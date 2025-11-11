Σπάνιο θέαμα στην Αυστραλία: Άγριος σκύλος άρπαξε μικρό καρχαρία μπροστά στα μάτια των τουριστών – «Νόμιζα ότι τα είχα δει όλα»

Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο καταγράφηκε σε παραλία του K’gari, γνωστής και ως Fraser Island, στην Αυστραλία, όπου ένας σκύλος ντίγκο άρπαξε έναν μικρό καρχαρία από τα ρηχά, προκαλώντας ενθουσιασμό στους αυτόπτες μάρτυρες.

Ο ψαράς Ethan Clarke απολάμβανε ένα Σαββατοκύριακο αλιείας στο K’gari, στην ανατολική πλευρά του νησιού, όταν κατά λάθος έπιασε αυτό που πίστευε ότι ήταν ένας μικρός χάλκινος καρχαρίας (copper shark).

Προσπάθησε δύο φορές να τον απελευθερώσει, αλλά πριν προλάβει να απομακρυνθεί μακριά στα βαθιά, ένας… πεινασμένος ντίγκο έτρεξε στα ρηχά και τον άρπαξε.

Ο Clarke έβγαλε γρήγορα το κινητό του για να καταγράψει τη στιγμή, με πολλούς Αυστραλούς να μοιράζονται τη θαυμασμό τους για τη συνάντηση αυτή.


Ένας σχολίασε: «Μόνο στην Αυστραλία αυτά», ενώ ένας άλλος παρατήρησε: «Μόλις νόμιζα ότι τα είχα δει όλα… δεν τα είχα δει!»

Οι τουρίστες καλούνται να μην ταΐζουν τα ντίγκο και να διατηρούν ήρεμη και μη επιθετική συμπεριφορά γύρω από τα άγρια σκυλιά.

Τα ντίγκο στο K’gari θεωρούνται κορυφαίοι θηρευτές και είναι γνωστό ότι κυνηγούν σε δάση, αμμόλοφους και παραλίες του νησιού.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Επιστήμης και Καινοτομίας (DETSI) εξήγησε ότι τα ντίγκο είναι ένα «ιδιαίτερα προσαρμοστικό» είδος, ενώ προειδοποίησε ότι, παρόλο που μοιάζουν με τα οικόσιτα σκυλιά, είναι «άγρια και απρόβλεπτα και πρέπει να τα σεβόμαστε».

Παρά την ποικιλία στη διατροφή τους, τα ντίγκο κυνηγούν κυρίως μικρά έως μεσαίου μεγέθους ντόπια θηλαστικά, όπως φίδια και πτηνά, καθώς και ψάρια που ξεβράζονται στην ακτή.

