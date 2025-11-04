Κέιτ Μπλάνσετ: Στην Καρδαμύλη για τα γυρίσματα της ταινίας «Sweetsick» – Λάμψη από Χόλιγουντ στη Μάνη

Enikos Newsroom

Media

Κέιτ Μπλάνσετ: Στην Καρδαμύλη για τα γυρίσματα της ταινίας «Sweetsick» – Λάμψη από Χόλιγουντ στη Μάνη
Πηγή: Instagram

Η Δυτική Μάνη ζει αυτές τις μέρες στιγμές… Χόλιγουντ, καθώς η Καρδαμύλη μετατράπηκε σε κινηματογραφικό σκηνικό για τα γυρίσματα της νέας δραματικής ταινίας «Sweetsick», με πρωταγωνίστρια την οσκαρική Κέιτ Μπλάνσετ, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η ηθοποιός βρίσκεται ήδη στην περιοχή μαζί με ένα διεθνές καστ και συνεργείο, για την ταινία που υπογράφει σε σενάριο και σκηνοθεσία η βραβευμένη Βρετανίδα δημιουργός Alice Birch.


Η ταινία, μια συμπαραγωγή των House Productions, Dirty Films και Film4, γυρίζεται στη Βρετανία και στην Ελλάδα, με την ομάδα των δημιουργών να έχει επιλέξει τη Μεσσηνιακή Μάνη για τη φυσική της, άγρια και ατμοσφαιρική ομορφιά.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε ορεινά χωριά αλλά και στις παραθαλάσσιες τοποθεσίες της περιοχής, όπως το Πετροβούνι, ο Άγιος Δημήτριος και η Τραχήλα, με το καστ να διαμένει στην Καρδαμύλη, αναφέρει το messinialive.gr

Η 56χρονη ηθοποιός, με καταγωγή από την Αυστραλία και κάτοχος τεσσάρων Χρυσών Σφαιρών, τεσσάρων BAFTA και τριών Βραβείων Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών (SAG Awards), ενσαρκώνει μια γυναίκα ευμετάβλητη και μυστηριώδη, που διαθέτει ένα σπάνιο χάρισμα – την ικανότητα να αντιλαμβάνεται σε βάθος τι χρειάζονται οι άλλοι, πληρώνοντας ωστόσο βαρύ προσωπικό τίμημα.

Το σενάριο και η σκηνοθεσία ανήκουν στην Alice Birch, γνωστή για τη δουλειά της στις σειρές «Succession» και «Normal People», με το «Sweetsick» να σηματοδοτεί το σκηνοθετικό της ντεμπούτο.


Μαζί με την Μπλάνσετ συμπρωταγωνιστεί ο Σπάικ Φερν, ενώ η πρεμιέρα της ταινίας αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2026.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: 6 τροφές που τρώνε όσοι έχουν ξεπεράσει τα 100, σύμφωνα με μελέτη

Άδωνις Γεωργιάδης: Το νομοσχέδιο για την Υγεία είχε διακομματική στήριξη

Η Ελλάδα κατέθεσε στην Κομισιόν την πρόταση αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0» – Τα βασικά σημεία

Νέο έκτακτο «Χριστουγεννιάτικο επίδομα»: Τι εξετάζεται

Η Meta έχει πρόβλημα με τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης – Η ανησυχία των επενδυτών και η πτώση της μετοχής

Τεστ προσωπικότητας: Η αράχνη που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε αυθόρμητος, στοχαστικός ή προετοιμασμένος
περισσότερα
14:41 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Grand Hotel: Ο Ρήγας συντετριμμένος βρίσκει παρηγοριά στην αγκαλιά της Κυβέλης

Σοκαριστικές εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand  Hotel” απόψε στις 21:0...
13:55 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η αποκάλυψη της Αλεξάνδρας αφήνει εµβρόντητο τον Στελάρα

Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως στο νέο επεισόδιο της σειράς “Porto Leone: Στη...
10:50 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 4/11/2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τρίτη 4 Νοε...
09:37 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (3/11): Εντυπωσιακά ποσοστά για το «Ράδιο Αρβύλα» στην πρεμιέρα – Τι έκανε το «Να μ’ αγαπάς»

Το “Ράδιο Αρβύλα” έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας (3/11). Κυριάρχησε στην τηλεθέαση στο δ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς