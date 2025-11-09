Τα φαντάσματα: Η άφιξη της πεθεράς αναστατώνει τη Μαρίνα αλλά και τα φαντάσματα

Νάντια Ρηγάτου

Τα φαντάσματα: Η άφιξη της πεθεράς αναστατώνει τη Μαρίνα αλλά και τα φαντάσματα

Η Τασούλα, η μητέρα του Χάρη, αποφασίζει να έρθει μερικές μέρες στο σπίτι και να τις περάσει μαζί με το γιο της και τη νύφη της στο νέο επεισόδιο της σειράς “Τα φαντάσματα” απόψε στις 21:00 στο Star.

Η άφιξή της αναστατώνει τη Μαρίνα, αλλά και τα φαντάσματα.

Η νύφη και η πεθερά δεν έχουν κανένα κοινό ενδιαφέρον, ούτε σημείο επαφής. Έτσι, η αμοιβαία δυσαρέσκεια είναι αναπόφευκτη. Επιπλέον, η Τασούλα έχει την τάση να κάνει παρατηρήσεις και να ασκεί συνέχεια κριτική στη Μαρίνα.

Παράλληλα, τα φαντάσματα ξεκινούν να βλέπουν στην τηλεόραση την εκπομπή First Dates και ένα ειδύλλιο γεννιέται ανάμεσα στον Βαγγέλη και στην Μπήλιω.

Οι δυο τους θα προσπαθήσουν να συνδεθούν περισσότερο, παρά τη διαρκή παρουσία και τις αναπάντεχες εμφανίσεις της Τασούλας, που τους καταστρέφουν όλη την ατμόσφαιρα.

Η επικοινωνία και οι συνομιλίες της Μαρίνας με τα φαντάσματα γίνεται αντιληπτή από την πεθερά της, η οποία προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει και συμπεραίνει ότι η νύφη της είτε απατάει τον γιο της, είτε έχει τρελαθεί…

Συμμετέχουν: Ζώγια Σεβαστιανού, Άρης Μπαλής, Στράτος Χρήστου, Δάφνη Κιουρτσόγλου.

Δείτε εδώ το trailer του 6ου επεισοδίου της σειράς «Τα Φαντάσματα»:

 

