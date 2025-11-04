Φρίκη στο Λος Άντζελες: 8χρονος βασανίστηκε και δολοφονήθηκε από τους γονείς και τη γιαγιά του – Τον βρήκαν μέσα σε ψυγείο

Μια φρικιαστική υπόθεση συγκλονίζει την κοινότητα του Λίνγουντ, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, όπου ένας 8χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα ψυγείο γεμάτο πάγο, με τους γονείς και τη γιαγιά του να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για φόνο και βασανιστήρια.

Η μητέρα του παιδιού, Destiny Luckie Harrison, ο πατέρας του, Daniel Alberto Monzon, και η γιαγιά του 8χρονου -μητέρα του πατέρα του-, Ana Carcamo Zarceno, κατηγορούνται για φόνο, βασανιστήρια και κακοποίηση παιδιού που οδήγησε σε θάνατο «με κατηγορίες ότι προκάλεσαν σκόπιμη βλάβη», όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Εισαγγελίας της κομητείας Λος Άντζελες.

Ο Monzon και η Zarceno αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για συνέργεια μετά το έγκλημα.


Οι αρχές εντόπισαν το σώμα του αγοριού, ονόματι Isaiah H., «μέσα σε ένα ψυγείο γεμάτο με πάγο», όπως δήλωσε η Εισαγγελία. Το σώμα ανακαλύφθηκε σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Λίνγουντ την Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, έπειτα από αίτημα ενός ενοίκου για έλεγχο ευημερίας, σύμφωνα με το NBCLA.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι ο Isaiah «υποβλήθηκε σε κακοποίηση από τη μητέρα, τον πατέρα και τη γιαγιά του για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι τα βασανιστήρια χρονολογούνται από τον Απρίλιο του 2025. Το δελτίο Τύπου σημειώνει ότι το παιδί «υπέκυψε στα τραύματά του» νωρίς την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, ημέρες πριν βρεθεί το σώμα του στο ψυγείο.


Οι γονείς του Isaiah, Harrison και Monzon, και η γιαγιά, Zarceno, συνελήφθησαν την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, όπως φαίνεται σε δικαστικά έγγραφα που είδε το People, και κατηγορήθηκαν την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, την ίδια μέρα που ήταν προγραμματισμένη η πρώτη τους παρουσίαση στο δικαστήριο του Κόμπτον.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι ο Isaiah «εκτιμάται ότι ήταν» 8 ετών. Η ταυτοποίηση του παιδιού αποδείχθηκε δύσκολη επειδή και οι δύο γονείς κατηγορούνται για τον φόνο, σύμφωνα με το NBCLA. Οι αρχές δεν μπόρεσαν να βρουν κανένα αρχείο που να αποδεικνύει ότι το παιδί πήγε ποτέ σχολείο, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης του Λος Άντζελες.

Οι γείτονες είπαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι τίποτα δεν φαινόταν ασυνήθιστο με την οικογένεια, αναφέρει η Daily Mail.

Κατά καιρούς «έβγαιναν έξω για να παίξουν», ενώ η μητέρα επιτηρούσε. «Ήταν πάντα έξω με το σκύλο της», είπε ένας γείτονας. «Χαιρετούσε, χαμογελούσε. Τίποτα ασυνήθιστο».


Η εγγύηση για τους γονείς και τη γιαγιά του Isaiah ορίστηκε στα 2 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδε το People. Καθένας από αυτούς αντιμετωπίζει ποινή από 32 χρόνια έως ισόβια φυλάκιση, όπως δήλωσε η Εισαγγελία.

