Βίντεο: Προσποιήθηκε ότι κουτσαίνει για να ληστέψει τράπεζα – Πήρε τα λεφτά και το έβαλε στα πόδια… τρέχοντας

Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να θυμίζει σκηνή από κινηματογραφική κωμωδία δράσης σημειώθηκε στη Λουιζιάνα, στις ΗΠΑ, όπου ένας άνδρας προσποιήθηκε ότι είχε κινητικά προβλήματα για να ληστέψει τράπεζα μέρα μεσημέρι και στη συνέχεια το έβαλε στα πόδια με τα χρήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Σλάιντελ, ο τολμηρός ληστής, ο οποίος κρατούσε μπαστούνι και φορούσε κολάρο αυχένα, προσποιήθηκε ότι κουτσαίνει κατά τη διάρκεια της ληστείας που σημειώθηκε την Παρασκευή σε υποκατάστημα της Fidelity Bank, λίγο πριν το κλείσιμο στις 7 Νοεμβρίου.

Ο άνδρας, αφού απέσπασε ένα «αδιευκρίνιστο ποσό μετρητών», εγκατέλειψε αμέσως την… υποκριτική του ικανότητα και άρχισε να τρέχει μακριά από το σημείο, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Οι αστυνομικοί της μικρής πόλης, που βρίσκεται κοντά στη Νέα Ορλεάνη, έμειναν άναυδοι όταν εξέτασαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Το βίντεο έδειχνε έναν ψηλό άνδρα, να μπαίνει στο κατάστημα κουτσαίνοντας. Κρατούσε ένα μπαστούνι που ήταν εμφανώς κοντύτερο από το ύψος του και φρόντιζε να μη λυγίζει το ένα πόδι του, όπως φαίνεται στα πλάνα.


Όταν πλησίασε το ταμείο, «έδωσε στην ταμία ένα σημείωμα ενώ ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι πρόκειται για ληστεία», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα του Σλάιντελ σε ανάρτησή του στο Facebook.

Η υπάλληλος τοποθέτησε ένα «αδιευκρίνιστο ποσό μετρητών» στον πάγκο, το οποίο ο ύποπτος άρπαξε εύκολα και το έβαλε στη διάφανη τσάντα του. Με το λάφυρό του εξασφαλισμένο, γύρισε και βγήκε από την πόρτα.

Στα πλάνα από τις εξωτερικές κάμερες παρακολούθησης φαινόταν ο άνδρας να τρέχει με ταχύτητα στον δρόμο και να χάνεται σε κοντινή γειτονιά. Η αστυνομία του Σλάιντελ ανέφερε ότι προσπάθησε να εντοπίσει τον ύποπτο, αλλά «πιστεύει ότι πιθανότατα διέφυγε από την περιοχή με όχημα».

