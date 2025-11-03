Λουιζιάνα: Δύο κορίτσια εκτοξεύτηκαν από ρόδα σε λούνα παρκ – «Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο, η μία έπεσε με το πρόσωπο κάτω»

Πηγή: ABC News

Δύο νεαρές κορίτσια μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο έπειτα από πτώση σε λούνα παρκ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ στη Λουιζιάνα, στις ΗΠΑ, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε σοκ στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με αναφορές και την ενημέρωση των αρχών, τα δύο κορίτσια, κάτω των 13 ετών, εκτοξεύτηκαν από μια περιστρεφόμενη καμπίνα της «ρόδας» του λούνα παρκ στο Harvest Festival, όταν αυτή αναποδογύρισε ξαφνικά, όπως περιέγραψαν συγκλονισμένοι μάρτυρες στο WRBZ.

«Πιάστηκε στα σύρματα, και μετά γύρισε ανάποδα, και οι δύο κοπέλες έπεσαν έξω», δήλωσε μια μάρτυρας από το σημείο.

«Άκουσα κάτι να πέφτει, έναν δυνατό θόρυβο. Ήταν δύο κοπέλες, και η μία έπεσε με το πρόσωπο κάτω και είχε σοβαρά τραύματα», περιέγραψε.


 «Ήταν λυπηρό και με αναστάτωσε, γιατί, τι θα γινόταν αν ήμουν εγώ;», σχολίασε.

Η ίδια εξέφρασε επίσης την ανησυχία της για τη «ρόδα» του λούνα παρκ, επισημαίνοντας ότι οι καμπίνες για να καθίσει ο κόσμος δεν είχαν ζώνες ασφαλείας.

«Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ζώνες ασφαλείας, γιατί, όπως ξέρετε, υπάρχει μόνο μια πορτούλα εκεί, κάποιος μπορεί εύκολα να πέσει έξω, ένα παιδί μπορεί εύκολα να ανοίξει την πορτούλα και να βγει», τόνισε.


Μετά το περιστατικό, τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ο σερίφης της περιοχής δήλωσε: «Δεν έχουμε εικόνα για τους τραυματισμούς προς το παρόν, οπότε η καρδιά και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειές τους».

Έπειτα από ελέγχους, τα περισσότερα παιχνίδια του λούνα παρκ τέθηκαν εκ νέου σε λειτουργία, εκτός από τη «ρόδα». Το φεστιβάλ, που υποστηρίζει την τοπική γεωργική κοινότητα του New Roads, διεξήχθη από την Παρασκευή έως την Κυριακή, ενώ το Γραφείο Πυροσβεστικής της Λουιζιάνα διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

11:50 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

