Κολομβία: Ο Γκουστάβο Πέτρο αναστέλλει την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ λόγω επιθέσεων στην Καραϊβική

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, διέταξε τις δυνάμεις δημόσιας ασφάλειας της χώρας να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τις υπηρεσίες των ΗΠΑ, έως ότου η Ουάσιγκτον σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον σκαφών στην Καραϊβική.

«Ο αγώνας κατά των ναρκωτικών πρέπει να τίθεται υπό την προτεραιότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λαών της Καραϊβικής», δήλωσε ο Πέτρο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφερόμενος στην ιστορία συνεργασίας των δύο χωρών στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

