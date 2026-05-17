Ζαχάροβα: Υπό τους ήχους της Eurovision το Κίεβο έκανε τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα – Η ειρωνεία του Ουκρανού διοικητή

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η μαζική ουκρανική επίθεση με drones κατά της Μόσχας τη νύχτα της 17ης Μαΐου, με τη Μόσχα να κάνει λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» και το Κίεβο να απαντά ότι πρόκειται για «δίκαιη απάντηση» στη συνέχιση του πολέμου από τη Ρωσία.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα συνέδεσε μάλιστα την επίθεση με τον τελικό της Eurovision, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι χρηματοδοτεί τις ουκρανικές επιθέσεις.

Ζαχάροβα: «Με τα χρήματα της ΕΕ»

«Υπό τους ήχους των τραγουδιών της Eurovision, το καθεστώς του Κιέβου πραγματοποίησε άλλη μία μαζική τρομοκρατική επίθεση με τα χρήματα των Ευρωπαίων. Οι στόχοι της επίθεσης ήταν αποκλειστικά ειρηνικοί – άνθρωποι, πολυκατοικίες και ιδιωτικές κατοικίες», δήλωσε η Ζαχάροβα, σύμφωνα με το TASS.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την ουκρανική επίθεση «τρομοκρατική ενέργεια», ενώ οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνολικά καταρρίφθηκαν 556 drones μέσα στη νύχτα και ακόμη 30 το πρωί.

Ζελένσκι: «Η Ρωσία πρέπει να τελειώσει τον πόλεμο»

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στη συνέχιση του πολέμου από τη Μόσχα και στους καθημερινούς βομβαρδισμούς ουκρανικών πόλεων.

«Λέμε ξεκάθαρα στους Ρώσους: το κράτος τους πρέπει να τελειώσει τον πόλεμό του. Η συγκέντρωση της ρωσικής αεράμυνας στην περιοχή της Μόσχας είναι η μεγαλύτερη. Όμως την ξεπερνάμε», έγραψε στο Telegram.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τα πλήγματα κατά ρωσικών στόχων ως «μακράς εμβέλειας κυρώσεις», υποστηρίζοντας ότι πλήττουν την ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίζει τον πόλεμο.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για την «ακρίβεια» των επιθέσεων.

«Moscow never sleeps»

Ο διοικητής των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας Ρόμπερτ Μπρόβντι δημοσίευσε φωτογραφία drone που έφερε τη φράση «Moscow never sleeps» γραμμένη πάνω στο φτερό.

«Ακυρώθηκε το μονομερές εισιτήριο ήρεμης ζωής στα Πατριάρσκιε και στις γύρω περιοχές», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράπονα κατοίκων για έλλειψη ειδοποιήσεων

Κάτοικοι της Μόσχας και των προαστίων ανάρτησαν στα social media εικόνες από τις συνέπειες της επίθεσης, παρά τις απαγορεύσεις των αρχών.

Στις περιοχές Χίμκι, Μιτίσι και Λόμπνια, πολίτες διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν έλαβαν ειδοποιήσεις αεροπορικού συναγερμού και ότι οι σειρήνες δεν λειτούργησαν.

Παράλληλα, χρήστες κατηγόρησαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι δημοσιεύουν περιορισμένες πληροφορίες για την επίθεση.

«Αυτός ο αποκλεισμός είναι ντροπή. Τώρα τις ειδήσεις τις μαθαίνουν μόνο οι “ανεύθυνοι” πολίτες που ψάχνουν σε απαγορευμένες πλατφόρμες», έγραψε κάτοικος της Μόσχας σύμφωνα με το Vot Tak.

Η μεγαλύτερη επίθεση με drones κατά της Μόσχας

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ δήλωσε ότι οι καταρρίψεις drones ξεκίνησαν περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα.

Για πρώτη φορά από το 2024, drones έφτασαν μέχρι το Διυλιστήριο της Μόσχας, ενώ μετά την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά και στον πετρελαϊκό σταθμό Σολνετσνογκόρσκ.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας και τουλάχιστον 12 τραυματίστηκαν στην ίδια τη ρωσική πρωτεύουσα.