Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 από σήμερα – Οι 3 σταθμοί που θα κλείνουν νωρίτερα

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 2 του Μετρό (κόκκινη γραμμή), λόγω τεχνικών εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου.

Οι παρεμβάσεις αφορούν την εγκατάσταση δικτύου 5G και την αντικατάσταση 32 χιλιομέτρων σιδηροτροχιών, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργίας του συστήματος.

Οι σταθμοί που θα κλείνουν νωρίτερα

Οι σταθμοί Δάφνη, Άγιος Ιωάννης και Νέος Κόσμος θα παραμένουν κλειστοί από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 το βράδυ και μετά. Κατά το διάστημα αυτό, η κυκλοφορία των συρμών θα διεξάγεται μόνο στα τμήματα Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος και Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν έως τις 12 Δεκεμβρίου 2025

Εξυπηρέτηση επιβατών

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13, η οποία θα εκτελεί δρομολόγια στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ.

Η αφετηρία και το τέρμα της γραμμής θα βρίσκονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Συγγρού Φιξ, δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τους τελευταίους συρμούς και τα αναλυτικά δρομολόγια μέσω της ιστοσελίδας της ΣΤΑΣΥ.