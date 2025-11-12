Κολομβία: Ο Γκουστάβο Πέτρο αναστέλλει την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ λόγω επιθέσεων στην Καραϊβική

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, διέταξε τις δυνάμεις δημόσιας ασφάλειας της χώρας να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τις υπηρεσίες των ΗΠΑ, έως ότου η Ουάσιγκτον σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον σκαφών στην Καραϊβική.

«Ο αγώνας κατά των ναρκωτικών πρέπει να τίθεται υπό την προτεραιότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λαών της Καραϊβικής», δήλωσε ο Πέτρο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφερόμενος στην ιστορία συνεργασίας των δύο χωρών στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las… https://t.co/IZRWiL4s6t — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 11, 2025

Πηγή: Reuters