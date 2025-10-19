Τα φαντάσματα: Ο Χάρης συνειδητοποιεί ότι παρακολουθούν τις ιδιωτικές του στιγμές με τη Μαρίνα

Νάντια Ρηγάτου

Media

Τα φαντάσματα: Ο Χάρης συνειδητοποιεί ότι παρακολουθούν τις ιδιωτικές του στιγμές με τη Μαρίνα

Νέο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς “Τα φαντάσματα” έρχονται απόψε στις 21:00 στο Star.

Ο Παρασκευάς, το φάντασμα του προσκόπου από τη δεκαετία του ’80, που σκοτώθηκε κατά λάθος σε αγώνες τοξοβολίας, έχει μελαγχολήσει, καθώς προετοιμάζεται για την ετήσια επίσκεψη από τα μέλη της οικογένειάς του, για την επέτειο του θανάτου του.

Με τη βοήθεια της Μαρίνας, βλέπει τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία και αντιλαμβάνεται κάτι για το παρελθόν του, που τον ταράζει πολύ.

Ο Χάρης συνειδητοποιεί ότι τα φαντάσματα μπορούν να παρακολουθούν το ζευγάρι και στις ιδιωτικές του στιγμές και αυτό δεν τού αρέσει καθόλου.

Στο μεταξύ, το σπίτι έχει γεμίσει από εργάτες για την ανακαίνιση και τα φαντάσματα παρακολουθούν όλη τη διαδικασία με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η Μαρίνα προσπαθεί να τα αγνοήσει, αλλά οι κινήσεις που κάνει για να τα αποφύγει, δημιουργούν στους εργάτες της ανακαίνισης την εντύπωση ότι είναι εκκεντρική και αγενής.

Το φάντασμα της αρχαίας Ελληνίδας παρθένας Θεοφανίας προσπαθεί να μάθει από πού έρχονται τα μωρά, αλλά οι απαντήσεις που λαμβάνει δεν τη διαφωτίζουν καθόλου.

Συμμετέχουν: Άρης Μπάλης, Στράτος Χρήστου, Δάφνη Κιούρτσογλου, Βασίλης Κουκαλάνι, Ιωσήφ Σκουριάλης και ο μικρός Δημήτρης Μπογδανίδης.

 Δείτε εδώ το trailer του 3ου επεισοδίου της σειράς «Τα Φαντάσματα»:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο πρέπει να διαρκεί το σεξ – Τι απάντησαν οι γυναίκες, σύμφωνα με μελέτη

Τι δεν πρέπει να κάνετε μετά το μανικιούρ για να διατηρηθεί περισσότερο

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας: O διαγωνισμός των προκαταρκτικών μελετών βυθού και τα επόμενα βήματα

Ακρίβεια: Πικρά τα γλυκά – «Τσίμπησαν» οι τιμές και στα αρτοσκευάσματα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το φτερό στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
18:21 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

IQ 160: Σμαράγδα Καρύδη και Νίκος Κουρής επιστρέφουν απόψε με νέες περιπέτειες

Ο 3ος κύκλος του IQ 160 κάνει πρεμιέρα απόψε,  Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 22:10 στο Star και… ε...
13:53 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

«Ηλέκτρα»: Η Ηλέκτρα αντιμέτωπη με τη μητέρα της και με μια αλήθεια που πονά

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειρά...
11:01 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Άγιος Έρωτας – επόμενα επεισόδια: Χλόη και πατήρ Νικόλαος δεν μπορούν να αγνοήσουν τα συναισθήματά τους

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια του «Άγιου έρωτα» από Δευτέρα ως Πέμπτη στι...
10:24 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Η γη της ελιάς: Παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν και ένοχα μυστικά βγαίνουν στο φως από απόψε – Όλες οι εξελίξεις

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές που κόβουν την ανάσα φέρνουν τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης