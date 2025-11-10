Τσέχος υπουργός Εξωτερικών: Η νέα κυβέρνηση μπορεί να περιορίσει τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας, Γιάν Λιπάβσκι, δήλωσε στο AFP την Κυριακή ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί να επενδύσει στην άμυνα της Ουκρανίας προκειμένου να σταματήσει τον πόλεμο της Ρωσίας και να διασφαλίσει την ίδια της την ασφάλεια. Η κεντροδεξιά κυβέρνηση της Πράγας υπήρξε από τους πιο ισχυρούς συμμάχους του Κιέβου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Ωστόσο, μετά τη νίκη στις πρόσφατες εκλογές του αυτοαποκαλούμενου «τραμπιστή» δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις, η απερχόμενη κυβέρνηση εκφράζει ανησυχία πως πιθανές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική θα μπορούσαν να σταματήσουν την τσεχική αποστολή πυρομαχικών στην Ουκρανία. Ο Λιπάβσκι, μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου ΕΕ–CELAC στη Σάντα Μαρία της Κολομβίας, τόνισε: «Ξέρουμε ότι, αν θέλουμε να σταματήσουμε τη Ρωσία, πρέπει να το πληρώσουμε».

Ο απερχόμενος Υπουργός, που θα παραμείνει στο εξής βουλευτής της αντιπολίτευσης, πρόσθεσε πως ο Μπάμπις και οι συνεργάτες του «μιλούν για το να σταματήσει η πρωτοβουλία πυρομαχικών ή να την περιορίσουν». Ο Μπάμπις, που διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2017 έως το 2021, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις πρόσφατες εκλογές, γεγονός που τον οδηγεί σε διαπραγματεύσεις με ακροδεξιά και ευρωσκεπτικιστικά κόμματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η πιθανή επιστροφή του Μπάμπις στην εξουσία θα μπορούσε, σύμφωνα με τον Λιπάβσκι, να φέρει την Τσεχία πιο κοντά στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία, δύο χώρες που αρνούνται να στείλουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ή να στηρίξουν κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Μέχρι σήμερα, η Πράγα παρέχει πυρομαχικά και πληροφορίες στο Κίεβο, καλύπτοντας το ποσοστό στρατιωτικών δαπανών που απαιτεί το ΝΑΤΟ, ώστε να στηρίξει την Ουκρανία απέναντι στις επεκτατικές φιλοδοξίες του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Παρά τις πολιτικές ανακατατάξεις, ο Λιπάβσκι εκτίμησε πως η κυβέρνηση Μπάμπις δεν θα αποσύρει τη χώρα από το ΝΑΤΟ, καθώς «είναι ο υπέρτατος πάροχος ασφάλειας και καθοδηγεί το πώς πρέπει να σχεδιάζουμε την άμυνά μας». Παράλληλα, προειδοποίησε πως η Ρωσία εξακολουθεί να θεωρεί την Τσεχία –μια πρώην σοβιετική δορυφορική χώρα– «ως έδαφος που θα ήθελαν να επηρεάσουν και να κλέψουν πόρους».

Κλείνοντας, ο Τσέχος Υπουργός προειδοποίησε ότι μια ακροδεξιά κυβέρνηση στην Πράγα θα αποτελούσε “υπέροχο δώρο για τον Βλαντιμίρ Πούτιν”, καθώς θα αποδυνάμωνε τη δυτική ενότητα απέναντι στη Μόσχα.

Πηγή: AFP