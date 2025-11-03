Βεντέτα στα Βορίζια: Οδύνη και σπαραγμός στην κηδεία του 39χρονου Φανούρη – «Αγάπη μου σε βάλανε κιόλας μέσα τόσo γρήγορα»

Σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, τον 39χρονο Φανούρη που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του μακελειού το πρωί του Σαββάτου (1/11).

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στην κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι ενισχυμένες και παραταγμένες σε διάφορα σημεία του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Κατά τη μεταφορά της σορού από το σπίτι προς την εκκλησία, η πομπή σταμάτησε για λίγο στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το μακελειό, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου να ξεσπούν σε λυγμούς και φωνές.

Συγγενείς και φίλοι του 39χρονου φώναζαν «Φανούρη, Φανούρη», «Αγάπη μου σε βάλανε κιόλας μέσα τόσo γρήγορα».

Δείτε εικόνες και βίντεο:

«Φρουρείται» το σπίτι της οικογένειας της 56χρονης

Αστυνομικοί μάλιστα βρίσκονται και έξω από το σπίτι της οικογένειας της 56χρονης που επίσης τραυματίστηκε θανάσιμα στο μακελειό, παρά το γεγονός ότι όλοι έχουν φύγει από το χωριό για να προετοιμάσουν την κηδεία της 56χρονης που θα γίνει αύριο Τρίτη 4/11/2025 στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταύρου στον Αλικιανό Χανίων.

Έρημο το χωριό 3 ημέρες μετά το μακελειό

Πάντως, στους δρόμους των Βοριζίων, που πριν από λίγα 24ωρα σημειώθηκε το μακελειό, πλέον κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι, καθώς μεγάλο μέρος των κατοίκων έχει μετακινηθεί, εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση και ελπίζοντας ότι θα επέλθει ηρεμία.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Κρήτη αλλά και ειδικές μονάδες που έφτασαν από την Αθήνα, εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τα τρία άτομα που αναζητούνται. Έναν 19χρονο, έναν 25χρόνο και έναν 29χρόνο που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, είχαν εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό, μαζί με τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε χθες στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι δυο τραυματίες σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, εξιτήριο από το Βενιζέλειο έλαβε η 26χρονη γυναίκα που είχε τραυματιστεί, ενώ και η τραυματισμένη γυναίκα που νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ αναμένεται μέσα στην ημέρα να κάνει εξιτήριο.