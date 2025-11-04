Βορίζια: «Εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου, να φύγουν από το χωριό» – Ξεσπά η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βορίζια: «Εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου, να φύγουν από το χωριό» – Ξεσπά η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

Ανησυχητική παραμένει η ατμόσφαιρα στα Βορίζια, μετά την αιματηρή βεντέτα που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο χωριό, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη από πυροβολισμούς.

Μία ημέρα μετά την κηδεία του Φανούρη Καργάκη, η μητέρα του μίλησε στο Action24 κάνοντας λόγο για «εν ψυχρώ εκτέλεση» του γιου της, απαιτώντας να φύγει η άλλη οικογένεια (σ.σ. Φραγκιαδάκη) από το χωριό.

«Αυτοί συνεχώς ψαχνόντουσαν, προκαλούσαν συνέχεια. Έγινε ένα συμβάν, δεν ξέρω ποιος το έκανε στο σπίτι τους, εμείς δεν φταίμε πουθενά» είπε αρχικά η μητέρα του Φανούρη Καργάκη υποστηρίζοντας ότι έναν χρόνο νωρίτερα στο ίδιο σημείο είχαν επιχειρήσει να σκοτώσουν και τον εγγονό της. «Μπήκανε “μεσίτες” μας έβαλαν και τα φτιάξαμε και είπαν από τη μια μεριά εμείς και από την άλλη αυτοί, αλλά προκαλούσαν. Δεν ξέρω ποιος τους το έκαμε αυτό στο σπίτι, μπορεί και οι ίδιοι να το έκαναν για να πάρουν λεφτά. Εγώ ξέρω ότι εμείς δεν τους φταίμε πουθενά».

Σύμφωνα με την μητέρα του 39χρονου, τα μέλη της άλλης οικογένειας ξεκίνησαν μπαλωθιές και κάλεσε η κόρη την αστυνομία. «Εκεί ήταν η αστυνομία, “π@@@@@@”, της φώναζαν ότι θα την κρεμάσουνε. Μετά πήγαν στην εκκλησία, φέρανε τα καλάσνικοφ, ο γιος πέρασε από εκεί, του είχαν ενέδρα και τον σκότωσαν εν ψυχρώ. Αν δείτε το αυτοκίνητο θα καταλάβετε. 15 άτομα παίζανε (σ.σ. η λέξη που χρησιμοποιούν στην Κρήτη για όσους πυροβολούν)».

Απαντώντας στην ερώτηση των δημοσιογράφων για το πώς θα είναι η επόμενη ημέρα στο χωριό η μητέρα του 39χρονου είπε ότι απαιτεί να φύγει η άλλη οικογένεια από την περιοχή. «Αυτοί θα φύγουν από το χωριό, αν θέλουν να κάτσουν εδώ, ας κάτσουν. Εγώ απαιτώ να φύγουν αυτοί από το χωριό».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέος θάλαμος χημειοθεραπειών στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

Ασθενής υποβάλλεται σε χειρουργείο μέσω ύπνωσης – Τι πέτυχαν οι Ισραηλινοί ερευνητές

ΑΑΔΕ: «Πυρετός το Σαββατόβραδο» στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης – Σαρωτικοί έλεγχοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Κομοτηνή: Σήμερα εγκαινιάζεται ο σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου

Νέα προειδοποίηση για εκατομμύρια χρήστες iPhone και Android – Τι φέρνουν οι απαγορεύσεις σε site με περιεχόμενο για ενήλικ...

Νύφη γνώρισε έναν άνδρα στο μπάτσελόρ της, τον κάλεσε στον γάμο της και τελικά τον παντρεύτηκε λίγα χρόνια αργότερα
περισσότερα
11:07 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Οπαδική συμπλοκή στη Χαλκίδα: Συνελήφθη εμπλεκόμενος στην υπόθεση Λυγγερίδη – Χειροπέδες σε 6 άτομα

Νέα αιματηρή συμπλοκή στη Χαλκίδα που φέρεται να υπάρχουν οπαδικά κίνητρα, και είχε ως αποτέλε...
10:29 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Κόμβος για λαθρεμπόριο όπλων η Κρήτη – Οι χώρες προέλευσης, οι τιμές, οι πιάτσες και η διανομή στην Ελλάδα

Πίσω από την ειδυλλιακή εικόνα της Κρήτης, κρύβεται ένα καλά οργανωμένο δίκτυο παράνομου εμπορ...
10:06 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Κρήτη: Ένταλμα για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη διπλή τραγωδία στο Ηράκλειο

Ένταλμα για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο π...
09:25 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Χαλκίδα: Συλλήψεις για τη δολοφονία του 23χρονου για οπαδικά – Δύο περιστατικά με μαχαιρώματα με διαφορά λίγων ωρών

Συναγερμός έχει σημάνει στην Χαλκίδα, έπειτα από τα δύο περιστατικά με μαχαιρώματα με οπαδικά ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς