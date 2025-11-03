Βορίζια: Οι συγγενείς της 56χρονης δέχθηκαν απειλές για νέο χτύπημα – «Είπαν πως θα μας πετάξουν χειροβομβίδες»

Απειλές για νέο χτύπημα τις επόμενες ημέρες δέχθηκαν σήμερα οι συγγενείς της 56χρονης Ευαγγελίας που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια Κρήτης.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, υπήρξε ένα τηλεφώνημα που ανέφερε άμεσες απειλές μετά την κηδεία της άτυχης γυναίκας. «Απειλούν πως θα μας πετάξουν χειροβομβίδες. Πως θα μας σκοτώσουν» αποκάλυψε μιλώντας στον ΑΝΤ1 η μητέρα της 56χρονης.

«Απειλές υπάρχουν. Εγώ δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι κανέναν. Έχω γυναίκαι παιδιά εδώ και θα κάτσω να προστατεύσω την οικογένειά μου. Με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν τους φοβάμαι» τόνισε ο αδελφός της 56χρονης.

Οι συγγενείς της 56χρονης ενημέρωσαν την Αστυνομία για τις απειλές που δέχθηκαν, και έπειτα από συγκεκριμένες οδηγίες που τους έδωσαν οι Αρχές, μάζεψαν τα πράγματά τους και έφυγαν από το χωριό μέχρι η ένταση να εκτονωθεί και να τους ενημερώσουν οι αρχές ότι η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Τα τελευταία λόγια της 56χρονης

«Αυτός με το τζιπ ερχόταν με χίλια και είχε το όπλο. Εγώ είπα “παιδιά θα μας σκοτώσουν”. Σε κάποια στιγμή είδα την 56χρονη μέσα στα αίματα και μετά στο έδαφος. Την αγκάλιασα και της λέω: “Βαγγελιώ, Βαγγελιώ μου” και μου λέει “δεν μπορώ δεν μπορώ” και μετά τέλος. Αυτές ήταν οι τελευταίες της κουβέντες» ανέφερε η νύφη της 56χρονης.

«Δεχτήκαμε απειλές σήμερα, είπαν ότι θα μας εκτελέσουν όλους»

Ο αδελφός της 56χρονης που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια Κρήτης, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε ότι την στιγμή του μακελειού, η αδελφή του μετέφερε πράγματα στο σπίτι με την αδελφή της για το μνημόσυνο του πατέρα τους. Βρέθηκε τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο και έχασε ακαριαία τη ζωή της από την αδέσποτη σφαίρα που δέχτηκε. Η μικρότερη αδελφή της γλίτωσε με έναν ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι.

«Αντί να κάνουμε μνημόσυνο για τον πατέρα μας, θα κάνουμε κηδεία για την αδελφή μας. Την Παρασκευή το βράδυ έγινε μία ανατίναξη σε ένα σπίτι που ετοιμαζόταν να στεγάσει μία οικογένεια. Το είχαν αγοράσει τα παιδιά, και προσπάθησαν να το ανακαινίσουν. Σε λίγες μέρες θα έμπαιναν μέσα. Την Παρασκευή έγινε μία έκρηξη, δεν ξέρουμε ποιος την έκανε. Πήραμε την αστυνομία για να το καταγράψει, ήρθαν κάποια στιγμή 2 αστυνομικοί και έκαναν καταγραφή. Ήρθαν μετά άλλοι δύο αστυνομικοί και μετά έφυγαν. Το πρωί, ενώ εμείς περιμέναμε ότι κάποιοι θα ερχόντουσαν λόγω της κατάστασης, τα πράγματα κάπως ηρεμήσανε. Μετά ήρθαν κάποιοι πυροτεχνουργοί. Έγινε η καταγραφή, και φεύγοντας τα παιδιά να κατέβουν στο σπίτι της μητέρας μου έγινε ό,τι έγινε» ανέφερε αρχικά.

«Οι μαρτυρίες λένε πως το αυτοκίνητο του νεκρού ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και ο αδελφός μου ο μεγάλος προσπάθησε να βγάλει στην άκρη του δρόμου τους ανθρώπους μας για να κατέβουν από τη σκάλα. Κάποιοι πρόλαβαν να κατέβουν. Το αυτοκίνητο πέρασε και ο οδηγός πυροβόλησε στα τυφλά, με αποτέλεσμα η αδελφή μου να χάσει τη ζωή της και η άλλη να τραυματιστεί. Τραυματίστηκαν δύο ανίψια μου. Τα ανίψια μου φαντάζομαι απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν. Το πρώτο πράγμα που αντίκρυσα ήταν η αδελφή μου στην άσφαλτο. Προσπαθούσα να την πάρω ανάμεσα από τα πυρά. Την τράβηξα με τον μικρό της γιο και την κατεβάσαμε άρον άρον για να την πάμε στο αυτοκίνητο. Από το πάνω μέρος κάποιος μας έριχνε με καλάσνικοφ. Θαύμα ότι δεν είχαμε άλλα θύματα» συνέχισε.

Ο αδελφός του θύματος ανέφερε πως το πρωί του Σαββάτου πριν από τους πυροβολισμούς, είχε πάρει ο ίδιος πολλές φορές τηλέφωνο στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει επικοινωνήσει με κάποιον αστυνομικό.

Επίσης αποκάλυψε ότι σήμερα η οικογένειά του δέχθηκε απειλές.

«Το Σάββατο το πρωί, πριν συμβούν τα γεγονότα, εγώ ο ίδιος είχα κάνει απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την αστυνομία. Πήρα στο ΑΤ της περιοχής μου. Στο τηλέφωνο έβγαινε αυτοποιημένο μήνυμα που με παρέπεμπε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Προσπάθησα με πολλούς τρόπους μπας και αποφύγουμε την κατάσταση. Δεν είχαμε τις δυνάμεις, αυτοί που τις είχαν ήταν απόντες. Η αδελφή μου δεν πέθανε από ανακοπή αλλά από σφαίρα. Τα ανίψια μου απάντησαν όταν είδαν τη θεία τους κάτω. Η τραγωδία πρέπει να λήξει εδώ και να μη συνεχιστεί άλλο. Δεχτήκαμε απειλές σήμερα. Ότι θα μας εκτελέσουν όλους και ότι θα μας πετάξουν χειροβομβίδες. Μας το μετέφερε κάποιος» είπε.