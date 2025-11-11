Βρετανία: Ανέστειλε την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ στο πρόγραμμα επιθέσεων σε πλοία με ναρκωτικά – Τι φοβάται το Λονδίνο

Η Βρετανία δεν μοιράζεται πλέον πληροφορίες με τις ΗΠΑ σχετικά με ύποπτα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική, επειδή δεν θέλει να θεωρηθεί συνένοχη στις στρατιωτικές επιθέσεις των Αμερικανών στην περιοχή, πιστεύοντας ότι αυτές είναι παράνομες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται κατ’ αποκλειστικότητα το CNN.

Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδοτεί μια σημαντική ρήξη με τον στενότερο σύμμαχό του και συνεργάτη του στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών και υπογραμμίζει τον αυξανόμενο σκεπτικισμό σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική.

Για χρόνια, η Βρετανία η οποία ελέγχει μια σειρά από εδάφη στην Καραϊβική (όπου έχει εγκαταστήσει μονάδες υπηρεσιών πληροφοριών) βοηθούσε τις ΗΠΑ να εντοπίζουν πλοία που είναι ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών, ώστε η Αμερικανική Ακτοφυλακή να μπορεί να τα αναχαιτίσει, σύμφωνα με τις πηγές. Αυτό σήμαινε ότι τα πλοία θα σταματούσαν, θα επιβιβάζονταν, το πλήρωμά τους θα συλλαμβανόταν και τα ναρκωτικά θα κατάσχονταν.

Οι πληροφορίες συνήθως αποστέλλονταν στην Joint Interagency Task Force South, μια ομάδα δράσης με έδρα τη Φλόριντα, η οποία περιλαμβάνει εκπροσώπους των χωρών που συμμετέχουν στην ομάδα και η οποία εργάζεται για τη μείωση του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών.

Ωστόσο, λίγο μετά την έναρξη των θανατηφόρων επιθέσεων των ΗΠΑ κατά των σκαφών τον Σεπτέμβριο, το Ηνωμένο Βασίλειο άρχισε να ανησυχεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρησιμοποιούν πληροφορίες που παρέχονται από τους Βρετανούς για την επιλογή των στόχων. Βρετανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ, που έχουν σκοτώσει 76 άτομα, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τις πηγές. Η διακοπή της παροχής πληροφοριών ξεκίνησε πριν από περισσότερο από ένα μήνα, ανέφεραν.

Ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Volker Türk, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι επιθέσεις παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και συνιστούν «εξωδικαστικές εκτελέσεις». Η Βρετανία συμφωνεί με αυτή την εκτίμηση, ανέφεραν οι πηγές στο CNN.

«Ξένες τρομοκρατικές ομάδες»

Η βρετανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.

Πριν ο αμερικανικός στρατός αρχίσει να ανατινάζει σκάφη τον Σεπτέμβριο, η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ήταν αρμοδιότητα των αρχών επιβολής του νόμου και της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, ενώ τα μέλη των καρτέλ και οι διακινητές ναρκωτικών αντιμετωπίζονταν ως εγκληματίες με δικαιώματα δίκαιης δίκης — κάτι στο οποίο η Βρετανία ήταν πρόθυμη να συνδράμει, σύμφωνα με τις πηγές.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι ο αμερικανικός στρατός έχει το νόμιμο δικαίωμα να σκοτώνει υπόπτους διακινητές, καθώς αυτοί αποτελούν άμεση απειλή για τους Αμερικανούς και είναι «εχθρικοί μαχητές» που βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ένα υπόμνημα που έστειλε η κυβέρνηση στο Κογκρέσο.

Το Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξέδωσε μια γνωμοδότηση, η οποία εξακολουθεί να είναι απόρρητη, ενισχύοντας αυτό το επιχείρημα, σύμφωνα με το CNN, και ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει μια σειρά από καρτέλ ναρκωτικών ως «ξένες τρομοκρατικές ομάδες».

Ο Λευκός Οίκος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης «συμμορφώνονται πλήρως με το Δίκαιο των Ένοπλων Συγκρούσεων», τον τομέα του διεθνούς δικαίου που έχει σχεδιαστεί για την πρόληψη επιθέσεων εναντίον αμάχων.

Στην Λατινική Αμερική το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford

Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, εισήλθε σήμερα ζώνη διοίκησης της Νότιας Διοίκησης (Southcom) που είναι αρμόδια για την περιοχή της Νότιας Αμερικής και της Κεντρικής Αμερικής, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, σε μια σημαντική ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ για επιχειρήσεις κατά διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

«Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Gerald R. Ford, με επικεφαλής το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald R. Ford (CVN 78), εισήλθε στην περιοχή επιχειρήσεων του Southcom», ανέφερε σχετική ανακοίνωση.

Η ανάπτυξη αυτής της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου στοχεύει στην «υποστήριξη της εντολής του προέδρου για την εξάρθρωση διακρατικών εγκληματικών οργανώσεων και την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας για την υπεράσπιση της πατρίδας», πρόσθεσε η Southcom.

Το USS Gerald R. Ford μεταφέρει τέσσερις μοίρες μαχητικών αεροσκαφών F/A-18E Super Hornet και συνοδεύεται, μεταξύ άλλων μέσων, από τρία αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους. Το αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη βάση Ρότα της Ισπανίας με προορισμό την Καραϊβική, και πλέον ναυλοχεί σε απόσταση μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τα παράλια της Βενεζουέλας.

Από τον Αύγουστο, η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει στην Καραϊβική ισχυρές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και έξι πολεμικά πλοία, επισήμως για να καταπολεμήσουν τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση του Πενταγώνου για το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, ο στρατός της Βενεζουέλας ανακοίνωσε τη «μαζική» ανάπτυξή του σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στον «ιμπεριαλισμό» των ΗΠΑ.

Το Καράκας θεωρεί αυτήν την επιχείρηση πρόσχημα, με πραγματικό στόχο την ανατροπή του Βενεζουελάνου προέδρου Νικολάς Μαδούρο και την αρπαγή των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Ο Μαδούρο, που έχει ζητήσει πολλές φορές την έναρξη διαλόγου, δηλώνει παράλληλα έτοιμος να αμυνθεί και οργανώνει συνεχώς στρατιωτικές ασκήσεις. Αυτές οι συχνές ανακοινώσεις της κυβέρνησης, που προβάλλονται ιδιαίτερα από τα μέσα ενημέρωση, δεν σημαίνουν απαραιτήτως ότι γίνονται γυμνάσια.