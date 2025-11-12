Λένορμαν: Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στη μέση του δρόμου – Δείτε βίντεο

Άγριος καβγάς ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια στη μέση του δρόμου, την ώρα που η πόλη δοκιμαζόταν από δυνατή βροχή.

Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, στην οδό Λένορμαν, όπου δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν για άγνωστη αιτία. Όπως φαίνεται σε βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου βγήκε από το όχημά του, το οποίο άφησε στη μέση του δρόμου, και πλησίασε ένα ταξί που βρισκόταν μπροστά του. Χωρίς δισταγμό, άνοιξε την πόρτα και άρχισε να χτυπά τον οδηγό του ταξί.

Ο ταξιτζής παρέμεινε μέσα στο όχημα, προσπαθώντας να αποφύγει τη σύγκρουση, ενώ οι δύο άνδρες αντάλλαξαν έντονες κουβέντες. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο οδηγός του ταξί έκλεισε την πόρτα και απομακρύνθηκε από το σημείο, βάζοντας τέλος στο επεισόδιο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε πεζούς και άλλους οδηγούς, οι οποίοι παρακολούθησαν την ένταση χωρίς να παρέμβουν.