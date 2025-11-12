Παρί – Παναθηναϊκός 95-101: Ο Φαρίντ… φώτισε το δρόμο του «τριφυλλιού»

Τα επτά αστέρια στη φανέλα του Παναθηναϊκού «έλαμψαν» στην «Πόλη του Φωτός» και ο Παναθηναϊκός πήρε το τρίτο εφετινό «διπλό» του στη Euroleague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο σερί ήττες. Οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα με 101-95 από το Παρίσι, απέναντι στην Παρί, για την 10η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας σε 6-4 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην έκτη ήττα τους και τέταρτη σερί.

Στο ντεμπούτο του ο Κένεθ Φαρίντ έδωσε την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα του, με τον Αμερικανό σέντερ να γεμίζει την πληγωμένη ρακέτα του «τριφυλλιού» και να τελειώνει τον αγώνα με 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 μπλοκ!

Τα δεκάλεπτα: 28-27, 43-52, 70-72, 95-101