Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Enikos Newsroom
09:00, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Media

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά ισχύει και στην απλή έκδοση REALNEWS

Ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

21 λεπτά πριν
Καιρός: Μεγάλα ύψη βροχής και προσοχή σε 8 περιοχές – Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

39 λεπτά πριν
Σκάνδαλο στο BBC: Στο μάτι του κυκλώνα μετά τις παραιτήσεις – Πώς παρουσίασε σε βίντεο παραποιημένη την ομιλία του Τραμπ

43 λεπτά πριν
Οι μετανάστες θα επιστρέφουν στην Αφρική – Το σχέδιο για τα return hubs

58 λεπτά πριν
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Γαμπρός και νύφη έτρεξαν μαζί με τους δρομείς – Δείτε βίντεο

3 ώρες πριν
Ο 46χρονος παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος αποθήκευε ναρκωτικά μέσα στην εκκλησία και τα διακινούσε – «Τα αποδέχτηκε όλα»

4 ώρες πριν
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν το κουκουνάρι σε 12 δευτερόλεπτα

2 ώρες πριν
Ανακαλύπτοντας τα αρχαία μυστικά της Κύπρου: Τι μαρτυρά οχυρωμένος οικισμός που συνδέεται με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου

1 ώρα πριν
Αρνείται να γίνει το «πορτοφόλι της σχέσης» – «Δεν σκοπεύω να χρηματοδοτώ το πολυτελές της lifestyle – Νιώθω ότι με εκμεταλλεύεται»

30 λεπτά πριν
Τα 3 ζώδια που εισέρχονται σε μια νέα δυναμική περίοδο – «Απροσδόκητες θετικές αλλαγές»

3 λεπτά πριν
Γυναίκα που γεννήθηκε χωρίς εγκέφαλο νίκησε κάθε πρόγνωση – Αντί για 4 χρόνια που της έδιναν οι γιατροί, γιόρτασε τα 20ά γενέθλιά της

8 λεπτά πριν
«Mission impossible» για τον Δημήτρη Παπαστεργίου: Το δύσκολο Σαββατοκύριακο χωρίς τη σύζυγό του στο σπίτι – «Πώς δουλεύει το πλυντήριο πιάτων;»

13 λεπτά πριν
Τραμπ: Παρακολούθησε αγώνα του NFL και αποδοκιμάστηκε έντονα – Βίντεο με την αντίδραση του κοινού

21 λεπτά πριν
Καιρός: Μεγάλα ύψη βροχής και προσοχή σε 8 περιοχές – Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

25 λεπτά πριν
Τηλεθέαση (9/11): Ποιες σειρές ξεχώρισαν στην prime time

ENIKOS NETWORK

Θέλετε να ξαναπάτε τουαλέτα αμέσως μετά από την κένωση; Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα πάθησης

Το ρόφημα που μπορεί να βλάψει το συκώτι και πρέπει να το αποφεύγουμε, σύμφωνα με ειδικούς

ΗΠΑ: Συμφωνία στη Γερουσία για το τέλος του shutdown – Όσα προβλέπει και τα επόμενα βήματα για άρση του αδιεξόδου

Επίδομα θέρμανσης: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις- 8+1 SOS που πρέπει να γνωρίζετε

iOS 26.2: Καθυστερεί η κρίσιμη ενημέρωση της Apple για το iPhone;

Το σκοτεινό μυστικό πίσω από τον ουρανοξύστη 29 ορόφων της Νέας Υόρκης που δεν έχει παράθυρα

09:12 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Οχι για «Shopping star», ναι για «GNTM»
Οριστική είναι η απόφαση του Star να μην επαναφέρει το «Shopping star» στο δεύτερο μισό της σε...

08:00 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Οι βασίλισσες του εγκλήματος – Η Άγκαθα Κρίστι καλείται να διαλευκάνει ένα φόνο που συγκλονίζει την υψηλή κοινωνία στο Λονδίνο του 1938 – Από τη συγγραφέα Rosanne Limoncelli

07:03 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Οι βασίλισσες του εγκλήματος της Rosanne Limoncelli – Μαζί αστυνομικά μυθιστορήματα και Drive

05:48 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Οι οικονομικές εφημερίδες 10/11/2025
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 10/11/2025.

ΗΠΑ: Συμφωνία στη Γερουσία για το τέλος του shutdown – Όσα προβλέπει και τα επόμενα βήματα για άρση του αδιεξόδου

Επίδομα θέρμανσης: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις- 8+1 SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Μετά τη Black Friday, η Cyber Monday – Πότε πέφτει φέτος και τι πρέπει να προσέξετε

Μετασχηματισμός METLEN: Στόχος τα 2 δισ. ευρώ EBITDA με αιχμή ενέργεια και κρίσιμες πρώτες ύλες

Απάτη με ακίνητα στην Αθήνα – Πώς άρπαξαν 45.000 ευρώ από ανυποψίαστη γυναίκα

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα