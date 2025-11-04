Επίδομα θέρμανσης: Θέμα χρόνου να ανοίξει η πλατφόρμα «myΘέρμανση» για τις αιτήσεις – Οι δικαιούχοι, τα ποσά και οι εξαιρέσεις

Το αργότερο έως τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myΘέρμανση, για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση του νέου επιδόματος θέρμανσης, το οποίο θα κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ.

Το τελικό ποσό θα καθοριστεί με βάση την περιοχή διαμονής του δικαιούχου και το είδος καυσίμου που θα χρησιμοποιήσει για τη θέρμανση της κατοικίας του. Σε περιοχές όπου οι θερμοκρασίες πέφτουν ιδιαίτερα χαμηλά, όπως η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Μέτσοβο και η Δράμα, οι ενισχύσεις αυξάνονται έως και 25%, αγγίζοντας το ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ, σύμφωνα με τον ειδικό κλιματικό συντελεστή που εφαρμόζεται.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1.Οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για το επίδομα εκτιμάται πως θα υποβάλλονται στο myΘέρμανση από τις 10 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου και η καταβολή της πρώτης δόσης υπολογίζεται πως θα καταβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα μπορούν να προσέλθουν στην πλατφόρμα με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet και θα πρέπει να δηλώσουν το είδος του καυσίμου αλλά και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας τους.

2.Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος αναμένεται να είναι τα παρακάτω. Δηλαδή

Έως 16.000 ευρώ θα πρέπει να είναι το ετήσιο εισόδημα για έναν άγαμο

Έως 24.000 ευρώ θα πρέπει να είναι το ετήσιο εισόδημα για τον έγγαμο. Και το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

3. Το ποσό

Το επίδομα αφορά τις αγορές:

πετρελαίου

φυσικού αερίου

υγραερίου

βιομάζας (πέλετ)

καυσόξυλων

Επίσης στο επίδομα συμπεριλαμβάνονται τα κλιματιστικά αλλά και τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται ανάλογα με την περιοχή στην οποία διαμένει ο δικαιούχος. Ενδεικτικά αναφέρεται πως η προμήθεια πετρελαίου για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό επιδοτείται:

Στην Αθήνα (κέντρο) με 129 ευρώ

(κέντρο) με 129 ευρώ Στην Παλλήνη με 165 ευρώ

με 165 ευρώ Στην Θεσσαλονίκη (κέντρο) με 213 ευρώ

(κέντρο) με 213 ευρώ Στα Ιωάννινα με 252 ευρώ

με 252 ευρώ Στα Φλώρινα με 442 ευρώ

Επίδομα ανάλογο του θερμαντικού μέσου

Ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό που διαμένει στο Κάτω Νευροκόπι (Ν. Δράμας) και επιλέξει να ζεσταθεί:

με ρεύμα θα λάβει επίδομα 754 ευρώ

θα λάβει επίδομα 754 ευρώ με πέλετ θα πάρει επίδομα 714 ευρώ

θα πάρει επίδομα 714 ευρώ με καυσόξυλα θα λάβει επίδομα 695 ευρώ

θα λάβει επίδομα 695 ευρώ με φυσικό αέριο θα πάρει επίδομα 645 ευρώ

θα πάρει επίδομα 645 ευρώ με πετρέλαιο θα λάβει 595 ευρώ

Ενώ εάν ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό διαμένει στον Χολαργό (Ν. Αττικής) όπου δεν επιδοτούνται ούτε τα καυσόξυλα, ούτε το πέλετ και ο κλιματικός συντελεστής είναι 0,54, τότε θα πρέπει να γνωρίζει πως τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Για το ρεύμα το επίδομα είναι στα 205 ευρώ

το επίδομα είναι στα 205 ευρώ Για το φυσικό αέριο το επίδομα είναι στα 176 ευρώ

το επίδομα είναι στα 176 ευρώ Για το πετρέλαιο το επίδομα είναι στα 162 ευρώ

Το επίδομα θέρμανσης το χάνουν τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο (2) Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε καθεστώς εθελούσια ακινησία.

Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής