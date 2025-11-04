Τέιλορ Σουίφτ: Θαυμαστές της «την εντόπισαν» σε βίντεο κλιπ του Τζορτζ Μάικλ από το 1987 – Οι θεωρίες ότι… ταξιδεύει στον χρόνο

Οι θεωρίες συνωμοσίας για ταξίδια στο χρόνο αναζωπυρώθηκαν, όταν οι θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ ισχυρίστηκαν ότι την αναγνώρισαν σε ένα βίντεο κλιπ του Τζορτζ Μάικλ από το 1987 – δηλαδή δύο χρόνια πριν γεννηθεί η ποπ σταρ.

Οι φαν της Σουίφτ, οι «Swifties», δεν δίστασαν να μιλήσουν για ταξίδι στο χρόνο και κρυφά σημάδια (easter eggs) που η ίδια φέρεται να αφήνει για δεκαετίες.

Συνωμοσιολόγοι θαυμαστές της 35χρονης τραγουδίστριας, ισχυρίζονται ότι «την εντόπισαν» στο βίντεο κλιπ του Μάικλ για το τραγούδι «Father Figure».

Στο τέλος του εμφανίζεται -θολά- μια γυναίκα με μακριά ξανθά μαλλιά και αφέλειες, με χαρακτηριστικά που θυμίζουν εμφανισιακά τη Σουίφτ.

Υπενθυμίζεται πως, η ποπ σταρ κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα τραγούδι με τον ίδιο τίτλο στο άλμπουμ της «The Life of a Showgirl», εμπνευσμένο από το hit του Βρετανού τραγουδιστή, ελληνοκυπριακής καταγωγής, το οποίο περιλαμβάνει μέρος της μελωδίας του.

Η Daily Mail συγκέντρωσε, ενδεικτικά, κάποιες αντιδράσεις των θαυμαστών της.

«Πήγε πίσω στο χρόνο», έγραψε ένας, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Η ζωή ενός ταξιδιώτη στο χρόνο…!»

Ένας τρίτος σχολίασε με χιούμορ: «Πόσο καιρό μπορώ να αφήνω ένα easter egg; Μπορώ να το αφήνω για 38 χρόνια;»

Άλλος φαν πρόσθεσε: «Αυτό εξηγεί πώς κάνει easter eggs 3 με 5 χρόνια πριν. Χαίρομαι που επιτέλους λύσαμε τον γρίφο».

Και ένας ακόμη, με χιουμοριστική διάθεση, ανέφερε: «Άρα μας λες ότι υπαινίχθηκε αυτό το τραγούδι 38 χρόνια πριν, δύο χρόνια πριν γεννηθεί; Τι ιδιοφυΐα».

Ένας χρήστης συμπλήρωσε: «Ήταν -2 χρονών».

Ο Τζορτζ Μάικλ, που απεβίωσε το 2016, είχε κυκλοφορήσει το «Father Figure» στο άλμπουμ του «Faith», που γνώρισε τεράστια επιτυχία. Το τραγούδι εξερευνά μια παθιασμένη σχέση, στην οποία ο τραγουδιστής θέλει να φροντίσει και να προστατεύσει το άτομο που αγαπά.

Η εκδοχή της Σουίφτ περιλαμβάνει μια αναδιασκευασμένη μελωδία και στίχους από το τραγούδι του Μάικλ, γι’ αυτό και ο ίδιος πιστώνεται ως συνδημιουργός. Το τραγούδι υπογράφει επίσης ο Max Martin, μακροχρόνιος συνεργάτης της Σουίφτ.