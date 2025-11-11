Βορίζια: «Αν είχαμε μικρότερο αμάξι, τώρα δεν θα μιλούσαμε» – Συγκλονίζει η γυναίκα που γλίτωσε από θαύμα από τα πυρά

Σε φυλακές εκτός Κρήτης οδηγήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα οι 7 που συνελήφθησαν για το μακελειό στα Βορίζια, ενώ επιπλέον 50 αστυνομικοί έφτασαν και ενισχύουν τις εντατικές έρευνες για να βρεθεί ο οπλισμός της συμπλοκής. Οι προσπάθειες να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις δύο οικογένειες, πέφτουν για την ώρα, στο κενό.

Τα όπλα του αιματηρού σκηνικού παραμένουν στο κάδρο των ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το μεσημέρι του Σαββάτου, λίγη ώρα μετά το μακελειό, συγγενείς εμπλεκομένων, αφού μετέφεραν τους τραυματισμένους σε κέντρα υγείας, έκρυψαν όλα τα όπλα.

Τι λέει η αδελφή του 39χρονου

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος ο αριθμός των όπλων αλλά και το πόσοι ήταν εκείνοι που άνοιξαν πυρ. Ο 39χρονος δέχτηκε τουλάχιστον 4 σφαίρες, εκ των οποίων οι 2 θανατηφόρες, από 2 διαφορετικού διαμετρήματος πυροβόλα όπλα, ενώ η 56χρονη έπεσε θύμα ενός πυροβολισμού.

«Κανείς δεν πυροβόλησε από εμάς, ούτε ο αδελφός μου, ούτε ο ξάδελφός μου. Ο αδελφός μου δεν πρόλαβε να σηκώσει το χέρι του», λέει η αδελφή του 39χρονου νεκρού.

«Εγώ αυτό που θέλω είναι να επικρατήσει ηρεμία. 8 σασμούς έχουμε κάνει. Ο 8ος ήταν όταν μαχαίρωσαν και πυροβόλησαν τον γιο μου. Ο γιος μου να ξέρετε είχε τα ίδια χτυπήματα με τον αδελφό μου, τα ίδια, το μόνο που ήταν τυχερός και όταν του παίξανε με το καλάσνικοφ εγώ ήμουν εκεί», συμπλήρωσε.

Μέχρι τώρα επτά άτομα έχουν προφυλακιστεί, σε διαφορετικές φυλακές της χώρας, ακόμα και εκτός Κρήτης για λόγους ασφαλείας.

Έδωσε κατάθεση ο γιος της 56χρονης – «Χωρισμένο» στα δυο το χωριό

Σήμερα εντοπίστηκε επίσης, ο γιος της 56χρονης, που έπεσε νεκρή στο αιματηρό επεισόδιο. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί τον έψαχναν, χωρίς ωστόσο να τον έχουν εντοπίσει από την ημέρα του μακελειού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος εντοπίστηκε στο χωριό και προσήχθη στο αστυνομικό Μέγαρο, όπου έδωσε κατάθεση και στη συνέχεια αποχώρησε.

Την ίδια στιγμή, η ένταση παραμένει αμείωτη ανάμεσα στις δύο οικογένειές. Έξω από τα σπίτια των δύο οικογενειών παραμένει ισχυρή δύναμη της αστυνομίας ώστε να μην συναντηθούν τα μέλη μεταξύ τους.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, όπως καταγγέλλει η αδελφή της 56χρονης, δέχθηκε φραστική επίθεση από τη μητέρα του 39χρονου.

Σημειώνεται ότι τα σχολεία άνοιξαν χθες έπειτα από 1 εβδομάδα τηλεκπαίδευσης, όμως μόλις 17 από τους 30 μαθητές κάθισαν στα θρανία τους. Στο σχολείο δεν πήγαν τα μικρά παιδιά των εμπλεκόμενων οικογενειών.

Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας

Η γυναίκα που πέρασε από τα διασταυρούμενα πυρά στα Βορίζια, σώζοντας τη ζωή της από θαύμα μαζί με τον σύζυγό της, «έσπασε» τη σιωπή της και μίλησε για πρώτη φορά στο Star. Το ζευγάρι, που επέβαινε στο γκρι τζιπ το οποίο «γαζώθηκε» από σφαίρες, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε την ώρα του αιματηρού επεισοδίου.

«Η νεκρή Ευαγγελία Φραγκιαδάκη έπεσε μπροστά μας. Αν είχαμε μικρότερο αμάξι, τώρα δεν θα μιλούσαμε», είπε σοκαρισμένη η αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας καρέ – καρέ όσα είδε.

Ήταν 11:14 το πρωί του Σαββάτου, όταν κάμερα ασφαλείας στην είσοδο του χωριού κατέγραψε τον Φανουρή Καργάκη να φεύγει από το σπίτι του με το αγροτικό του αυτοκίνητο, κατευθυνόμενος προς το σημείο της συμπλοκής.

Δύο λεπτά αργότερα, στις 11:16, η ίδια κάμερα κατέγραψε το γκρι τζιπ να προσπαθεί να διαφύγει από το χωριό με σκασμένο λάστιχο, έχοντας ήδη δεχτεί πυρά.

Μέσα στο όχημα βρίσκονταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, ένα ζευγάρι από την Αθήνα, που είχε ταξιδέψει στην Κρήτη για να παρευρεθεί σε γάμο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, βρέθηκαν στο επίκεντρο ενός πραγματικού πολέμου.

«Πήγαμε για καφέ στα Βορίζια και βρεθήκαμε μέσα σε διασταυρούμενα πυρά. Υπήρχε πανικός, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Κρατούσαν σιδερικά, δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Ένα μεγάλο μαύρο αυτοκίνητο, μάλλον του Φανουρή, σταμάτησε δίπλα μας. Τότε ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί. Ήταν στα 10 μέτρα από εμάς. Είδα μια γυναίκα να σωριάζεται στο έδαφος. Ήταν η Ευαγγελία. Έπεσε μπροστά μας. Μετά είδα ανθρώπους να μαζεύονται πάνω της και να κλαίνε», περιέγραψε η μάρτυρας.

Το ζευγάρι, προσπαθώντας να ξεφύγει, πάτησε γκάζι με το αυτοκίνητο να έχει σκασμένο λάστιχο και το αμάξι να τρέμει από τη δύναμη των πυρών. «Ο σύζυγός μου, ενστικτωδώς, δεν ξέρω πώς, συνέχισε να οδηγεί. Μία από τις σφαίρες βρήκε το κάθισμα του οδηγού. Αν είχαμε μικρότερο αυτοκίνητο, τώρα δεν θα μιλούσαμε. Μας έσωσαν οι Άγιοι Ανάργυροι. Γλιτώσαμε από θαύμα», πρόσθεσε.

Ο δεύτερος γύρος πυροβολισμών και ο πανικός

Το ζευγάρι κατάφερε να απομακρυνθεί περίπου 300 μέτρα, προς τον Ζαρό. «Όταν πιστέψαμε πως τα πράγματα είχαν ηρεμήσει, ξαφνικά ακούστηκαν και άλλοι πυροβολισμοί», συνέχισε η μάρτυρας.

«Ήταν σαν δεύτερος γύρος. Πάρα πολλοί πυροβολισμοί, παντού. Καλέσαμε την Αστυνομία, το 112 και την οδική βοήθεια, όμως μας είπαν πως δεν μπορούσαν να έρθουν λόγω των πυρών. Ήρθαν μετά από τρεις ώρες».

Σχεδόν 10 ημέρες μετά το μακελειό, το ζευγάρι εξακολουθεί να παλεύει με τους εφιάλτες. «Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Οι ήχοι των πυροβολισμών μάς ξυπνούν κάθε βράδυ», λένε.

Έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές, ελπίζοντας πως η μαρτυρία τους θα βοηθήσει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην υπάρξει συνέχεια σε αυτόν τον φαύλο κύκλο βίας που έχει σημαδέψει τα Βορίζια.