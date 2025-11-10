Κέιτ Μπλάνσετ: Άρωμα Χόλιγουντ στην Καρδαμύλη – Αποκλειστικές φωτογραφίες

Η σταρ των δύο Oσκαρ, Κέιτ Μπλάνσετ, βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη μεσσηνιακή Μάνη, όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας «Sweetsick».

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Αέρας Χόλιγουντ φυσά στην Καρδαμύλη τις τελευταίες ημέρες. Το πανέμορφο χωριό της μεσσηνιακής Μάνης, που έχει ξαναβρεθεί στο επίκεντρο διεθνών παραγωγών, μεταμορφώθηκε ξανά σε κινηματογραφικό πλατό. Εκεί ολοκληρώνονται σήμερα τα γυρίσματα της αμερικανικής ταινίας «Sweetsick», με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ, και η Realnews έχει το ρεπορτάζ.

Η βραβευμένη με δύο Οσκαρ Αυστραλή ηθοποιός διέμεινε σε ιδιωτική πολυτελή βίλα, που βρίσκεται ανάμεσα στην Καρδαμύλη και το Πετροβούνι, μαζί με τον 23χρονο γιο της, Ντάσιελ. Ζήτησε διακριτικότητα και ηρεμία, ενώ στις βασικές απαιτήσεις της περιλαμβανόταν η παρουσία προσωπικής μαγείρισσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντυπωσιάστηκε από το τοπίο, τις παραδοσιακές γεύσεις και τη φιλοξενία των κατοίκων.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν την περασμένη Τετάρτη στο Πετροβούνι και συνεχίστηκαν την επόμενη ημέρα στην Παλιά Καρδαμύλη, με επίκεντρο έναν πέτρινο πύργο, τον οποίο η παραγωγή έχει διαμορφώσει εσωτερικά ειδικά για τις ανάγκες της ταινίας. Μάλιστα, έγιναν κάποιες προσαρμογές, όπως ο χρωματισμός στα πορτοπαράθυρα αλλά και η αλλαγή του εσωτερικού διάκοσμου. Το συνεργείο βρισκόταν στο σετ από τις 6 το πρωί, ενώ η Κ. Μπλάνσετ εμφανίστηκε λίγο μετά τις 9:00.

«Ηταν απλή και ευγενική με όλους. Με χαιρέτησε με χαμόγελο όταν της μίλησα και ενθουσιάστηκε όταν της είπα ότι είμαι και εγώ από τη Μελβούρνη και ότι έχουμε την ίδια ημέρα γενέθλια», λέει στην «R» ο Ελληνοαυστραλός, Nazareth Zaven, που διατηρεί σπίτι κοντά στο μέρος όπου γίνονται τα γυρίσματα. Συνολικά 120 άτομα της παραγωγής έφτασαν στην Καρδαμύλη, προκαλώντας έντονη κινητικότητα στο παραθαλάσσιο χωριό.

«Εδώ και μία εβδομάδα ο δήμος Δυτικής Μάνης ζει στους ρυθμούς της κινηματογραφικής ταινίας που θα αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο της ομορφιές τόσο της Καρδαμύλης αλλά και των γύρω χωριών, αποτελώντας την καλύτερη προβολή παγκοσμίως της περιοχής μας στο εξωτερικό. Στόχος μας ως δημοτική Αρχή είναι τόσο η Καρδαμύλη όσο και όλα τα γύρω χωριά της περιοχής μας να αποτελούν τουριστικό προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα τοπία, οι κάτοικοι και οι ομορφιές της περιοχής μας αποτυπώνονται ιδανικά μέσα από αυτή την ταινία, η οποία, μέσα στο φθινόπωρο, δεν θα μπορούσε να αποτελεί καλύτερη διαφήμιση για τον τόπο μας», δήλωσε στην «R» ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης, Γιώργος Χιουρέας.

Γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και στην Τραχήλα, όπου στήθηκε και μία από τις πιο πολυπληθείς σκηνές, ένα μεγάλο γαμήλιο γλέντι. Μέρος της ταινίας γυρίστηκε στη θάλασσα, με τη συμμετοχή ντόπιων ψαράδων και των σκαφών τους. Η παραγωγή στηρίζει την τοπική οικονομία, καθώς φιλοξενείται σε ξενοδοχεία της περιοχής και γευματίζει σε τοπικά εστιατόρια. Μάλιστα, η Κ. Μπλάνσετ συχνά δειπνούσε με το καστ και το συνεργείο στην ταβέρνα «Διόσκουροι», δοκιμάζοντας χωριάτικη, φρέσκα ψάρια, χόρτα και καλαμαράκια.

Τι γνωρίζουμε για το σενάριο

Στη δραματική ταινία, η Κ. Μπλάνσετ υποδύεται μια γυναίκα με ένα παράξενο χάρισμα: μπορεί να διαισθάνεται τι χρειάζονται οι άλλοι, συχνά εις βάρος της δικής της ψυχικής ισορροπίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηρωίδα επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για να αναμετρηθεί με γεγονότα του παρελθόντος και με την υπέργηρη μητέρα της -που ενσαρκώνει η Βανέσα Ρεντγκρέιβ– η οποία υπήρξε κακοποιητική προς τις τρεις κόρες της. Μία από τις πιο φορτισμένες σκηνές γυρίστηκε στο Πετροβούνι.

Το πρώτο μέρος των γυρισμάτων ολοκληρώθηκε στην Αγγλία, όπου η παραγωγή θα επιστρέψει. Η σκηνοθεσία είναι της Βρετανίδας Αλις Μπιρτς, η οποία έχει σημαντικές διακρίσεις στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Σπάικ Φερν («The Batman», «Aftersun»), η Τάιλι Γουόκερ, καθώς και Ελληνες ηθοποιοί, ανάμεσά τους η Στεφανία Καλομοίρη («Αγριες μέλισσες», «Η γη της ελιάς», «Ο άνθρωπος του Θεού»).