Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 από αύριο – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μετρό

Στις 11 Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες στη Γραμμή 2 του Μετρό στην Αθήνα. Τα έργα αρχίζουν από το τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος», στο οποίο θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η αντικατάσταση 32 χλμ. σιδηροτροχιών είναι για το μεγαλύτερο έργο επιδομής, που έχει γίνει στο Μετρό από την έναρξη λειτουργίας του. Αφορά κυρίως το αρχικό βασικό δίκτυο των Γραμμών 2 και 3 (ΣΕΠΟΛΙΑ- ΔΑΦΝΗ και ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ), είναι προϋπολογισμού 7,3 εκατ. € και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2026. Η ΣΤΑ.ΣΥ σχεδίασε και υλοποιεί το έργο, στο πλαίσιο προληπτικής συντήρησης και στοχευμένης αναβάθμισης του δικτύου, με στόχο τη διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Οι τεχνικές εργασίες στο υπόγειο δίκτυο θα εκτελούνται τις νυχτερινές ώρες και ανά διαστήματα σε διαφορετικά σημεία. Παράλληλα με τις εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών, στα ίδια σημεία θα πραγματοποιούνται και εργασίες για την εγκατάσταση δικτύου 5G. Με τον τρόπο αυτό, δυο σημαντικές για το δίκτυο παρεμβάσεις θα εξελίσσονται ταυτόχρονα και γρήγορα, χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία του Μετρό συνολικά.

Οι εργασίες ξεκινούν από το τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος» της Γραμμής 2, στο οποίο θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, οι σταθμοί ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΔΑΦΝΗ από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν από τις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 11 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν ως τις 12/12.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος» και «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:

  • από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,
  • από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44,
  • από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51,
  • από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,
  • από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,
  • από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και
  • από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, δρομολογείται από τον ΟΑΣΑ η προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος», που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Αγ. Ιωάννη και Δάφνη.

Η Αφετηρία και το Τέρμα της ορίζεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ» και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

 

