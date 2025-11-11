Διαμάχη σε πτήση: Ενήλικος επιβάτης και 4χρονο παιδί δίνουν «μάχη» για το παράθυρο – Το βίντεο που δίχασε τα social media

Ένας ενήλικος επιβάτης αεροπλάνου έγινε viral στο διαδίκτυο, όταν ήρθε σε διαμάχη με ένα 4χρονο παιδί σχετικά με το παράθυρο της θέσης, προκαλώντας συζητήσεις στα social media για την ευγένεια και τους κανόνες εν πτήσει.

Το επίμαχο βίντεο

Στο βίντεο, που αναρτήθηκε στο X, εμφανίζεται ένας άνδρας επιβάτης να προσπαθεί να παρακολουθήσει την ταινία «Hocus Pocus 2» ενώ το παιδί, περίπου 4 ετών, προσπαθεί να σηκώσει το σκίαστρο του παραθύρου.

Ο επιβάτης, φανερά ανυποχώρητος, τραβάει το σκίαστρο ξανά προς τα κάτω, ξεκινώντας μια διαμάχη μεταξύ τους, ενώ το παιδί προσπαθεί με το σηκώσει ξανά.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με το παιδί να σκύβει πάνω από τη θέση του επιβάτη και να βάζει τα χέρια του στην οθόνη του, προσπαθώντας να διακόψει την ψυχαγωγία του.

He had to fight a 4 year old to kepe his window down during the flight 😂 pic.twitter.com/AJNHjpLAgf — internet hall of fame (@InternetH0F) November 7, 2025

Οι αντιδράσεις

Οι χρήστες στα social media διχάστηκαν σχετικά με το ποιος είχε δίκιο. Πολλοί θεώρησαν ότι η συμπεριφορά του παιδιού ήταν αποτέλεσμα κακής ανατροφής, με έναν χρήστη να γράφει: «Καλέστε τη αεροσυνοδό, να επιπλήξει τον γονέα και το παιδί».

Ένας άλλος σχολίασε: «Κάποιος πρέπει να ελέγξει το παιδί του», ενώ ένας τρίτος διερωτήθηκε γιατί ο «μικρός διάβολος» έπαιζε με το σκίαστρο, όταν «υπάρχει παράθυρο μπροστά από αυτό το κακομαθημένο παιδί».

Άλλοι, όμως, πήραν το μέρος του παιδιού στη «μάχη του παραθύρου».

«Άσε το παιδί να απολαύσει τη θέα από το αεροπλάνο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Όσοι κατεβάζουν το σκίαστρο ενώ κάθονται στο παράθυρο θα έπρεπε να βρίσκονται σε λίστα απαγόρευσης πτήσεων».

Ένας αυτοαποκαλούμενος ειδικός αεροπλάνων συμπλήρωσε: «Όσοι θέλουν να κλείσουν το παράθυρο είναι ο χειρότερος τύπος ανθρώπου… Πολύ ανεύθυνοι. Απλώς επειδή δεν απολαμβάνεις όμορφα πράγματα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις τους άλλους να υποφέρουν. Λυπηρό για όλες τις πλευρές».

Τι λένε οι ειδικοί

Συνεργάτης του blog «A View From The Wing», Gary Leff, τάχθηκε υπέρ του ενήλικου επιβάτη, επικαλούμενος τον βασικό κανόνα που λέει ότι «ο επιβάτης στη θέση παραθύρου κατέχει το παράθυρο, και οι επιβάτες στη δική τους σειρά κατέχουν το σκίαστρο της σειράς τους».

Όπως έγραψε, «Αν ήμουν ο επιβάτης, θα έλεγα στον γονέα: “Μπορείτε να κρατήσετε τα χέρια/πόδια σας στη δική σας πλευρά της σειράς; Κρατάω το σκίαστρο κατεβασμένο για να βλέπω την οθόνη”. Έπειτα θα καλούσα την αεροσυνοδό για βοήθεια».

Ωστόσο, επέκρινε τον επιβάτη για την προσπάθεια να «παλέψει με ένα παιδί».

Ο Leff επισήμανε ότι υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα του σκίαστρου: το πλήρωμα μπορεί να αποφασίσει να κατεβάσει τα σκίαστρα για να διευκολύνει τον ύπνο των επιβατών, ενώ κατά την απογείωση και την προσγείωση τα σκίαστρα πρέπει να είναι σηκωμένα για να προσαρμόζονται τα μάτια των επιβατών.

Παράλληλα, ενθαρρύνει τους επιβάτες να δείχνουν σεβασμό και κατανόηση, ανεξαρτήτως ποιος «κατέχει» το παράθυρο: «Αν κάποιος ζητήσει να κατεβάσετε (ή να ανοίξετε) το σκίαστρο, σκεφτείτε να τον εξυπηρετήσετε, ειδικά αν έχει το θέλει έντονα και εσείς όχι. Μην κάνετε απλώς το αντίθετο για να περάσει το δικό σας».

Με πληροφορίες από: New York Post