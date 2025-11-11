Άρης Τσάπης: Ο Θανάσης από το «Ευτυχισμένοι Μαζί» έγινε για δεύτερη φορά πατέρας – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Τσάπης

Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Άρης Τσάπης, τον οποίο το τηλεοπτικό κοινό τον γνώρισε μέσα από τον ρόλο του «Θανάση» στη σειρά του Mega, «Ευτυχισμένοι μαζί», που προβλήθηκε στις οθόνες μας τις σεζόν 2007-2009.

Ο ίδιος και η αγαπημένη του, Ειρήνη Ξυπνητού, διανύουν εδώ και λίγες ώρες την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους, καθώς κρατούν στην αγκαλιά τους τον δεύτερο γιο τους.

Η αποκάλυψη έγινε τη Δευτέρα, μέσα από ένα τρυφερό βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η σύζυγος του Άρη Τσάπη, Ειρήνη Ξυπνητού, η οποία έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Στο βίντεο ανέβασε ένα βίντεο όπου τη βλέπουμε στο κρεβάτι του μαιευτηρίου, αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της.

«Τα καταφέραμε και επιτέλους είμαστε αγκαλιά! Καλώς ήρθες στην οικογένεια μας μικρέ» έγραψε η Ειρήνη Ξυπνητού, στη λεζάντα του βίντεο, στο οποίο η ίδια είναι στο κρεβάτι του μαιευτηρίου, αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της.

 

@eirini_xup Τα καταφέραμε και επιτέλους είμαστε αγκαλιά! Καλώς ήρθες στην οικογένεια μας μικρέ 🌈🩵🧑‍🧑‍🧒‍🧒 #tsapisfamily ♬ πρωτότυπος ήχος – Chris

Ο Άρης Τσάπης και η Ειρήνη Ξυπνητού απέκτησαν τον πρώτο τους γιο, Φίλιππο, το 2020, ενώ παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο το 2023.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι θα πάθει η καρδιά σας αν τρώτε συχνά ξηρούς καρπούς;

33χρονη έγραψε το κινητό της σε πλακάτ στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης για να βρει ταίρι – Είχε αποτελέσματα;

Ρύθμιση για σύνταξη με οφειλές προς τον ΕΦΚΑ: Ανατροπή με το όριο άνω των 30.000 ευρώ

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες της Ελλάδας – Ποια είναι τα αιτήματά τους

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ «από τι φτιάχνονται τα hot dog»; – Ήρθε η ώρα να το μάθετε – ΒΙΝΤΕΟ

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία κοπέλα που ψαρεύει σε 11 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:55 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Άννα Βίσση: Στην Νέα Υόρκη η αγαπημένη τραγουδίστρια – Η έκπληξη στην Σοφία Καρβέλα

Η Άννα Βίσση ταξίδεψε πρόσφατα στη Νέα Υόρκη για να επισκεφθεί την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, αφ...
03:00 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Μαρία Κίτσου: «Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα, μπήκα στο νοσοκομείο για 20 μέρες»

Τη Μαρία Κίτσου φιλοξένησε το βράδυ της Δευτέρας (10/11) ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο «The 2Nig...
22:50 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Ζωή Παπαδοπούλου για Χάρις Αλεξίου: «Είναι φανταστική νονά και γίνεται ένα μωρό παιδί»

Η Ζωή Παπαδοπούλου και η Χάρις Αλεξίου συνεργάστηκαν για πρώτη φορά το 2004. 21 χρόνια μετά τη...
22:34 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Σταύρος Νικολαΐδης και Βασίλης Κούκουρας: Μαζί στην πιο «γευστική» κωμωδία της σεζόν στο «Από Μηχανής Θέατρο»

Οι δυο ηθοποιοί θα “κερνάνε”… «Καραμέλες Ούζου» με μπόλικο χιούμορ στο κοινό...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα