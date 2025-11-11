Αθήνα: «Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις αν δεν πληρωθούμε» – Συνάντηση με τον Τσιάρα είχαν εκπρόσωποι των αγροτών

Κωνσταντίνα Χαϊνά

κοινωνία

αγρότες, Αθήνα

«Αυτό που πήραμε σήμερα ήταν πάλι μόνο υποσχέσεις» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), έπειτα από την συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι των αγροτών και κτηνοτρόφων με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Κώστα Τσιάρα, αφού ολοκληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις.

της Κωνσταντίνας Χαϊνά

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε μαζική συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στην συνέχεια ακολούθησε η συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό.

«Τα δύο κύρια ζητήματα είναι η ευλογιά των αιγοπροβάτων και οι πληρωμές που έχουν σταματήσει. Αυτό που πήραμε ήταν υποσχέσεις πάλι, υποσχέσεις ότι θα πληρώσουν» τόνισε ο κ. Σατολιάς και πρόσθεσε ότι έχουν σταματήσει να είναι θετικοί και αισιόδοξοι σχετικά με τις πληρωμές.

«Για αυτό θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις αν δεν πληρωθούμε. Θα σταματήσουμε μόνο εάν καταβληθούν τα χρήματα των αγροτών, των δικαιούχων γιατί πραγματικά έναν χρόνο είμαστε σε απόγνωση, και εάν πραγματικά κατά την διάρκεια του χειμώνα μας παρουσιάσει ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της ευλογιάς που θα είναι αποτελεσματικό».

Σε διαφορετική περίπτωση όπως είπε ο ίδιος, θα υπάρξουν πολύ αρνητικές εξελίξεις, που θα τις αποφασίσουν οι τοπικοί φορείς με κατά τόπους κινητοποιήσεις, καθώς και «οπωσδήποτε εάν δεν γίνει κάτι, θα υπάρξει κεντρικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, και με τρακτέρ εάν αποφασιστεί».

Σημειώνεται πως θα ακολουθήσει συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Το αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα – «Σώστε την κτηνοτροφία»

Με πούλμαν, και όχι με τρακτέρ, έφτασαν νωρίτερα σήμερα (11/11) στην Αθήνα, αγανακτισμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν με πορεία έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη συνέχεια, επέστρεψαν ξανά στο υπουργείο προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Όπως μετέφεραν οι ίδιοι στο enikos.gr, οι καθυστερήσεις στην καταβολή των πληρωμών λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και η ευλογιά των αιγοπροβάτων που έχει οδηγήσει τους κτηνοτρόφους σε πλήρη απόγνωση, τους φέρνουν στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Το αίσθημα αδικίας και εγκατάλειψης που βιώνουν από την πολιτεία, όπως λένε, τους έκανε να μπουν στα πούλμαν, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) και διαφόρων αγροτικών συλλόγων και ομοσπονδιών, και να βρεθούν έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με πανό και συνθήματα που μεταξύ άλλων αναφέρουν «σώστε την κτηνοτροφία».

Παράλληλα, για τις 23 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας, έπειτα από κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Εκεί, αναμένεται να καθοριστούν ο χρόνος και το πλαίσιο έναρξης των συντονισμένων κινητοποιήσεων των αγροτών με μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα, εάν και πάλι δεν ακουστούν τα αιτήματά τους.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

 

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, συλλαλητήριο Αγρότες, κτηνοτρόφοι, συλλαλητήριο

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, συλλαλητήριο Αγρότες, κτηνοτρόφοι, συλλαλητήριο Αγρότες, κτηνοτρόφοι, συλλαλητήριο Αγρότες, κτηνοτρόφοι, συλλαλητήριο Αγρότες, κτηνοτρόφοι, συλλαλητήριο Αγρότες, κτηνοτρόφοι, συλλαλητήριο

 

