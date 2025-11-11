Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι επενδύσεις στα δίκτυα του αύριο, οι στρατηγικοί πυλώνες της ψηφιακής κυριαρχίας, η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές δεξιότητες, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων στην ενότητα «Ψηφιακή Ελλάδα 2.0: Υποδομές, Κυβερνοασφάλεια & το Μεγάλο Στοίχημα της Συνοχής», του 8ου Athens Investment Forum.

Της Μαίρης Ι. Παπακωνσταντίνου

O Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επικαλέστηκε την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, που επιβεβαιώνει τη σημαντική πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα και τόνισε τη σημασία να διατηρήσει η χώρα τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης, επενδύοντας στις απαραίτητες υποδομές.

«Δεν υπάρχει νόημα, να απαιτούνται 25 βήματα σε διαδικασία για την έκδοση άδειας εγκατάστασης πρατηρίου» Με αυτή τη φράση, ο Υπουργός ερμήνευσε το αποτέλεσμα των προσπαθειών που καταβάλλει το Υπουργείο και η Πολιτεία για να απλοποιηθούν οι διαδικασίες σε συναλλαγές με το δημόσιο, με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, μία προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2019 και συνεχίζεται με τους ίδιους ρυθμούς. Μόνο έτσι, η Ελλάδα θα καταστεί ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές και θα προλάβει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ακόμη, τη σημασία να αναβαθμιστεί η χώρα μας σε κόμβο δεδομένων, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα που της προσφέρει η γεωγραφική της θέση και οι υποδομές που διαθέτει ήδη. Ο ίδιος στη συνέχεια τόνισε ότι μεγάλοι δέκτες του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Κέντρα και οι Μικρές Επιχειρήσεις, τα οποία βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής. «Μετά την κλασική διπλωματία υπάρχει και η ψηφιακή διπλωματία» κατέληξε, λέγοντας ότι «το 2026 είναι η πρώτη χρονιά που ξέρουμε που ακριβώς πηγαίνουν τα έξοδα για τη συντήρηση των ψηφιακών εργαλείων.

Ο κ. Γεώργιος Γαζέπης, Πρόεδρος, COGNITY κάνοντας αναδρομή στο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας του, τόνισε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εξέλιξη στα θέματα που προκύπτουν λόγω της γρήγορης τεχνολογικής εξέλιξης. «Μέχρι τα τελευταία 3 χρόνια το ΑΙ δεν είχε αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα ήρθε τώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά, για να επιβεβαιώσει τις ραγδαίες αλλαγές. Φτάνοντας στο σήμερα, το μεγάλο θέμα που απασχολεί είναι ο «καθαρισμός» των δεδομένων, η διαφύλαξη της ιδιωτικότητας και η ασφάλεια δεδομένων κατέληξε ο κ. Γαζέπης.

Ο κ. Στάθης Κεχριώτης, Public, EU & International Organizations Sales Segment Director, Όμιλος ΟΤΕ αναφέρθηκε στην τεχνολογία, χαρακτηρίζοντάς την «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας και του κράτους. Ο ίδιος τόνισε ότι για να υπάρξει βιωσιμότητα των ψηφιακών συστημάτων, θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα τα επόμενα χρόνια. Προς αυτή την κατεύθυνση, απαιτούνται προσπάθειες και επενδύσεις για τη συντήρησή εφαρμογών που αφορούν όλο το δημόσιο τομέα. Ήδη τα τελευταία 6 χρόνια δόθηκαν πάνω από 5 δισ. για την ψηφιοποίηση της χώρας, σε ευαίσθητες ψηφιακές υποδομές και ευαίσθητα ψηφιακά δεδομένα, που καθιστούν τη χώρα μας ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Ο κ. Γιάννης Κρασονικολάκης, Διευθυντής – Επικεφαλής Εφαρμοσμένης Νοημοσύνης και Προβλεπτικών Αναλύσεων, Τμήμα Τεχνολογίας, GRANT THORNTON τόνισε ότι κύρια μέριμνα αποτελεί η πρόληψη σε ανάγκες που προκύπτουν. Προς αυτή την κατεύθυνση απαραίτητο είναι να «χτιστεί» νομοθεσία που θα επιτρέψει την υγιή προσέγγιση από τον επιχειρηματικό κόσμο ως προς τις λύσεις που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο κ. Γεράσιμος Μιχαλίτσης, Διευθύνων Σύμβουλος, SCRUFY μέλους του Ομίλου ΙΚΗ υπενθύμισε ότι συμπληρώνουμε 3 χρόνια από την έλευση του GPT και όπως είπε: «Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί παρ’ όλα αυτά αν το παρακολουθήσει κανείς το GPT δεν έφερε επανάσταση αλλά ήταν μια εφαρμογή της ερωτοαπόκρισης που έφερε την ευκολία». Με τη συμβολή της ρομποτικής η αξία του AI μεταφέρεται στο φυσικό κόσμο. Αυτό αποτέλεσε μια «επανάσταση». Το μεγάλο, ωστόσο, στοίχημα, της επόμενης μέρας είναι ο τρόπος που θα συμμετάσχει η Ευρώπη σε αυτή την «επανάσταση».

Ο κ. Χρήστος Πετρόχειλος Γενικός Διευθυντής, KIEFER TEK μίλησε για τον μετασχηματισμό μιας ενεργειακής εταιρείας, η οποία εξελίχθηκε σε ένα τεχνολογικό όμιλο, θυμίζοντας τα drones που δημιούργησε το 2021, τις συνεργασίες του σήμερα και τις προοπτικές του αύριο. Μέσα από την εμπειρία του, τόνισε την ύψιστη σημασία του να αναπτύξουμε ένα οικοσύστημα, το οποίο θα δίνει βαρύτητα στην εκπαίδευση.

Σε διάλογο του κ. Σταύρου Ασθενίδη, CEO Information Society SA με τον κ. Νίκο Χριστοδούλου, Partner, Technology & Transformation Leader, DELOITTE υπήρξαν σημαντικές τοποθετήσεις για την υποστήριξη των επενδύσεων που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όπως ειπώθηκε, αθροιστικά το ύψος των επενδύσεων στα έργα του δημοσίου ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται υπηρεσίες συντήρησης για τα προσεχή χρόνια. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που θίχτηκε είναι η ανάγκη για καταρτισμένο προσωπικό που θα υποστηρίξει τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και η ανάγκη να υποστηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Το 8ο Athens Investment Forum διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με τη Vertical Solutions SA. Το AIF έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα από τα κορυφαία φόρουμ συνάντησης της επιχειρηματικής κοινότητας με την πολιτεία, αποτελώντας πλατφόρμα ουσιαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής θέσεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το κορυφαίο επενδυτικό και οικονομικό συνέδριο της χώρας επιστρέφει φέτος με θέμα: «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο περιβάλλον». Στόχος του AIF είναι να αναδείξει τις προοπτικές και τις στρατηγικές που θα καθορίσουν τον ρόλο της Ελλάδας σε μια περίοδο έντονων διεθνών αλλαγών, προσφέροντας ένα σημείο συνάντησης για ηγετικά στελέχη, επενδυτές και φορείς λήψης αποφάσεων.

Το AIF τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

