Λουιζιάνα: Δύο κορίτσια εκτοξεύτηκαν από ρόδα σε λούνα παρκ – «Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο, η μία έπεσε με το πρόσωπο κάτω»

Δύο νεαρές κορίτσια μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο έπειτα από πτώση σε λούνα παρκ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ στη Λουιζιάνα, στις ΗΠΑ, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε σοκ στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με αναφορές και την ενημέρωση των αρχών, τα δύο κορίτσια, κάτω των 13 ετών, εκτοξεύτηκαν από μια περιστρεφόμενη καμπίνα της «ρόδας» του λούνα παρκ στο Harvest Festival, όταν αυτή αναποδογύρισε ξαφνικά, όπως περιέγραψαν συγκλονισμένοι μάρτυρες στο WRBZ.

«Πιάστηκε στα σύρματα, και μετά γύρισε ανάποδα, και οι δύο κοπέλες έπεσαν έξω», δήλωσε μια μάρτυρας από το σημείο.

«Άκουσα κάτι να πέφτει, έναν δυνατό θόρυβο. Ήταν δύο κοπέλες, και η μία έπεσε με το πρόσωπο κάτω και είχε σοβαρά τραύματα», περιέγραψε.

Two girls were hospitalized after being thrown from a Ferris wheel on Saturday at a harvest festival in Louisiana, authorities said. https://t.co/y0wZkUZhpO pic.twitter.com/W3Rurwt2IW — ABC News (@ABC) November 3, 2025



«Ήταν λυπηρό και με αναστάτωσε, γιατί, τι θα γινόταν αν ήμουν εγώ;», σχολίασε.

Η ίδια εξέφρασε επίσης την ανησυχία της για τη «ρόδα» του λούνα παρκ, επισημαίνοντας ότι οι καμπίνες για να καθίσει ο κόσμος δεν είχαν ζώνες ασφαλείας.

«Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ζώνες ασφαλείας, γιατί, όπως ξέρετε, υπάρχει μόνο μια πορτούλα εκεί, κάποιος μπορεί εύκολα να πέσει έξω, ένα παιδί μπορεί εύκολα να ανοίξει την πορτούλα και να βγει», τόνισε.

An overtipped Ferris Wheel carriage at the Harvest Festival in Louisiana has sent two young girls, under the age of 13, to the hospital. Rescuers seen scaling that Ferris wheel to rescue one woman still inside. Morgan Norwood has more. https://t.co/R5nb4BAER0 pic.twitter.com/yt4IPfrMdM — World News Tonight (@ABCWorldNews) November 3, 2025



Μετά το περιστατικό, τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ο σερίφης της περιοχής δήλωσε: «Δεν έχουμε εικόνα για τους τραυματισμούς προς το παρόν, οπότε η καρδιά και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειές τους».

Έπειτα από ελέγχους, τα περισσότερα παιχνίδια του λούνα παρκ τέθηκαν εκ νέου σε λειτουργία, εκτός από τη «ρόδα». Το φεστιβάλ, που υποστηρίζει την τοπική γεωργική κοινότητα του New Roads, διεξήχθη από την Παρασκευή έως την Κυριακή, ενώ το Γραφείο Πυροσβεστικής της Λουιζιάνα διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.