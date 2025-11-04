Τέιλορ Σουίφτ: Θαυμαστές της «την εντόπισαν» σε βίντεο κλιπ του Τζορτζ Μάικλ από το 1987 – Οι θεωρίες ότι… ταξιδεύει στον χρόνο

Enikos Newsroom

lifestyle

Τέιλορ Σουίφτ: Θαυμαστές της «την εντόπισαν» σε βίντεο κλιπ του Τζορτζ Μάικλ από το 1987 – Οι θεωρίες ότι… ταξιδεύει στον χρόνο
Φωτογραφία: AP

Οι θεωρίες συνωμοσίας για ταξίδια στο χρόνο αναζωπυρώθηκαν, όταν οι θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ ισχυρίστηκαν ότι την αναγνώρισαν σε ένα βίντεο κλιπ του Τζορτζ Μάικλ από το 1987 – δηλαδή δύο χρόνια πριν γεννηθεί η ποπ σταρ.

Οι φαν της Σουίφτ, οι «Swifties», δεν δίστασαν να μιλήσουν για ταξίδι στο χρόνο και κρυφά σημάδια (easter eggs) που η ίδια φέρεται να αφήνει για δεκαετίες.

Συνωμοσιολόγοι θαυμαστές της 35χρονης τραγουδίστριας, ισχυρίζονται ότι «την εντόπισαν» στο βίντεο κλιπ του Μάικλ για το τραγούδι «Father Figure».

Στο τέλος του εμφανίζεται -θολά- μια γυναίκα με μακριά ξανθά μαλλιά και αφέλειες, με χαρακτηριστικά που θυμίζουν εμφανισιακά τη Σουίφτ.

Υπενθυμίζεται πως, η ποπ σταρ κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα τραγούδι με τον ίδιο τίτλο στο άλμπουμ της «The Life of a Showgirl», εμπνευσμένο από το hit του Βρετανού τραγουδιστή, ελληνοκυπριακής καταγωγής, το οποίο περιλαμβάνει μέρος της μελωδίας του.

Η Daily Mail συγκέντρωσε, ενδεικτικά, κάποιες αντιδράσεις των θαυμαστών της.

«Πήγε πίσω στο χρόνο», έγραψε ένας, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Η ζωή ενός ταξιδιώτη στο χρόνο…!»

Ένας τρίτος σχολίασε με χιούμορ: «Πόσο καιρό μπορώ να αφήνω ένα easter egg; Μπορώ να το αφήνω για 38 χρόνια;»

Άλλος φαν πρόσθεσε: «Αυτό εξηγεί πώς κάνει easter eggs 3 με 5 χρόνια πριν. Χαίρομαι που επιτέλους λύσαμε τον γρίφο».

Και ένας ακόμη, με χιουμοριστική διάθεση, ανέφερε: «Άρα μας λες ότι υπαινίχθηκε αυτό το τραγούδι 38 χρόνια πριν, δύο χρόνια πριν γεννηθεί; Τι ιδιοφυΐα».

Ένας χρήστης συμπλήρωσε: «Ήταν -2 χρονών».

Ο Τζορτζ Μάικλ, που απεβίωσε το 2016, είχε κυκλοφορήσει το «Father Figure» στο άλμπουμ του «Faith», που γνώρισε τεράστια επιτυχία. Το τραγούδι εξερευνά μια παθιασμένη σχέση, στην οποία ο τραγουδιστής θέλει να φροντίσει και να προστατεύσει το άτομο που αγαπά.

Η εκδοχή της Σουίφτ περιλαμβάνει μια αναδιασκευασμένη μελωδία και στίχους από το τραγούδι του Μάικλ, γι’ αυτό και ο ίδιος πιστώνεται ως συνδημιουργός. Το τραγούδι υπογράφει επίσης ο Max Martin, μακροχρόνιος συνεργάτης της Σουίφτ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέος θάλαμος χημειοθεραπειών στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

Ασθενής υποβάλλεται σε χειρουργείο μέσω ύπνωσης – Τι πέτυχαν οι Ισραηλινοί ερευνητές

Νέες προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στον ΔΕΔΔΗΕ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Χωρίς ταξί αύριο και μεθαύριο η Αττική – Τι λέει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ

Πείραμα θερμιδομέτρησης επιτυγχάνει το πιο αυστηρό όριο για τη μάζα του ηλεκτρονικού νετρίνου

Νέα προειδοποίηση για εκατομμύρια χρήστες iPhone και Android – Τι φέρνουν οι απαγορεύσεις σε site με περιεχόμενο για ενήλικ...
περισσότερα
11:51 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Κρις Μάρτιν – Σόφι Τέρνερ: Υπάρχει… «σπίθα» μεταξύ τους – Φέρονται να έχουν βγει αρκετά ρομαντικά ραντεβού

Ο τραγουδιστής των Coldplay, Κρις Μάρτιν, και η ηθοποιός του «Game of Thrones», Σόφι Τέρνερ, έ...
11:25 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Φαίη Σκορδά για Νότη Σφακιανάκη: «Κάποια από αυτά που ακούγονται για τον γάμο του με την Κίλι είναι μυθεύματα»

Η 62χρονη σύζυγός του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό θέμα υγεί...
10:10 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Κίλι Σφακιανάκη: Σήμερα αναμένεται να γίνει η νεκροτομή

Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι Σφακιανάκη, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Η Βρετανίδ...
08:25 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Τζόναθαν Μπέιλι: Ανακηρύχθηκε ο πιο σέξι άνδρας για το 2025 από το περιοδικό People

Κάθε χρόνο το περιοδικό People επιλέγει τον «πιο σέξι άνδρα εν ζωή». Φέτος, το 2025, το «στέμμ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς