Κρήτη: Να μπει τέλος στην παράνομη οπλοκατοχή ζητούν 4 δήμαρχοι μέσω του enikos.gr – «Όταν υπάρχει ανεξέλεγκτη χρήση, κάποια στιγμή θα γίνει το μοιραίο»

Η πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας στην Κρήτη αναδεικνύεται ως ζήτημα υψίστης σημασίας για τους τοπικούς άρχοντες στο νησί, μετά και το τελευταίο μακελειό στα Βορίζια, όπου δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους μετά την ανταλλαγή πάνω από 2.000 πυροβολισμών. Η έλλειψη αστυνόμευσης, η ανεπαρκής εφαρμογή των νόμων, η αδυναμία της Πολιτείας να παρέμβει έγκαιρα, αλλά και η ελλιπής παιδεία των πολιτών, αποτελούν – σύμφωνα με τους δημάρχους – τους βασικούς παράγοντες που διατηρούν το πρόβλημα ζωντανό.

Ρεπορτάζ: Μαρία Πασαλίδου

Μέσα από τις τοποθετήσεις τους στο enikos.gr, τέσσερις δήμαρχοι της Κρήτης τονίζουν την ανάγκη για ουσιαστική συνεργασία των τοπικών φορέων με τις Αρχές και για ενίσχυση των προληπτικών δράσεων. Παράλληλα, επισημαίνουν τη σημασία της οικογένειας και της κοινωνίας στη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων πολιτών, ενώ ζητούν από την Πολιτεία να επιβάλει με συνέπεια τους νόμους, προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας και να μπει οριστικό τέλος στα φαινόμενα βίας.

«Όταν τα όπλα υπάρχουν ανεξέλεγκτα, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξέλεγκτα»

Ο δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, μιλώντας στο enikos.gr, δήλωσε πως: «Πρέπει να σταματήσει η παράνομη οπλοκατοχή στην Κρήτη. Από την στιγμή που υπάρχει η παράνομη οπλοκατοχή, θα χρησιμοποιείται. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι περισσότερο και λιγότερο ζωηροί. Όταν τα όπλα υπάρχουν ανεξέλεγκτα, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξέλεγκτα οποιαδήποτε στιγμή».

Όσον αφορά το τι θα πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, ο ίδιος συνέχισε λέγοντας πως: «Ξεκάθαρα, χρειάζεται περισσότερη θέληση από την κεντρική εξουσία. Η αστυνομία γνωρίζει λίγο-πολύ τι γίνεται. Ωστόσο, δεν έχει τις δυνάμεις να επιβληθεί. Στα Βορίζια, έγινε το περιστατικό, ανατινάχθηκε το σπίτι, σε μια περιοχή που είναι προβληματική σχετικά και οι αστυνομικοί το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Επειδή δεν είχαν κόσμο, έστειλαν δύο αστυνομικούς ώστε να κάνουν αυτοψία. Αν την ίδια στιγμή πήγαινε μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη, πιστεύω ότι, ίσως, θα είχαμε προλάβει και δεν θα συνέβαινε αυτό που έγινε».

«Ζούμε σε μια περιοχή που ο κόσμος αισθάνεται εντελώς ανασφαλής» τόνισε στη συνέχεια ο κ. Νικολιδάκης, εξηγώντας πως «πολλά βράδια δεν υπάρχει καν διαθέσιμο περιπολικό, ενώ άλλες φορές αναγκάζεται το περιπολικό να βγει με πλήρωμα ενός ατόμου, που αυτό απαγορεύεται αυστηρά».

«Είναι αυτή αστυνόμευση; Είναι αυτή η επιβολή των νόμων από το κράτος;» αναρωτήθηκε ο δήμαρχος, καταλήγοντας πως: «Πρώτα πρέπει να επιβληθούν οι νόμοι, και όταν επιβληθούν, θα μπορέσει να βελτιωθεί και η παιδεία. Σε περιοχές στις οποίες οι νόμοι δεν επιβάλλονται, ό,τι προσπάθεια και να γίνει πέφτει στο κενό. Αυτή τη στιγμή ”λέμε ξεκάθαρα καταστολή”».

«Η πολιτεία θα πρέπει να κάνει τα αυτονόητα, να μην ακολουθεί τα γεγονότα, αλλά να προηγείται»

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Σφακίων, Ιωάννης Ζερβός, μιλώντας στο enikos.gr δήλωσε αρχικά ότι «Με προβληματίζει σαν Κρητικό, πέραν της αυτοδιοικητικής μου ιδιότητας, το γεγονός ότι η Κρήτη προβάλλεται αρνητικά από 2 γεγονότα που έλαβαν χώρα το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι αυτή η Κρήτη. Η Κρήτη έχει ιστορία πολιτισμό, άλλη κουλτούρα. Αυτά τα περιστατικά δεν εκπροσωπούν το νησί».

«Τέτοιου είδους γεγονότα είναι καταδικαστέα. Θα πρέπει η κοινωνία να απομονώσει αυτές τις συμπεριφορές, η πολιτεία θα πρέπει να κάνει τα αυτονόητα και να μην ακολουθεί τα γεγονότα, αλλά να προηγείται. Θα πρέπει να λειτουργήσει προληπτικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και όλοι εμείς, θα πρέπει μέσα από δράσεις και παρεμβάσεις να δώσουμε το στίγμα μας, ότι η Κρήτη δεν είναι αυτή», συμπλήρωσε ακόμη.

Κάποτε, η οπλοκατοχή στην Κρήτη ήταν για την υπεράσπιση άλλων αξιών, όπως η πατρίδα και η ελευθερία, σύμφωνα με τον κ. Ζερβό. «Ο κόσμος ωστόσο εξελίσσεται. Αυτή τη στιγμή δεν διακυβεύονται τέτοια γεγονότα και δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η νοοτροπία της παράνομης κατοχής όπλων», τόνισε.

«Σε κάθε κοινωνία, όταν αντιληφθούμε σαν άνθρωποι ότι πάει να γίνει ένα τέτοιο γεγονός, προσπαθούμε να προλάβουμε, να παρέμβουμε και έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε» υπογράμμισε ακόμη, ενώ τόνισε πως «πρέπει να δούμε ποια παιδεία θέλουμε για τα παιδιά μας. Όπου λαμβάνουν χώρα τέτοια γεγονότα, η πολιτεία δηλώνει εμφατικά απούσα, και θα πρέπει όλοι, ο καθένας από την δική του πλευρά, να ”βάλει πλάτη” σε αυτή τη διαδικασία».

Τέλος, ο δήμαρχος σημείωσε ότι «όταν σημειώνεται ένα τέτοιο γεγονός σε ένα χωριό της Κρήτης, όπου οι κοινωνίες είναι πολύ κλειστές, δυστυχώς το χωριό στιγματίζεται και δεν θεραπεύονται εύκολα αυτά τα γεγονότα, καθώς, καλώς η κακώς υπάρχει στο DNA του Κρητικού, η αντεκδίκηση, γι’ αυτό οδηγούμαστε σε βεντέτες».

«Εννοείται ότι πρέπει να μπει ένα τέλος»

Παράλληλα, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γεώργιος Κλάδος σχολίασε το θέμα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας στο νησί της Κρήτης, αναφέροντας ότι «εννοείται ότι πρέπει να μπει ένα τέλος. Τα περιστατικά αυτά τα καταδικάζουμε όλοι και προσπαθούμε να μη συμβαίνουν με όλες μας τις δυνάμεις».

Όσον αφορά το τι πρέπει να γίνει για να πατάξουμε το φαινόμενο, ο ίδιος επεσήμανε ότι «όλοι χρειάζονται μια σωστή ενημέρωση. Το σημαντικότερο όλων είναι η παιδεία. Όταν η παιδεία στο σπίτι δεν είναι καλή, σίγουρα κάποια στιγμή στο μέλλον όλο αυτό θα ”σκάσει”. Άρα ο στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε σωστά από την παιδεία».

Ο ίδιος εξήγησε ακόμη ότι «το θέμα είναι να μη σκεφτεί κανείς να κάνει το κακό. Αν το σκεφτεί, τον τρόπο θα τον βρει». Μάλιστα, ο κ. Κλάδος τόνισε ότι και η κατανάλωση αλκοόλ, είναι από τους παράγοντες που συμβάλλουν στο να «φουντώσουν» τέτοιου είδους περιστατικά. «Όταν κάποιος πίνει, μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή παρεξήγηση, αν κάποιος έχει πιει και παρεκτραπεί, σιγά σιγά πάμε στο ακραίο».

«Όταν υπάρχει ανεξέλεγκτη χρήση των όπλων, κάποια στιγμή θα γίνει το μοιραίο»

«Η παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία δεν πρέπει να υπάρχει καν» δήλωσε από την μεριά του, ο δήμαρχος Ανωγείων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης. Στην τοποθέτησή του στο enikos.gr, ο ίδιος επεσήμανε ότι: «Πρέπει η πολιτεία να συμβάλλει τα μέγιστα. Με όλα τα μέτρα που ορίζει ο νόμος, πρέπει να καταστείλει το φαινόμενο της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας. Εάν εκθλίψει η οπλοκατοχή, θα εκλείψει και η οπλοχρησία. Προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω ούτε την νόμιμη οπλοκατοχή. Η επιβολή του νόμου θεωρώ ότι είναι το ελάχιστο πράγμα που πρέπει να γίνει και αυτή τη στιγμή είναι ελλιπής.

Ο κ. Κεφαλογιάννης υποστηρίζει ακόμη ότι όταν υπάρχει ανεξέλεγκτη χρήση των όπλων, «κάποια στιγμή θα γίνει το μοιραίο, το τυχαίο και το μη επιστρέψιμο».

«Με την επιβολή του νόμου, θα μπορέσει να εκλείψει η όποια παραβατική συμπεριφορά και μέσω της χρήσης σύγχρονων μέσων μπορεί αυτή να εντοπιστεί. Είναι πολλά αυτά που προτείνουμε να γίνουν, από όλους όσους εμπλέκονται στην λειτουργεία μιας κοινωνίας. Από εμάς τους αυτοδιοικητικούς και από την ίδια την κοινωνία. Ακόμα και από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Οι προσπάθειες πρέπει να είναι κοινές, καθολικές και να υπάρχει συντονισμός. Ο καθένας πρέπει να συμβάλει με την συμπεριφορά του, με τον λόγο του, αλλά και με την εξουσία του», συμπλήρωσε.

Ο κ. Κεφαλογιάννης παρέθεσε ένα απλό παράδειγμα, ώστε να δείξει πώς ένας καλλιτέχνης σε ένα γλέντι μπορεί να συμβάλλει μέσω της συμπεριφοράς του. Όπως είπε, «για παράδειγμα σε ένα γλέντι, αυτός που ουσιαστικά το ”εξουσιάζει” είναι ο καλλιτέχνης. Αυτός είναι που ”κρατάει τα ηνία” των νέων ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτό. Εάν ο καλλιτέχνης δει ότι γίνεται η χρήση όπλων στο γλέντι, θα πρέπει να αφήνει το όργανό του και να φεύγει».

Τέλος, ο ίδιος κατέληξε λέγοντας πως «όλοι έχουμε έναν ρόλο και μια ευθύνη στην λειτουργία μιας κοινωνίας, αλλά θεωρώ ότι πάνω από όλα θα πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της τιμωρίας όταν κάποιος παραβαίνει τον νόμο».

Διευρυμένη σύσκεψη ζητά ο δήμαρχος Ηρακλείου

Μάλιστα, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχο Ρεθύμνης, Γιώργη Μαρινάκη, ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, ζήτησε να υπάρξει διευρυμένη σύσκεψη στη Λότζια, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου παρουσία των βουλευτών και των τεσσάρων νομών καθώς και παραγόντων της πολιτείας, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το cretalive.

Ο στόχος είναι ο καταρτισμός ενός συγκεκριμένου σχεδίου πάταξης της οργανωμένης παραβατικότητας που μαστίζει δεκαετίες τώρα, με πολλές μορφές, την Κρήτη.

Η ΠΕΔ υποδέχθηκε θετικά το αίτημα του κ. Καλοκαιρινού και αναμένεται να δρομολογήσει τις εξελίξεις για τον προγραμματισμό της συνάντησης σε σύντομο χρόνο αφότου ολοκληρωθεί το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.

Επιπλέον, το απόγευμα της Δευτέρας το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ενέκρινε κατά πλειοψηφία το ψήφισμα που κατέθεσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, σχετικά με την πάταξη της παράνομης οπλοχρησίας και οπλοκατοχής στην Κρήτη.

