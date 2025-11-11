Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οι αγρότες – «Σώστε την κτηνοτροφία» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Κωνσταντίνα Χαϊνά

κοινωνία

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, συλλαλητήριο

Με πούλμαν, και όχι με τρακτέρ, έφτασαν σήμερα (11/11) στην Αθήνα, αγανακτισμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της χώρας, που διαδηλώνουν αυτήν την ώρα έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και στην συνέχεια θα κατευθυνθούν έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

της Κωνσταντίνας Χαϊνά

Όπως μετέφεραν οι ίδιοι στο enikos.gr, οι καθυστερήσεις στην καταβολή των πληρωμών λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και η ευλογιά των αιγοπροβάτων που έχει οδηγήσει τους κτηνοτρόφους σε πλήρη απόγνωση, τους φέρνουν στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Το αίσθημα αδικίας και εγκατάλειψης που βιώνουν από την πολιτεία, όπως λένε, τους έκανε να μπουν στα πούλμαν, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) και διαφόρων αγροτικών συλλόγων και ομοσπονδιών, και να βρεθούν έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με πανό και συνθήματα που μεταξύ άλλων αναφέρουν «σώστε την κτηνοτροφία».

Στη συνέχεια, αντιπροσωπεία των αγροτών θα επιδώσει ψήφισμα με τα αιτήματά τους, στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Παράλληλα, για τις 23 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας, έπειτα από κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Εκεί, αναμένεται να καθοριστούν ο χρόνος και το πλαίσιο έναρξης των συντονισμένων κινητοποιήσεων των αγροτών με μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα, εάν και πάλι δεν ακουστούν τα αιτήματά τους.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, συλλαλητήριο

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, συλλαλητήριο

