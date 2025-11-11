Φάμελλος: Πολιτικό μου καθήκον να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξει πολιτική αλλαγή – Να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συμφωνήσουμε

«Πρέπει να προχωρήσει ο προοδευτικός χώρος· και ο προοδευτικός και ο δημοκρατικός χώρος της χώρας μας, σε μια συγκρότηση ενιαίας απάντησης που να έχει χαρακτηριστικά και ψηφοδελτίου. Δηλαδή μια απάντηση η οποία θα είναι διαθέσιμη στον πολίτη στις άλλες εκλογές, γιατί δεν πάει άλλο με τον κ. Μητσοτάκη», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Αθήνα 984.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκαθάρισε πως η Κουμουνδούρου επιμένει στη γραμμή των συνεργασιών μετά και την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και εκτίμησε πως «δεν έχουμε το περιθώριο να κάνουμε μια προεκλογική κίνηση».

«Δεν θα αλλάξει η άποψη και η ανάγκη για την ελληνική κοινωνία να συνεργαστούμε, έτσι ώστε να συγκλίνουμε σε μια τέτοια πρόταση. Προφανώς περιλαμβάνει και τον Αλέξη Τσίπρα η πρόταση. Αν είναι δυνατόν», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, δήλωσε πως θα το διαβάσει «με ενδιαφέρον», «γιατί είναι πολλά θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και είναι πολύ σημαντικό και το πολιτικό κεφάλαιο και η συμβολή του Αλέξη Τσίπρα».

«Όμως εγώ αυτή τη στιγμή και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία, για την οποία χωρίς όρους, προϋποθέσεις, χωρίς κρυμμένα χαρτιά, κάνουμε δημόσιο το κάλεσμα, ώστε το συντομότερο δυνατόν να υπάρχουν κοινές πρωτοβουλίες, γιατί επείγουν τα προβλήματα, από όλα αυτά που αναφέρατε, τα ΕΛΤΑ, οι αγρότες, τα θέματα του νερού, της ακρίβειας, των υπερκερδών των τραπεζών», είπε και πρόσθεσε: «Ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θεωρώ πολιτικό μου καθήκον και ευθύνη, να κάνω ό,τι δυνατόν για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Και αυτό σημαίνει να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συμφωνήσουμε».

Σε ερώτηση για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, έκανε λόγο για «απόλυτη καταιγίδα στον πρωτογενή τομέα» και «συνολική κατάρρευση», ενώ σχολιάζοντας την επίσκεψη του πρωθυπουργού στον Έβρο, είπε: «Ο κ. Μητσοτάκης βγάζει υποκριτικές φωτογραφίες στον φράχτη, αλλά δεν κάνει τίποτα για τους πολίτες που πρέπει να ζήσουν και να ευημερούν μέσα στη χώρα μας, στον τόπο μας, στον Έβρο». «Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ζώα χαμένα, ελληνικές φυλές που απειλούνται, ελληνικά προϊόντα όπως η φέτα. Αμφισβητείται ο κτηνοτροφικός τομέας, και παράλληλα στο επίπεδο των επιδοτήσεων- ενισχύσεων, έχουν επιδοτήσεις- ενισχύσεις του 2024 που δεν έχουν δοθεί, άρα χρέη τεράστια στην περιοχή, σε όλο τον κύκλο τον οικονομικό γύρω απ’ τους αγρότες», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Τι είπε για τα ΕΛΤΑ

Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στο θέμα των ΕΛΤΑ και το υπό επεξεργασία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σχέδιο συστέγασης καταστημάτων ΕΛΤΑ με ΚΕΠ, τόνισε πως «η λύση για να πάνε καλύτερα τα ΕΛΤΑ και άλλες υπηρεσίες στη χώρα μας, όπως ο πρωτογενής τομέας, είναι να φύγει το συντομότερο ο κ. Μητσοτάκης».

Άφησε αιχμές εναντίον της κυβέρνησης ότι δεν έχει κανένα σχέδιο, και πως «όλα αυτά είναι δικαιολογίες και προχειρότητες της τελευταίας στιγμής». «Είναι δυνατόν να ανακαλύψουν ένα σχέδιο μέσα σε μια βδομάδα; Έξι χρόνια τι κάνουν; Δεν είναι “άριστοι”, δεν είναι “επιτελικό κράτος”;», διερωτήθηκε, σχολιάζοντας πως «εδώ είναι μπλεγμένοι όλοι, γιατί το ξέρανε». «Είναι και ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Παπαστεργίου. Και εμείς ζητάμε ένα απλό πράγμα. Kαι χθες έκανα επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, να συνεδριάσουν οι Επιτροπές της Βουλής, γιατί αυτό είναι Δημοκρατία», είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Θεωρώ ότι η κυβέρνηση, επειδή δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις σε σημαντικά ζητήματα και ελλείμματα, έχει επιλέξει να απαξιώσει τους θεσμούς και όχι μόνο τη Βουλή, και άλλους θεσμούς, και δυστυχώς περιλαμβάνονται μέσα σ’ αυτούς και οι Ανεξάρτητες Αρχές και η Δικαιοσύνη. Και θεωρώ ότι αυτό είναι επιλογή του κ. Μητσοτάκη γιατί δεν μπορεί να αντέξει και δεν ανέχεται την κριτική και τη Δημοκρατία», τόνισε ο Σ. Φάμελλος.