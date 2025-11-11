Τραγωδία στη Γαύδο: 3 νεκροί από ανατροπή λέμβου με μετανάστες

Τραγωδία στη Γαύδο: 3 νεκροί από ανατροπή λέμβου με μετανάστες

Τραγωδία με τρεις νεκρούς μετανάστες έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης, όταν η λέμβος στην οποία επέβαιναν ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γαύδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 56 άτομα από δυνάμεις της Frontex.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετέχουν δύο παραπλέοντα σκάφη ενώ σπεύδουν άλλα δύο σκάφη του Λιμενικού. Παράλληλα, απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

 

