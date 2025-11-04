Βορίζια: «Εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου, να φύγουν από το χωριό» – Ξεσπά η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

Ανησυχητική παραμένει η ατμόσφαιρα στα Βορίζια, μετά την αιματηρή βεντέτα που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο χωριό, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη από πυροβολισμούς.

Μία ημέρα μετά την κηδεία του Φανούρη Καργάκη, η μητέρα του μίλησε στο Action24 κάνοντας λόγο για «εν ψυχρώ εκτέλεση» του γιου της, απαιτώντας να φύγει η άλλη οικογένεια (σ.σ. Φραγκιαδάκη) από το χωριό.

«Αυτοί συνεχώς ψαχνόντουσαν, προκαλούσαν συνέχεια. Έγινε ένα συμβάν, δεν ξέρω ποιος το έκανε στο σπίτι τους, εμείς δεν φταίμε πουθενά» είπε αρχικά η μητέρα του Φανούρη Καργάκη υποστηρίζοντας ότι έναν χρόνο νωρίτερα στο ίδιο σημείο είχαν επιχειρήσει να σκοτώσουν και τον εγγονό της. «Μπήκανε “μεσίτες” μας έβαλαν και τα φτιάξαμε και είπαν από τη μια μεριά εμείς και από την άλλη αυτοί, αλλά προκαλούσαν. Δεν ξέρω ποιος τους το έκαμε αυτό στο σπίτι, μπορεί και οι ίδιοι να το έκαναν για να πάρουν λεφτά. Εγώ ξέρω ότι εμείς δεν τους φταίμε πουθενά».

Σύμφωνα με την μητέρα του 39χρονου, τα μέλη της άλλης οικογένειας ξεκίνησαν μπαλωθιές και κάλεσε η κόρη την αστυνομία. «Εκεί ήταν η αστυνομία, “π@@@@@@”, της φώναζαν ότι θα την κρεμάσουνε. Μετά πήγαν στην εκκλησία, φέρανε τα καλάσνικοφ, ο γιος πέρασε από εκεί, του είχαν ενέδρα και τον σκότωσαν εν ψυχρώ. Αν δείτε το αυτοκίνητο θα καταλάβετε. 15 άτομα παίζανε (σ.σ. η λέξη που χρησιμοποιούν στην Κρήτη για όσους πυροβολούν)».

Απαντώντας στην ερώτηση των δημοσιογράφων για το πώς θα είναι η επόμενη ημέρα στο χωριό η μητέρα του 39χρονου είπε ότι απαιτεί να φύγει η άλλη οικογένεια από την περιοχή. «Αυτοί θα φύγουν από το χωριό, αν θέλουν να κάτσουν εδώ, ας κάτσουν. Εγώ απαιτώ να φύγουν αυτοί από το χωριό».