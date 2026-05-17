Axios: Η Κούβα απέκτησε πάνω από 300 στρατιωτικά drones – Οι ΗΠΑ αξιολογούν την «απειλή», λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Η Κούβα έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones και πρόσφατα άρχισε να συζητά σχέδια για τη χρήση τους με σκοπό να επιτεθεί κατά της αμερικανικής ναυτικής βάσης στον Κόλπο του Γκουαντάναμο, σε αμερικανικά πλοία, και πιθανόν στο Κι Γουέστ της Φλόριντα, σε απόσταση 90 μιλίων βόρεια της Αβάνας, ανέφερε σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, που επικαλείται απόρρητες πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αποτελέσουν μια πρόφαση για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, ενώ δείχνουν τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί την Κούβα ως απειλή, λόγω των εξελίξεων στον πόλεμο των drones, αλλά και της παρουσίας Ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα, δήλωσε στο Axios, ένας Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

«Προκαλεί ανησυχία»

«Όταν σκεφτόμαστε ότι αυτού του είδους οι τεχνολογίες βρίσκονται τόσο κοντά, καθώς και μια σειρά από κακόβουλοι παράγοντες, από τρομοκρατικές οργανώσεις και καρτέλ ναρκωτικών μέχρι τους Ιρανούς και τους Ρώσους, αυτό προκαλεί ανησυχία», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε στην Κούβα την Πέμπτη και προειδοποίησε τους αξιωματούχους της περιοχής να μην εμπλακούν σε εχθροπραξίες. Τους κάλεσε επίσης να διαλύσουν το «καθεστώς», προκειμένου να τερματιστούν οι εξουθενωτικές κυρώσεις των ΗΠΑ, δήλωσε ο αξιωματούχος της CIA στο Axios.

«Κατέστησε σαφές ότι η Κούβα δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ως ορμητήριο για τους αντιπάλους μας ώστε να προωθούν εχθρικές ατζέντες στο ημισφαίριό μας», δήλωσε ο εν λόγω αξιωματούχος και πρόσθεσε ότι «το Δυτικό Ημισφαίριο δεν μπορεί να είναι το γήπεδο παιχνιδιού των αντιπάλων μας».

Η Κούβα φέρεται να αποκτά επιθετικά drones «ποικίλων δυνατοτήτων» από τη Ρωσία και το Ιράν από το 2023, και να τα έχει κρύψει σε στρατηγικές τοποθεσίες σε όλο το νησί, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Ασαφές εάν έχουν έστω ένα αεροσκάφος που μπορεί να πετάξει»

Μέσα στον τελευταίο μήνα, Κουβανοί αξιωματούχοι ζήτησαν περισσότερα drones και στρατιωτικό εξοπλισμό από τη Ρωσία, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ. Ο αξιωματούχος επικαλέστηκε υποκλαπείσες πληροφορίες, οι οποίες έδειχναν επίσης ότι Κουβανοί αξιωματούχοι πληροφοριών «προσπαθούν να μάθουν πώς το Ιράν μας έχει προβάλει αντίσταση».

«Κανείς δεν ανησυχεί για μαχητικά αεροσκάφη από την Κούβα. Δεν είναι καν σαφές αν διαθέτουν έστω και ένα που να μπορεί να πετάξει», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ. «Αλλά αξίζει να σημειωθεί πόσο κοντά βρίσκονται — 90 μίλια», είπε ο αξιωματούχος και πρόσθεσε πως «δεν είναι μια πραγματικότητα με την οποία νιώθουμε άνετα».

Την Τετάρτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχεδιάζει να αποσφραγίσει ένα κατηγορητήριο εναντίον του Ραούλ Κάστρο για την κατηγορία ότι διέταξε την κατάρριψη δύο αεροσκαφών το 1996, τα οποία ανήκαν σε μια οργάνωση παροχής βοήθειας με έδρα το Μαϊάμι, ονόματι «Brothers to the Rescue». Περισσότερες κυρώσεις κατά του νησιωτικού έθνους ενδέχεται να ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα. Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα του Axios, δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με κάποιον εκπρόσωπο της Κούβας για σχολιασμό.

Επίσης, το πρακτορείο Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει την αναφορά του Axios.