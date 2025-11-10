Γυμνός άνδρας εισέβαλε σε σπίτι, καταδίωξε την ένοικο και έσπασε τα πόδια ηλικιωμένου – Ο 79χρονος τον πυροβόλησε και τον σκότωσε

Ένας ηλικιωμένος βετεράνος του Πολέμου του Βιετνάμ, στην περιοχή Studio City του Λος Άντζελες, κατάφερε να αμυνθεί απέναντι σε έναν γυμνό άνδρα που του είχε σπάσει και τα δύο πόδια, πυροβολώντας τον τρεις φορές και σκοτώνοντάς τον, σύμφωνα με την αστυνομία και μάρτυρες.

Ο γυμνός άνδρας βρέθηκε σε μια κατοικημένη γειτονιά στην οδό Tujunga το πρωί της Παρασκευής, όπου ξάπλωσε γυμνός στο πεζοδρόμιο και φώναζε ακατάληπτα, πριν εισβάλει στο σπίτι μιας γυναίκας, όπως δήλωσαν οι αρχές στο Fox News.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε σπίτι απέναντι δείχνει τον άνδρα να προσπαθεί να εισβάλει κρατώντας μια πινακίδα και φωνάζοντας ασυνάρτητα. Κατάφερε να μπει στο σπίτι και καταδίωξε την τρομοκρατημένη ένοικο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ένας 79χρονος βετεράνος πολέμου, άκουσε τις φωνές της και έτρεξε να τη βοηθήσει.

Naked man speaking in a foreign tongue in Los Angeles on Friday terrorized a community, broke into a home and broke the legs of a Vietnam veteran. The veteran defended himself and his community by then opening fire on the man, hitting him three times, ending him. pic.twitter.com/zPEjt0q8ue — HDNewslive (@HDNewslive) November 10, 2025

«Του είπε να φύγει, του είπε “Έχω όπλο, θα σε πυροβολήσω”», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Γουόρνερ Καστίγιο, στο Fox News.

Ο γυμνός άνδρας «έριξε» τον βετεράνο στο έδαφος, προκαλώντας του κατάγματα και στα δύο πόδια, πρόσθεσε. Ο βετεράνος άνοιξε πυρ καθώς ο επιτιθέμενος τον πλησίαζε, σύμφωνα με μάρτυρες.

«Κοίταξα και ο γυμνός τύπος ήταν στο έδαφος, και ο μεγαλύτερος άνδρας ήταν στο έδαφος, και τον πυροβόλησε άλλες δύο φορές», είπε μια γειτόνισσα στο ABC News.

Ο βετεράνος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση, ανέφερε το Fox News. «Ελπίζουμε να βγει από εδώ χωρίς να χρειαστεί να μείνει σε αναπηρικό καροτσάκι για το υπόλοιπο της ζωής του», δήλωσε ο Καστίγιο στους δημοσιογράφους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ένταση στη γειτονιά, αλλά πολλοί επαίνεσαν τον βετεράνο ως ήρωα. «Νομίζω ότι είναι ένα παραδειγματικό περιστατικό αυτοάμυνας και ελπίζω πραγματικά να μην αντιμετωπίσει κατηγορίες», είπε μια γειτόνισσα στο CBS News. Τυχόν κατηγορίες για τον βετεράνο θα αποφασιστούν από τον Εισαγγελέα της κομητείας Λος Άντζελες.