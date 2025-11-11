Ρωσία: Καταδικάστηκε για 3 φορά η 18χρονη τραγουδίστρια «Ναόκο»

Καταδικάστηκε εκ νέου σήμερα, σε 13 ημέρες φυλάκισης, η 18χρονη Ρωσίδα μουσικός του δρόμου Ντιάνα Λογκίνοβα, γνωστή με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Ναόκο», που ήδη παρέμεινε στη φυλακή για περίπου ένα μήνα επειδή ερμήνευσε τραγούδια με επικριτικούς στίχους για το Κρεμλίνο.

Εκτός από την 18χρονη καταδικάστηκε και ο κιθαρίστας του συγκροτήματος και σύντροφός της Αλεξάντρ Ορλόφ. Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζαν και οι δύο ήταν της οργάνωσης μαζικής εκδήλωσης.

Η Ντιάνα Λογκίνοβα, που τραγουδάει στο συγκρότημα Sportime, συνελήφθη τον περασμένο μήνα στη γενέτειρά της, Αγία Πετρούπολη, και ήδη έχει καταδικαστεί δύο φορές αφού ερμήνευσε με ενθουσιασμό διασκευές τραγουδιών που γράφτηκαν από επικριτές του Κρεμλίνου στην καρδιά της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας.

Η 18χρονη συνελήφθη μαζί με τον Ορλόφ στις 27 Σεπτεμβρίου, επειδή διοργάνωσε συναυλία έξω από τη στάση μετρό «Πλατεία Σέναγια», ύστερα από καταγγελία δύο περαστικών που ισχυρίσθηκαν ότι με την συναυλία τους παρεμπόδιζαν την είσοδο στο μετρό. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας η Λογκίνοβα, δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει την κατηγορία και ότι το συγκρότημα εκείνη την μέρα το παρακολούθησαν 25 άτομα.

Η Λογκίνοβα, φοιτήτρια μουσικής, αρχικά φυλακίστηκε για 13 ημέρες για παραβίαση της δημόσιας τάξης, όταν η ερμηνεία της σε ένα απαγορευμένο κομμάτι, το «Ο Συνεταιρισμός της Λίμνης των Κύκνων», του εξόριστου Ρώσου ράπερ Noize MC, που τάσσεται κατά του Κρεμλίνου, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το κομμάτι που σχετίζεται με τη Λίμνη των Κύκνων την έβαλε σε μπελάδες επειδή η διάσημη μουσική μπαλέτου του Πιότρ Τσαϊκόφσκι θεωρείται σύμβολο πολιτικής αλλαγής από ορισμένους στη Ρωσία, καθώς είχε προβληθεί στην κρατική τηλεόραση μετά τον θάνατο των σοβιετικών ηγετών και κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος του 1991 εναντίον του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, του τελευταίου σοβιετικού προέδρου.

Η ερμηνεία από τη Λογκίνοβα ενός άλλου κομματιού, του «Είσαι ένας στρατιώτης» της τραγουδίστριας Μονετότσκα, η οποία, όπως και η Noize MC, έχει εγκαταλείψει τη χώρα και έχει χαρακτηριστεί «ξένος πράκτορας», δεν άρεσε επίσης στις αρχές , οι οποίες της επέβαλλαν πρόστιμο 30.000 ρουβλίων (369 δολαρίων ) για δυσφήμιση του στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

