Ηνωμένο Βασίλειο: Νέα βοήθεια 13 εκατ. λιρών στην Ουκρανία – Προαναγγελία από τη Υβέτ Κούπερ πριν από τη σύνοδο της G7

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε νέο πακέτο βοήθειας ύψους 13 εκατομμυρίων λιρών για την αποκατάσταση των ζημιών στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, ενόψει ενός ακόμη δύσκολου χειμώνα υπό τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Υβέτ Κούπερ, θα παρουσιάσει το σχέδιο στο πλαίσιο της Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7), που διεξάγεται στον Νιαγάρα του Καναδά. Το νέο πακέτο στοχεύει στην επιδιόρθωση κρίσιμων υποδομών ηλεκτρισμού, ύδρευσης και θέρμανσης, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία νοσοκομείων, σχολείων και κατοικιών κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Στην προδημοσιευμένη δήλωσή της, η Κούπερ τονίζει: «Ο Πούτιν προσπαθεί να βυθίσει την Ουκρανία στο σκοτάδι και το ψύχος. Αυτές οι δειλές επιθέσεις δεν αποτελούν μόνο πλήγμα στην ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και απειλή για την οικονομική σταθερότητα και την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι και δική μας ασφάλεια. Στο G7 στεκόμαστε ενωμένοι για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία απέναντι στη βάρβαρη επιθετικότητα του Κρεμλίνου».

Παράλληλα, το Λονδίνο θα επιβάλει απαγόρευση παροχής θαλάσσιων υπηρεσιών στη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ένα μέτρο που θα εφαρμοστεί σταδιακά έως το 2026, σε συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους. Η απαγόρευση επεκτείνει τις κυρώσεις που ισχύουν από τον Ιανουάριο του 2023, με στόχο να περιοριστούν οι ρωσικές εξαγωγές LNG και να αποκλειστεί η Ρωσία από τις κορυφαίες βρετανικές ναυτιλιακές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Το συνολικό βρετανικό πακέτο στήριξης για την ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα της Ουκρανίας ξεπερνά πλέον τα 450 εκατομμύρια λίρες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση του Λονδίνου να στηρίξει το Κίεβο απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

Η Υβέτ Κούπερ αναμένεται, επίσης, να θέσει στη σύνοδο ζητήματα οικονομικής ασφάλειας, ανάπτυξης και μετανάστευσης, δίνοντας έμφαση στη διαφοροποίηση κρίσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των δυτικών οικονομιών.

Πριν από την έναρξη των εργασιών, η Βρετανίδα υπουργός συναντήθηκε με την Καναδή ομόλογό της, Ανίτα Ανάντ, και μαζί τίμησαν τη μνήμη των Βρετανών, Καναδών και Κοινοπολιτειακών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την ελευθερία, στο πλαίσιο της Ημέρας Μνήμης.