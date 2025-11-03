Ερντογάν: Δεν θα εγκαταλείψουμε τον τουρκοκυπριακό λαό – Το Ισραήλ παραβίασε την εκεχειρία με τη Χαμάς

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την έναρξη της 41ης Συνάντησης του COMCEC στο Συνεδριακό Κέντρο της Κωνσταντινούπολης, τόνισε τη σημασία της υποστήριξης στους Τουρκοκύπριους και καταδίκασε τις βιαιότητες σε περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Ο Ερντογάν, σύμφωνα με τη Milliyet, επεσήμανε στη συνάντηση της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας πως, η Τουρκία παρακολουθεί προσεκτικά τα νέα γεωπολιτικά παιχνίδια στην περιοχή, δηλώνοντας: «Λαμβάνουμε ισχυρά σήματα ότι το νησί της Κύπρου προστίθεται στο μενού στο νέο ιμπεριαλιστικό παιχνίδι που σχεδιάζεται στην περιοχή μας».

Υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης, δήλωσε: «Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό».

Αναφερόμενος στους Τουρκοκύπριους, ο Ερντογάν σημείωσε: «Ο τουρκοκυπριακός λαός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ισλαμικού κόσμου. Είναι μια τραγικά σκληρή εξέλιξη ότι έχουν υποστεί άδικη, παράνομη και αμείλικτη απομόνωση για δεκαετίες, ιδίως λόγω της ταυτότητάς τους. Παρά ταύτα, οι αδελφοί και αδελφές μας δεν έχουν υποκύψει στην καταπίεση, δεν έχουν εγκαταλείψει τη θέλησή τους να ζήσουν αξιοπρεπώς στην πατρίδα τους και δεν έχουν αμφισβητήσει την κυρίαρχη ισοτιμία τους».

Επιπλέον, όπως αναφέρει η τουρκική ιστοσελίδα, ο Ερντογάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα και τον COMCEC να ενισχύσουν τη στήριξη προς τον τουρκοκυπριακό λαό. «Λαμβάνουμε ισχυρά σήματα ότι το νησί της Κύπρου εξετάζεται για ένταξη στο νεοσυσταθέν ιμπεριαλιστικό παιχνίδι. Πιστεύω ότι είναι κρίσιμο ο οργανισμός μας να ενισχύσει περαιτέρω τη αλληλεγγύη του με τον τουρκοκυπριακό λαό. Αναμένω να υποστηρίξετε περαιτέρω τον αγώνα των Τουρκοκυπρίων για δικαιώματα, ελευθερία και δικαιοσύνη, βασισμένο σε λύση δύο κρατών. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό και θα σταθούμε πάντα στο πλευρό τους στον δίκαιο αγώνα τους», τόνισε.

Σχετικά με τη Μέση Ανατολή, ο Ερντογάν καταδίκασε τη βία στη Γάζα. «Το Ισραήλ παραβίασε την εκεχειρία με τη Χαμάς, σκοτώνοντας πάνω από 200 αθώους ανθρώπους από την αρχή της ανακωχής», είπε, σύμφωνα με την Daily Sabah.

«Ακόμη κι αν τα ερείπια καθαριστούν, το τραύμα που υπέστησαν αθώα παιδιά, των οποίων οι γονείς δολοφονήθηκαν μπροστά στα μάτια τους, πιθανότατα δεν θα σβήσει ποτέ. Οι πληγές που προκάλεσε στην καρδιά των κατοίκων της Γάζας η αδιαφορία των διεθνών οργανισμών ίσως να μην επουλωθούν ποτέ πλήρως. Αυτή η σκληρότητα και η γενοκτονία δεν θα ξεχαστούν ποτέ», συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε ότι το σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας και η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Εκτίμησε επίσης ότι η Χαμάς θα συμμορφωθεί, προειδοποιώντας όμως ότι το Ισραήλ έχει κακό ιστορικό όσον αφορά την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, είπε: «Δεν θα την επιτρέψουμε».

«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μαζί μέχρι να ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο και γεωγραφικά ενιαίο παλαιστινιακό κράτος, με βάση τα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Αναφερόμενος στη Σουδάν, ο Ερντογάν τόνισε: «Οι σφαγές αμάχων δεν είναι αποδεκτές. Ο ισλαμικός κόσμος έχει την ευθύνη να σταματήσει τη σφαγή».

Για τη Συρία, ο Τούρκος Πρόεδρος επισήμανε την ανάγκη αποκατάστασης των ζημιών από χρόνια σύγκρουσης: «Η αποκατάσταση της Συρίας είναι προτεραιότητά μας, γι’ αυτό ξεκινάμε σήμερα ένα ειδικό πρόγραμμα υποστήριξης υπό τον COMCEC».