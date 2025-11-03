«Φρούριο» τα Βορίζια λόγω της κηδείας του 39χρονου – Μπλόκα της ΕΛ.ΑΣ. και έλεγχοι στις κύριες εισόδους του χωριού – Δείτε LIVE

Enikos Newsroom

κοινωνία

«Φρούριο» τα Βορίζια λόγω της κηδείας του 39χρονου – Μπλόκα της ΕΛ.ΑΣ. και έλεγχοι στις κύριες εισόδους του χωριού – Δείτε LIVE

Στο χωριό υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να αποφευχθεί ένα νέο μακελειό, στον απόηχο της αιματηρής βεντέτας που σημειώθηκε το Σάββατο στα Βορίζια.

Δείτε live

Στην είσοδο του χωριού, από την πλευρά του Ηρακλείου, βρίσκεται το σπίτι του Φανούρη. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί από το πρωί συγγενείς και φίλοι, που πενθούν και μοιρολογούν, περιμένοντας την ώρα της κηδείας.

Στο πάνω μέρος του χωριού, βρίσκονται τα σπίτια των Φραγκιαδάκηδων. Η ιδιομορφία του οικισμού, με τη διαφορά υψομέτρου ανάμεσα στις δύο πλευρές, κάνει τις δύο οικογένειες να «βλέπονται» από απόσταση, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Στην πλευρά των σπιτιών Φραγκιαδάκηδων, όπου βρίσκονται η εκκλησία και το νεκροταφείο που θα ταφεί ο 39χρονος, επικρατεί ερημιά. Τα σπίτια είναι άδεια, καθώς όσοι είναι στο στενό περιβάλλον των άμεσα εμπλεκόμενων με το περιστατικό και οι κοντινοί συγγενείς τους έχουν φύγει. Ωστόσο, εκεί –όπως και σε καίρια σημεία του χωριού– βρίσκονται ακροβολισμένοι άνδρες της ΕΚΑΜ και άλλων ειδικών δυνάμεων της Αστυνομίας. Η παρουσία τους συνεχής, με το βλέμμα στραμμένο σε κάθε κίνηση.

 

Μία κλούβα της ΕΛ.ΑΣ. μετέφερε μια διμοιρία από το Ηράκλειο ενώ ισχυρές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί γύρω από το σπίτι του νεκρού, τα σπίτια των συγγενών του, τα σπίτια της άλλης οικογένειας, την εκκλησία και το νεκροταφείο.

Παράλληλα, έχουν στηθεί αστυνομικά μπλόκα στις δύο κύριες εισόδους του χωριού – από την πλευρά των Καμαρών και από εκείνη του Ζαρού. Κανείς δεν περνά χωρίς να ελεγχθεί εξονυχιστικά.

Δείτε φωτογραφίες

 «Δεν απαντούσε κανείς στο αστυνομικό τμήμα» – Τι λέει ο αδελφός της 56χρονης που έπεσε νεκρή

«Δεν έπρεπε η αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί», σχολίασε στο MEGA ο Κώστας Φραγκιαδάκης, αδελφός της 56χρονης που έχασε τη ζωή της από τους πυροβολισμούς.

«Όταν βρέθηκα εκεί, όταν άκουσα τους έντονους πυροβολισμούς ήμουν στο σπίτι με τη μάνα μου και έτρεξα εκεί. Στα 20 μέτρα από εμένα έγινε η ιστορία. Πήρα την αδελφή μου που την βρήκα κάτω και προσπάθησα να τη βγάλω από τα πυρά που έπεφταν».

«Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η αδελφή μου κάτω και το μόνο που με ένοιαζε ήταν να πάρω την αδερφή μου. Δεν κοίταζα πουθενά. Και να με σκοτώσετε δεν θα σας πω ποιος ήταν εκεί, γιατί δεν μπορώ, γιατί κοίταζα την αδελφή μου», είπε.

Όπως είπε ο ίδιος, ήδη από το πρωί του Σαββάτου καλούσε την αστυνομία εξαιτίας της τεταμένης κατάστασης, ωστόσο κανένας δεν σήκωσε το τηλέφωνο. «Δεν μπορεί κανένας από αυτούς που έφυγε να γυρίσει πίσω και είναι κρίμα. Δεν πρέπει να χάνονται ζωές. Το θέμα είναι να επικρατήσει η λογική και η ψυχραιμία και να σταματήσει το κακό εδώ», είπε.

Η δικογραφία

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί, χαρακτηρίζει ως φερόμενους δράστες 5 άτομα που έχουν πολύ στενή συγγενική σχέση μεταξύ τους.

Οι δυο από αυτούς, νοσηλεύονται φρουρούμενοι. Χθες, ανακρίτρια και εισαγγελέας πήγαν στο ΠΑΓΝΗ και τους άσκησαν βαρύτατες διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 39χρονου καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή από κοινού. Οι δυο τους ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης, σύμφωνα με το Star. Την ίδια ώρα, άλλα τρία άτομα αναζητούνται από την αστυνομία που έχουν επίσης ταυτοποιηθεί ως δράστες. Θα έρθουν κι εκείνοι αντιμέτωποι με τις ίδιες κατηγορίες, ωστόσο δεν έχει εκδοθεί ακόμα ένταλμα σύλληψης εναντίον τους αφού δεν έχει λήξει το αυτόφωρο.

15:06 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

