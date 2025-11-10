Στη Βασίλισσα του Βαμβακιού ο Χρυσός Αλέξανδρος του φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης – Αναλυτικά τα βραβεία

Το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος – Βραβείο του Δήμου Θεσσαλονίκης», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία «Roqia» του Γιανίς Κουσίμ.

Το βραβείο καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος – Μισέλ Δημόπουλος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία «Ένα τελευταίο για τον δρόμο» του Φραντσέσκο Σοσάι.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι: Αλί Αμπάσι (σκηνοθέτης), Σοφία Κόκκαλη (σκηνοθέτρια), Κίρστεν Νίχουους (πρόεδρος του Δ.Σ. του DFFF [Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κινηματογραφικού Ταμείου]).

Το διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+ περιλαμβάνει πρώτες ή δεύτερες ταινίες δημιουργών από τις 36 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Το βραβείο καλύτερου σεναρίου απονεμήθηκε στην Ιβόν Γκέρλαχ για την ταινία «Κάρλα» της Κριστίνα Τουρνατζή.

Το βραβείο καλλιτεχνικού επιτεύγματος – διεύθυνσης φωτογραφίας απονεμήθηκε στον διευθυντή φωτογραφίας Γιώργο Καρβέλα για την ταινία «Μπιτσκόμπερ» του Αριστοτέλη Μαραγκού.

Το βραβείο καλύτερου ηθοποιού απονεμήθηκε στον Χάρι Μέλινγκ για την ταινία «Pillion» του Χάρι Λάιτον. Το βραβείο καλύτερης ηθοποιού απονεμήθηκε στη Σαμπρίνα Αμάλι για την ταινία «Maysoon» της Νάνσυς Μπινιαδάκη.

Ο Αριστοτέλης Μαραγκός ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο: «Ευχαριστώ πολύ το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, είναι πραγματικά το καλύτερο Φεστιβάλ, και την πολύ ξεχωριστή κριτική επιτροπή. Ήταν ένα μακρύ ταξίδι για το “Μπιτσκόμπερ” και ευχαριστώ θερμά όλους τους τρελούς καλλιτέχνες που αποφάσισαν να συνεργαστούν μαζί μου. Με βοήθησαν σε μια δύσκολη περίοδο να αναδυθώ στην επιφάνεια. Στην ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία του σήμερα, πλέουμε σε επικίνδυνα νερά. Αυτή η ταινία είναι για όλους τους δημιουργούς και τους ονειροπόλους που ψάχνουν φως. Είναι ένα φιλμ για την αποτυχία, αλλά, όπως βλέπετε, και για το δικαίωμα στο όνειρο. Σας ευχαριστώ», ολοκλήρωσε σχετικά.

Το βραβείο σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος», με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, απονεμήθηκε στο «Μπιτσκόμπερ» του Αριστοτέλη Μαραγκού.

Η σκηνοθέτις της ταινίας, Σουζάνα Μιργκάνι, ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει τον Χρυσό Αλέξανδρο: «Ευχαριστώ πολύ το Φεστιβάλ και την κριτική επιτροπή. Αυτό το βραβείο σημαίνει πολλά περισσότερα απ’ όσα πιστεύετε, σε μια δύσκολη εποχή πολέμων και γενοκτονιών, για μια ταινία στην οποία συμμετέχουν ηθοποιοί εκτοπισμένοι από το σπίτι τους, στην Αίγυπτο, και αναζητούν καταφύγιο. Είναι ελπιδοφόρο ότι ακόμη μπορείς να κάνεις τέχνη σ’ αυτή τη ζοφερή εποχή και να λάβεις αναγνώριση. Θέλω να ευχαριστήσω τη συμπαραγωγό αλλά και μέντορά μου, Ανμαρί Τζασίρ, η οποία καταλαβαίνει καλύτερα από τον καθένα το νόημα και τη σημασία αυτής της ταινίας. Ευχαριστώ επίσης τους ηθοποιούς και τα μέλη του συνεργείου με καταγωγή από το Σουδάν, που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση και αναζητούν διέξοδο».

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος – Θόδωρος Αγγελόπουλος» συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.

Τον «Χρυσό Αλέξανδρο – Θόδωρο Αγγελόπουλο» του Διεθνούς Διαγωνιστικού απέσπασε «Η βασίλισσα του βαμβακιού» της Σουζάνα Μιργκάνι, τον «Χρυσό Αλέξανδρο – Μισέλ Δημόπουλος» του τμήματος Meet the Neighbors+ απέσπασε η ταινία «Ένα τελευταίο για τον δρόμο» του Φραντσέσκο Σοσάι και τον «Χρυσό Αλέξανδρο» του τμήματος >>Film Forward απέσπασε η ταινία «Χίλια και ένα καρέ» της Μεχρνούς Αλιά.

