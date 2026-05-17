Δημοσκόπηση στη Βρετανία: Το 50% των πολιτών θα ψήφιζε σήμερα υπέρ της παραμονής στην ΕΕ – Μόλις το 5% θεωρεί ότι το Brexit «πήγε καλά»

Δήμητρα Κόκκορη

Διεθνή Νέα

Brexit Timeline
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μεταστροφή των Βρετανών πολιτών απέναντι στο Brexit δείχνει μία νέα δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας, με τους μισούς από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να δηλώνουν σήμερα ότι θα ψήφιζαν υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε στη Βρετανία μετά τη δήλωση του Γουές Στρίτινγκ, του πρώην υπουργού Υγείας, ότι θα ήθελε στο μέλλον η Βρετανία να επιστρέψει στην Ε.Ε., θέση που προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους Συντηρητικούς.

Τη νέα δημοσκόπηση διενήργησε η εταιρεία More in Common, με τον αναπληρωτή διευθυντή, Κάμερον Γκάρετ, να δηλώνει στο Sky News ότι περίπου το 50% των Βρετανών θα ψήφιζε σήμερα υπέρ της παραμονής, έναντι 27% που θα επέλεγε ξανά το Brexit. «Η κοινή γνώμη έχει στραφεί κάπως εναντίον του Brexit», σχολίασε.

Επιπλέον, περίπου οι μισοί από τους πολίτες που απάντησαν στα ερωτήματα της δημοσκόπησης τάσσονται υπέρ ενός νέου δημοψηφίσματος μέσα στην επόμενη πενταετία.

«Όταν ρωτήσαμε τον κόσμο αν θα έπρεπε να διεξαχθεί ένα άλλο δημοψήφισμα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, βλέπουμε περίπου τους μισούς τώρα να λένε ότι θα έπρεπε, το ένα τρίτο ότι δεν θα έπρεπε, και τους υπόλοιπους να απαντούν ότι δεν γνωρίζουν», τόνισε ο Γκάρετ.

Μόλις το 5% θεωρεί ότι «πήγε καλά» το Brexit

Ο ίδιος εξήγησε πως η αλλαγή οφείλεται κυρίως στις νεότερες ηλικίες αλλά και στη δυσαρέσκεια για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα μετά το Brexit, καθώς μόλις το 5% θεωρεί ότι «πήγε καλά».

«Επομένως, υπήρξε μια μεταστροφή εκεί… Και μέρος αυτού οφείλεται σε μια δημογραφική αλλαγή. Το εκλογικό σώμα, δηλαδή, έχει γίνει νεότερο. Δύο στους τρεις της Gen-Z λένε ότι θα ήθελαν ένα άλλο δημοψήφισμα για την ΕΕ. Αλλά υπήρξε επίσης και μια αλλαγή στη στάση του κόσμου, καθώς μόνο το 5% —δηλαδή ένας στους 20— λέει ότι το Brexit έχει πάει καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τονίζει, όμως, ότι ο διχασμός του Brexit εξακολουθεί να επηρεάζει την πολιτική σκηνή. «Ο διχασμός του Brexit στη χώρα εξακολουθεί να υφίσταται. Αν κοιτάξετε πίσω στα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών την περασμένη εβδομάδα, οι εκλογικές περιφέρειες και τα δημοτικά συμβούλια όπου το κόμμα Reform UK είχε τις καλύτερες επιδόσεις, είναι εκείνα όπου είχαν σημειωθεί τα υψηλότερα ποσοστά υπέρ του Brexit το 2016», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το πόσο σημαντικό ζήτημα αποτελεί η ΕΕ για τον κόσμο, είπε: «Μόνο το 5% λέει τώρα ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Αν αναλογιστούμε ότι τα χρόνια μετά το Brexit, το θέμα αυτό κυριαρχούσε στον δείκτη καταγραφής των σημαντικότερων προβλημάτων. Ωστόσο, οι πολιτισμικοί διχασμοί και οι αξίες που οδηγούσαν στο Brexit εξακολουθούν να υπάρχουν και διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο ψηφίζει ο κόσμος σήμερα», τόνισε ο Κάμερον Γκάρετ.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το τυχερό σας αγριολούλουδο ανάλογα με τον μήνα γέννησής σας

Απίστευτος ισχυρισμός του Trump: Υπάρχει φάρμακο που μπορεί να «αναστήσει» τους νεκρούς – Δείτε το βίντεο

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» για αδήλωτα εισοδήματα – Ποιοι πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για αιτήσεις

Ρομποτική και χειρουργεία: Επέκταση των ρομποτικά υποβοηθούμενων χειρουργικών επεμβάσεων σχεδιάζει νοσοκομειακός οργανισμός

Σκοτεινή ύλη: Ακούγοντας τους ψίθυρους της μέσα από τη σύγκρουση μαύρων τρυπών
περισσότερα
16:47 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Axios: Η Κούβα απέκτησε πάνω από 300 στρατιωτικά drones – Οι ΗΠΑ αξιολογούν την «απειλή», λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Η Κούβα έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones και πρόσφατα άρχισε να συζητά σχ...
15:32 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Πέθανε ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε εντοπιστεί τραυματισμένος από πυρά στο γραφείο του

Πέθανε ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ύστερα από ημέρες νοσηλείας, αφού είχε εντοπιστεί τ...
08:30 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Ιταλία: Η στιγμή που το αυτοκίνητο έπεσε με 100 χλμ/ώρα πάνω σε πεζούς στη Μόντενα – Η ηρωική παρέμβαση πολιτών σταμάτησε τον οδηγό

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Μόντενα στη βόρεια Ιταλία, ότ...
06:45 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Βενεζουέλα: Το Καράκας ανακοίνωσε την έκδοση του στενού συνεργάτη του Μαδούρο, Άλεξ Σάαμπ στις ΗΠΑ

Το Καράκας ανακοίνωσε την έκδοση στις ΗΠΑ του Άλεξ Σάαμπ, ενός από τους στενότερους συνεργάτες...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν