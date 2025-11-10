Καιρός: Κακοκαιρία με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή

Με άστατο καιρό ξεκινά η εβδομάδα, καθώς σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, από το απόγευμα στη Θράκη, μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο, και έως αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με λίγες νεφώσεις που θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες και πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι – νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας στο Ιόνιο πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς, με την Κρήτη να αγγίζει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Να υπενθυμίσουμε πως την Κυριακή η ΕΜΥ εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την κακοκαιρία. Παραμένει η πορτοκαλί προειδοποίηση.

Δείτε το ανανεωμένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19 που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

2. Αύριο Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από το απόγευμα στη Θράκη.

3. Την Τρίτη (11-11-25) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Τάσο Αρνιακό «το φθινοπωρινό σκηνικό του Σαββατοκύριακου θα συνεχιστεί λίγο-πολύ και τις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας, με τους νοτιάδες να μεταφέρουν υπερπολύτιμο βρόχινο νερό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ο φετινός Νοέμβριος θυμίζει κάτι απ’ τα παλιά, με όρεξη μάλιστα για ανάλογη συνέχεια, αρκεί να μην προκαλούνται νέες καταστροφές στους αγρότες μας. Φτάνουν αυτές που ήδη αντιμετωπίζουν.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Δευτέρα, περιμένουμε πρωινές και βραδινές ομίχλες και λίγες νεφώσεις, που θα πυκνώσουν με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη χώρα, τοπικά ισχυρότερες πρώτα στο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά, την Ήπειρο και αργότερα στη Δυτική Πελοπόννησο, την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία.

Νοτιοανατολικοί άνεμοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 22 έως 23 και στα νησιά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από 23 έως 25 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, που γρήγορα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Νοτιάδες 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις, που κατά τόπους θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Νοτιάδες που θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη περιμένουμε πάνω-κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα»

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική – ανατολική Μακεδονία, από το απόγευμα στη Θράκη, μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κατά τόπους στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα δυτικά σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που στην κεντρική – ανατολική Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα θαλάσσια – παράκτια τμήματα έως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου τα φαινόμενα πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα δυτικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές που βαθμιαία θα ενταθούν και κυρίως τις μεσημβρινές – απογεματινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι το βράδυ σε δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΡΙΤΗ 11-11-2025

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι τοπικά ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα σε όλες τις περιοχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 17 με 19, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 και στην Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-11-2025

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025

Στην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται αρχικά στην Κρήτη και από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο και το κεντρικό Αιγαίο, όπου βαθμιαία θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-11-2025