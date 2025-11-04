Κέιτ Μπλάνσετ: Στην Καρδαμύλη για τα γυρίσματα της ταινίας «Sweetsick» – Λάμψη από Χόλιγουντ στη Μάνη

Η Δυτική Μάνη ζει αυτές τις μέρες στιγμές… Χόλιγουντ, καθώς η Καρδαμύλη μετατράπηκε σε κινηματογραφικό σκηνικό για τα γυρίσματα της νέας δραματικής ταινίας «Sweetsick», με πρωταγωνίστρια την οσκαρική Κέιτ Μπλάνσετ, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η ηθοποιός βρίσκεται ήδη στην περιοχή μαζί με ένα διεθνές καστ και συνεργείο, για την ταινία που υπογράφει σε σενάριο και σκηνοθεσία η βραβευμένη Βρετανίδα δημιουργός Alice Birch.

Cate Blanchett is set to star in Alice Birch’s directorial debut “Sweetsick.” The film follows a mercurial woman with a strange and piercing gift, the ability to see what others most intimately need, often at great personal cost — who sets out on a journey home. pic.twitter.com/sKdJN5Pvmb — IndieWire (@IndieWire) September 8, 2025



Η ταινία, μια συμπαραγωγή των House Productions, Dirty Films και Film4, γυρίζεται στη Βρετανία και στην Ελλάδα, με την ομάδα των δημιουργών να έχει επιλέξει τη Μεσσηνιακή Μάνη για τη φυσική της, άγρια και ατμοσφαιρική ομορφιά.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε ορεινά χωριά αλλά και στις παραθαλάσσιες τοποθεσίες της περιοχής, όπως το Πετροβούνι, ο Άγιος Δημήτριος και η Τραχήλα, με το καστ να διαμένει στην Καρδαμύλη, αναφέρει το messinialive.gr

Η 56χρονη ηθοποιός, με καταγωγή από την Αυστραλία και κάτοχος τεσσάρων Χρυσών Σφαιρών, τεσσάρων BAFTA και τριών Βραβείων Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών (SAG Awards), ενσαρκώνει μια γυναίκα ευμετάβλητη και μυστηριώδη, που διαθέτει ένα σπάνιο χάρισμα – την ικανότητα να αντιλαμβάνεται σε βάθος τι χρειάζονται οι άλλοι, πληρώνοντας ωστόσο βαρύ προσωπικό τίμημα.

Το σενάριο και η σκηνοθεσία ανήκουν στην Alice Birch, γνωστή για τη δουλειά της στις σειρές «Succession» και «Normal People», με το «Sweetsick» να σηματοδοτεί το σκηνοθετικό της ντεμπούτο.

Alice Birch’s directorial debut SWEETSICK is now in production, starring Cate Blanchett. #Sweetsick pic.twitter.com/Iyn4YHGo38 — Searchlight Pictures (@searchlightpics) September 23, 2025



Μαζί με την Μπλάνσετ συμπρωταγωνιστεί ο Σπάικ Φερν, ενώ η πρεμιέρα της ταινίας αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2026.