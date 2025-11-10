Ήρθαν για να μείνουν τα «Φαντάσματα»

«Πράσινο φως» για την επόμενη σεζόν εξασφαλίζουν τα «Φαντάσματα» στο Star. Από τα πρώτα κιόλας επεισόδια, η κωμική σειρά με πρωταγωνιστικό δίδυμο την Ελλη Τρίγγου και τον Ορφέα Αυγουστίδη έδειξε μεγάλη δυναμική συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο μερίδιο τηλεθέασης 19% στο δυναμικό κοινό.

Οι σπαρταριστοί διάλογοι του Χάρη και της Μαρίνας με τα εννέα φαντάσματα που στοιχειώνουν το παλιό αρχοντικό από την πένα του Λευτέρη Παπαπέτρου κέρδισαν το κοινό, που επιβραβεύει σταθερά τη νέα κωμική πρόταση του Star. Το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς επιθυμεί να συνεχίσει τα «Φαντάσματα» για δεύτερη σεζόν, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα βήματα για το μέλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, η εταιρεία παραγωγής Tanweer έχει μιλήσει με τους πρωταγωνιστές για την πρόθεση να προχωρήσουν σε νέο κύκλο επεισοδίων, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη και η συγγραφή του νέου σεναρίου. Η βρετανική εκδοχή «Ghost» του BBC, στην οποία βασίζονται τα «Φαντάσματα», περιλαμβάνει τρεις σεζόν, ενώ σε άλλες χώρες η μεταφορά της σειράς έφτασε ακόμα και τους έξι κύκλους.