Σε μια εορταστική και χαλαρή ατμόσφαιρα, το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απένειμε τα βραβεία της φετινής διοργάνωσης την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στην Αποθήκη Γ. Τρεις ταινίες βραβεύτηκαν με τους Χρυσούς Αλέξανδρους των διαγωνιστικών τμημάτων.

Το βραβείο καλύτερου ηθοποιού απονεμήθηκε εξ ημισείας στους Πιερπάολο Καποβίλα και Σέρτζιο Ρομάνο για τις ερμηνείες τους στην ταινία «Ένα τελευταίο για τον δρόμο» του Φραντσέσκο Σοσάι. Το βραβείο καλύτερης ηθοποιού απονεμήθηκε στη Μανουέλα Μαρτέλι για την ερμηνεία της στην ταινία «Ο Θεός δεν θα βοηθήσει» της Χάνα Γιούσιτς.

Το βραβείο καλλιτεχνικού επιτεύγματος απονεμήθηκε στην ταινία «Ο Θεός δεν θα βοηθήσει» της Χάνα Γιούσιτς.

Βραβεία διαγωνιστικού >>Film Forward

Το διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward παρουσιάζει το έργο νέων, τολμηρών σκηνοθετών που, μέσα από την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους, αμφισβητούν τη σχέση μας με την πραγματικότητα και επιχειρούν να την αναδιαπραγματευτούν πέρα από τις συμβάσεις των κινηματογραφικών ειδών.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι: Βαλέρια Βάγκνερ (προγραμματίστρια του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Ζυρίχης), Κονστάντσα Μακράς (χορογράφος), Χρήστος Μασσαλάς (σκηνοθέτης).

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία «Χίλια και ένα καρέ» της Μεχρνούς Αλιά.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία «Πριν / Μετά» του Μανουέλ Ντουπόντ. Το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος απονεμήθηκε στην ταινία «Η χρονολογία του νερού» της Κρίστεν Στιούαρτ.

Ειδική μνεία απονεμήθηκε στους ηθοποιούς Ζερεμί Λαμπλό και Μπατίστ Λεκλέρ για τις ερμηνείες τους στην ταινία «Πριν / Μετά» του Μανουέλ Ντουπόντ.

Βραβείο διαγωνιστικού Immersive: All Around Cinema

Το διαγωνιστικό τμήμα Immersive: All around Cinema αγκαλιάζει δημιουργίες που αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες νέες τεχνολογίες και παρουσιάζουν διαφορετικές όψεις μιας εκτεταμένης πραγματικότητας.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι: Μιριάμ Ασάρ (επικεφαλής δημοσίων σχέσεων και συνεργασιών για τα νέα μέσα του PHI), Μαρίνα Βρανοπούλου (επιμελήτρια τέχνης και ιδρύτρια της πολιτιστικής πλατφόρμας «Δύο Χωριά»), Μαρία Κουζινοπούλου (δημοσιογράφος).

Ο «Χρυσός Αλέξανδρος» του διαγωνιστικού τμήματος Immersive: All around Cinema, ο οποίος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία «Ένας αργός αποχαιρετισμός» των Κέιτ Φουτ και Βίκτορ Μες.

Βραβεία διαγωνιστικού Podcast

Το Βραβείο Καλύτερου Podcast, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, διεκδίκησαν έντεκα ελληνόφωνα και ένα αγγλόφωνο podcast, τα οποία συμμετείχαν στο Διαγωνιστικό Podcast.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι: Σταυρούλα Κουλίτση (δημιουργός περιεχομένου – ιδρύτρια του The Green Post-it), Κάλλια Παπαδάκη (συγγραφέας – σεναριογράφος), Βάλια Τσέρου (sound designer).

Το Βραβείο Καλύτερου Podcast απονεμήθηκε στο podcast «Ένας τύπος από τον Τύρναβο» των Ευάγγελου Μακρή και Πάνου Αποκορίτη. Ειδική μνεία απονεμήθηκε στο podcast «Χρωματοπόλεμος» της Νάλιας Ζήκου.

Βραβείο Mermaid

Το Βραβείο Mermaid του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην καλύτερη ταινία ΛΟΑΤΚΙΑ+ θεματικής του επίσημου προγράμματος.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι: Λορέντζο Ντελανιέλο (προγραμματιστής της ενότητας Giornate degli Autori του Φεστιβάλ Βενετίας), Τσέστερ Άλγκερναλ Γκόρντον (παραγωγός), Νάνσυ Παπαθανασίου (κλινική ψυχολόγος και συνιδρύτρια του Orlando LGBT+).

