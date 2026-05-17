Δημοσκόπηση στη Βρετανία: Το 50% των πολιτών θα ψήφιζε σήμερα υπέρ της παραμονής στην ΕΕ – Μόλις το 5% θεωρεί ότι το Brexit «πήγε καλά»

Μεταστροφή των Βρετανών πολιτών απέναντι στο Brexit δείχνει μία νέα δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας, με τους μισούς από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να δηλώνουν σήμερα ότι θα ψήφιζαν υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε στη Βρετανία μετά τη δήλωση του Γουές Στρίτινγκ, του πρώην υπουργού Υγείας, ότι θα ήθελε στο μέλλον η Βρετανία να επιστρέψει στην Ε.Ε., θέση που προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους Συντηρητικούς.

Τη νέα δημοσκόπηση διενήργησε η εταιρεία More in Common, με τον αναπληρωτή διευθυντή, Κάμερον Γκάρετ, να δηλώνει στο Sky News ότι περίπου το 50% των Βρετανών θα ψήφιζε σήμερα υπέρ της παραμονής, έναντι 27% που θα επέλεγε ξανά το Brexit. «Η κοινή γνώμη έχει στραφεί κάπως εναντίον του Brexit», σχολίασε.

Επιπλέον, περίπου οι μισοί από τους πολίτες που απάντησαν στα ερωτήματα της δημοσκόπησης τάσσονται υπέρ ενός νέου δημοψηφίσματος μέσα στην επόμενη πενταετία.

«Όταν ρωτήσαμε τον κόσμο αν θα έπρεπε να διεξαχθεί ένα άλλο δημοψήφισμα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, βλέπουμε περίπου τους μισούς τώρα να λένε ότι θα έπρεπε, το ένα τρίτο ότι δεν θα έπρεπε, και τους υπόλοιπους να απαντούν ότι δεν γνωρίζουν», τόνισε ο Γκάρετ.

Μόλις το 5% θεωρεί ότι «πήγε καλά» το Brexit

Ο ίδιος εξήγησε πως η αλλαγή οφείλεται κυρίως στις νεότερες ηλικίες αλλά και στη δυσαρέσκεια για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα μετά το Brexit, καθώς μόλις το 5% θεωρεί ότι «πήγε καλά».

«Επομένως, υπήρξε μια μεταστροφή εκεί… Και μέρος αυτού οφείλεται σε μια δημογραφική αλλαγή. Το εκλογικό σώμα, δηλαδή, έχει γίνει νεότερο. Δύο στους τρεις της Gen-Z λένε ότι θα ήθελαν ένα άλλο δημοψήφισμα για την ΕΕ. Αλλά υπήρξε επίσης και μια αλλαγή στη στάση του κόσμου, καθώς μόνο το 5% —δηλαδή ένας στους 20— λέει ότι το Brexit έχει πάει καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τονίζει, όμως, ότι ο διχασμός του Brexit εξακολουθεί να επηρεάζει την πολιτική σκηνή. «Ο διχασμός του Brexit στη χώρα εξακολουθεί να υφίσταται. Αν κοιτάξετε πίσω στα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών την περασμένη εβδομάδα, οι εκλογικές περιφέρειες και τα δημοτικά συμβούλια όπου το κόμμα Reform UK είχε τις καλύτερες επιδόσεις, είναι εκείνα όπου είχαν σημειωθεί τα υψηλότερα ποσοστά υπέρ του Brexit το 2016», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το πόσο σημαντικό ζήτημα αποτελεί η ΕΕ για τον κόσμο, είπε: «Μόνο το 5% λέει τώρα ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Αν αναλογιστούμε ότι τα χρόνια μετά το Brexit, το θέμα αυτό κυριαρχούσε στον δείκτη καταγραφής των σημαντικότερων προβλημάτων. Ωστόσο, οι πολιτισμικοί διχασμοί και οι αξίες που οδηγούσαν στο Brexit εξακολουθούν να υπάρχουν και διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο ψηφίζει ο κόσμος σήμερα», τόνισε ο Κάμερον Γκάρετ.