«Πρώτα να θεραπευτεί το πρόβλημα και μετά η εικόνα»

Ο κ. Καλοκαιρινός, στη σύντομη τοποθέτησή του, πρόταξε την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας, η οποία δεν θα δείχνει την παραμικρή ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας και στα όπλα, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης. Παραδέχθηκε ότι και στο παρελθόν είχαν γίνει πανομοιότυπες ενέργειες, όμως ετούτη τη φορά το ποτήρι ξεχείλισε: δεν υπάρχει κανένα περιθώριο χρονοτριβής και αδράνειας.

Η «υπερεθνική δημοσιότητα» που, όπως είπε, έλαβε το αιματοκύλισμα στα Βορίζια προβλημάτισε ιδιαιτέρως τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος τόνισε πως για να “θεραπευτεί” η εικόνα της Κρήτης, πρέπει νωρίτερα να «θεραπευτεί» το πρόβλημα αυτό καθαυτό.

Το ψήφισμα

Έπειτα από σχετική εισήγηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, το Δημοτικό Συμβουλίου εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα για την πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, με αφορμή τις πρόσφατες εγκληματικές πράξεις στην ενδοχώρα της Κρήτης, εκφράζει τη βαθιά του θλίψη αλλά και την αποφασιστικότητα του Δήμου Ηρακλείου να συμβάλει στον τερματισμό των φαινομένων αυτών και στην καταπολέμηση των αιτίων τους.

Η ανομία και η αυτοδικία, η παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, η επίδειξη ισχύος και η εθιμική ανοχή σε τέτοιες πρακτικές αποτελούν κοινωνική πληγή που προσβάλλει τον πολιτισμό μας, αφαιρεί και απειλεί ανθρώπινες ζωές, και υπονομεύει την ασφάλεια τη συνοχή και την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών.

Η Κρήτη, γη με μακραίωνη ιστορία, πολιτισμό και αξίες, δεν μπορεί στον 21ο αιώνα να συνεχίσει να υποφέρει από βίαιες συμπεριφορές και να στιγματίζεται από εικόνες βίας. Οφείλουμε, και ως εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να σταθούμε απέναντι σ’ αυτή την πραγματικότητα, ενωμένοι, με θάρρος και ευθύνη. Να απαιτήσουμε από την Πολιτεία την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας. Να προωθήσουμε δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και παιδείας στις νεότερες γενιές. Να καταστήσουμε σαφές ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές.

Η εναντίωση στην αθλιότητα είναι η αληθινή δικαίωση της κρητικής λεβεντιάς που κανείς δεν έχει δικαίωμα να καπηλεύεται. Με ενότητα, αποφασιστικότητα και ευθύνη, ας βάλουμε τέλος στη σιωπή και ας διεκδικήσουμε ένα νησί χωρίς όπλα και φόβο.

Για τους παραπάνω λόγους, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφασίζει ομόφωνα:

Καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή παράνομης οπλοκατοχής, οπλοχρησίας και βίας.

Εκφράζει τη συμπαράστασή του στους συγγενείς των θυμάτων.

Καλεί την Πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές να ενισχύσουν τους ελέγχους, να επιβάλουν την αυστηρή εφαρμογή των νόμων και να πατάξουν την παράνομη διακίνηση όπλων.

Ζητά την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής του πολίτη και εκπαιδευτικών δράσεων στα σχολεία, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, για την καλλιέργεια κουλτούρας ειρήνης, σεβασμού της αξιοπρέπειας και της ζωής.

Δηλώνει την πρόθεσή του να αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης, δημόσιου διαλόγου και ευαισθητοποίησης των πολιτών για το ζήτημα σε συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, την εκκλησία, τους φορείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και άλλους, ώστε να αλλάξει η νοοτροπία της ανοχής στη βία και στα όπλα.

Επίσης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός ενημέρωσε το Σώμα για την επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης Γιώργο Μαρινάκη, προτείνοντας να αναλάβει ο Πρόεδρος της ΠΕΔ την πρωτοβουλία συνάντησης των Αυτοδιοικητικών της Κρήτης, των Βουλευτών και παραγόντων της Πολιτείας για το θέμα. Πρόταση που έγινε αποδεκτή».