Το Βραβείο Mermaid απονεμήθηκε στην ταινία «Με πολιτικά ρούχα» του Κάρμεν Έμι.

Ειδικές μνείες απονεμήθηκαν στις ταινίες «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου και «Φάνταζι» της Κούκλα.

Βραβείο Smart7

Στοχεύοντας στην ενίσχυση και προώθηση της διεθνούς κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών ταινιών, η συμμαχία κινηματογραφικών φεστιβάλ Smart7 φιλοξενεί διαγωνιστικό τμήμα, όπου επτά ταινίες (μία από κάθε συμμετέχουσα χώρα) διεκδικούν το Βραβείο Smart7, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ.

Το δίκτυο απαρτίζεται από τα: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου New Horizons (Πολωνία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου IndieLisboa (Πορτογαλία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τρανσιλβανίας (Ρουμανία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου FILMADRID (Ισπανία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ρέικιαβικ (Ισλανδία) και Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βίλνιους Kino Pavasaris (Λιθουανία).

Το Βραβείο Smart7 απονεμήθηκε στην ταινία «Hanami» της Ντενίζ Φερνάντες.

Βραβείο ΦΩΣ

Υποψήφιοι για το βραβείο είναι πρωτοεμφανιζόμενες και πρωτοεμφανιζόμενοι ηθοποιοί, σε πρώτο ή δεύτερο ρόλο, σε ελληνική ταινία μεγάλου μήκους που συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Στην τελετή απονομής δόθηκαν δύο βραβεία: ένα σε γυναίκα ηθοποιό και ένα σε άνδρα ηθοποιό, τα οποία συνοδεύονται αμφότερα από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι: Καλλιόπη Αλπίτση (διευθύντρια του πολιτιστικού ιστότοπου elculture), Γιώργος Νανούρης (ηθοποιός), Παναγιώτης Τιμογιαννάκης (κριτικός κινηματογράφου).

Το Βραβείο ΦΩΣ για πρωτοεμφανιζόμενο ηθοποιό σε πρώτο ή δεύτερο ρόλο, σε ελληνική ταινία μεγάλου μήκους, απονεμήθηκε στον Αλέξανδρο Νταβρή για την ερμηνεία του ως Λάζαρος στην ταινία «Άπειρη γη» του Βασίλη Μαζωμένου.

Το Βραβείο ΦΩΣ για πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιό σε πρώτο ή δεύτερο ρόλο, σε ελληνική ταινία μεγάλου μήκους, απονεμήθηκε στη Χαρά Κυριαζή για την ερμηνεία της ως Αργυρώ στην ταινία «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου.

Βραβείο Προσβασιμότητας

Το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank απονεμήθηκε στην ταινία «Όλοι αγαπάνε την Τούντα» του Ναμπίλ Αγιούς.

Βραβείο ΚΟΘ

Φέτος, το Φεστιβάλ επεκτείνει τη συνεργασία του με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, μέσα από ένα νέο βραβείο, το Βραβείο ΚΟΘ. Το βραβείο απονέμεται σε συνθέτη/τρια ταινίας, ελληνικής ή διεθνούς, που κάνει πρεμιέρα σε ένα από τα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ και διαθέτει πρωτότυπη ορχηστρική μουσική. Δίνει τη δυνατότητα στον/ην συνθέτη/τρια που θα το κερδίσει να ηχογραφήσει το σάουντρακ της επόμενης ταινίας του/της με την ΚΟΘ.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι: Λίο ΜακΦόλ (βασικός αρχιμουσικός της ΚΟΘ), Ντέιβιντ Μπρους (συνθέτης), Αντώνης Σουσάμογλου (εξάρχων της ΚΟΘ).

Το βραβείο της ΚΟΘ απονεμήθηκε στον Αμινέ Μπουχαφά για τη μουσική στην ταινία «Η βασίλισσα του βαμβακιού» της Σουζάνα Μιργκάνι. Εύφημος μνεία απονεμήθηκε στον Φέλιξ Ρος για την ταινία «Στη θάλασσα» της Έλεν Γουόλς.

Βραβεία ΕΡΤ

Το πρώτο βραβείο της ΕΡΤ, αξίας 3.000 ευρώ, απονέμεται στην ελληνική ταινία που επιλέγει η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI), το δεύτερο βραβείο της ΕΡΤ, αξίας 2.000 ευρώ, απονέμεται στο ελληνικό πρότζεκτ που διακρίνεται στο AGORA Works in Progress, ενώ απονέμεται και ένα τρίτο βραβείο, το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ.

Την κριτική επιτροπή του Βραβείου Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ αποτελούν οι: Λεωνίδας Αντωνόπουλος (υποδιευθυντής του KOSMOS 93.6), Μαργαρίτα Μυτιληναίου (διευθύντρια Μουσικών Ραδιοφώνων ΕΡΤ), Τάσος Ρωσόπουλος (συνθέτης, υποδιευθυντής του Τρίτου Προγράμματος 90.9).

Το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ απονεμήθηκε στους Μαριλένα Ορφανού και Σταύρο Μητρόπουλο για τη μουσική στην ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» του Γιώργου Γεωργόπουλου.

Το βραβείο της ΕΡΤ στην ελληνική ταινία που επιλέγει η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI) απονεμήθηκε στην ταινία «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου.

Βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες»

Η Βουλή των Ελλήνων απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι: Άρης Φατούρος (σκηνοθέτης, παραγωγός και σύμβουλος προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής), Βασίλης Δούβλης (σκηνοθέτης και προϊστάμενος του Τομέα Προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής), Κώστας Δήμος (συνεργάτης προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής).

Το Βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής των Ελλήνων απονεμήθηκε στην ταινία «Τα πρώτα δόντια» του Μιχάι Μιντσάν.

Βραβεία ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) θα απονείμει δύο βραβεία. Πιο συγκεκριμένα: το Βραβείο του ΕΚΚΟΜΕΔ, αξίας 5.000 ευρώ, σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτιδα, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα («Επίσημη Πρώτη») και το Location Award, αξίας 1.500 ευρώ, το οποίο απονέμεται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚΟΜΕΔ, σε location manager ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα.

Την κριτική επιτροπή του Βραβείου του ΕΚΚΟΜΕΔ σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτιδα, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα, αποτελούν οι: Γιάννα Σαρρή (Διευθύντρια Προώθησης Hellas Film, ΕΚΚΟΜΕΔ), Ζωή Κανδύλα (Διευθύντρια Παραγωγής και Ανάπτυξης, ΕΚΚΟΜΕΔ), Δημήτρης Μπούρας (κριτικός κινηματογράφου, Γραφείο Τύπου ΕΚΚΟΜΕΔ).

Την κριτική επιτροπή του Location Award του ΕΚΚΟΜΕΔ αποτελούν οι: Μάριος Δημόπουλος (location manager), Νίκη Σαλιαγκοπούλου (location manager), Νεοκλής Μαντάς (Διευθυντής στο Hellenic Film Commission του ΕΚΚΟΜΕΔ).

Το Βραβείο του ΕΚΚΟΜΕΔ σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτιδα, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα, απονεμήθηκε στους Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέργιο Ντινόπουλο για την ταινία «Αρκουδότρυπα».

Το Location Award του ΕΚΚΟΜΕΔ απονεμήθηκε στον Πέτρο Χυτήρη για την ταινία «Gorgonà» της Εύης Καλογηροπούλου.

Βραβείο Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, με αφορμή την 40ή επέτειο από την ίδρυσή του, θέσπισε το Βραβείο Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι: Κωνσταντίνος Βασίλαρος (παραγωγός), Γιώργος Ζώης (σκηνοθέτης), Μπέτυ Κακλαμανίδου (καθηγήτρια ΑΠΘ).

Το Βραβείο Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου απονεμήθηκε στην ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» του Γιώργου Γεωργόπουλου.

Βραβείο της Φίνος Φιλμ

Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Φίνος Φιλμ απονέμει βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ξεχωρίζοντας μια ελληνική ταινία που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι: Βαρβάρα Δούκα (σκηνοθέτρια και επικεφαλής του Pitching Lab DISFF), Χριστίνα Ιωακειμίδη (σκηνοθέτρια), Παναγιώτης Χαραμής (σκηνοθέτης).

Το Βραβείο της Φίνος Φιλμ απονεμήθηκε στην ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» του Γιώργου Γεωργόπουλου.

Βραβεία Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI)

Η Διεθνής Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI, που αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες στον χώρο της κινηματογραφικής κριτικής, απονέμει δύο βραβεία: ένα στην καλύτερη ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού και ένα στην καλύτερη ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι: Ιφιγένεια Καλατζή, Γκένα Τεοντοσιέφσκα, Ρόμπερτ Χόρτον.

Το βραβείο FIPRESCI σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού απονεμήθηκε στην ταινία «Κάρλα» της Κριστίνα Τουρνατζή. Το βραβείο FIPRESCI σε ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ απονεμήθηκε στην ταινία «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου.

Βραβείο της ΠΕΚΚ

Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) απονέμει το βραβείο της στην καλύτερη ταινία του Ελληνικού Προγράμματος. Το βραβείο της ΠΕΚΚ απονεμήθηκε στην ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» του Γιώργου Γεωργόπουλου.