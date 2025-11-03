ΝΔ: Αναβρασμός για το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ – Διορθωτικές κινήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου

Αναβρασμός επικρατεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ για το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ καθώς οι «γαλάζιοι» βουλευτές αντέδρασαν έντονα αφού δεν είχαν ενημερωθεί και κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις στα ΜΜΕ και τις τοπικές κοινωνίες, όπου εκλέγονται, για ένα θέμα το οποίο δεν γνώριζαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί άτυπη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Στη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και αναμένεται «θερμή», θα συμμετέχουν ο υπουργος Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου καθώς και οι διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου.

Το μέτωπο που άνοιξε για την κυβέρνηση είναι αρκετά ευρύ. Οι «γαλάζιοι» δήμαρχοι είναι έξω φρενών, οι βουλευτές δηλώνουν αιφνιδιασμένοι, όπως και ο τοπικές κοινωνίες. Δημοσίως εκφράστηκαν ενστάσεις από στελέχη κοντά στον Πρωθυπουργό, όπως ο Μακάριος Λαζαρίδης και η Μαρία Συρεγγέλα, αλλά και από τους βουλευτές, Β. Οικονόμου, Στ. Πέτσα και Δ. Μαρκόπουλο.

Σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος άφησε αιχμές αναφορικά με την έλλειψη ενημέρωσης για τα ΕΛΤΑ. «Πιστεύω ότι κάθε μεταρρύθμιση και κάθε αλλαγή που γίνεται θα πρέπει να έχει συζητηθεί με την κοινωνία. Θα πρέπει να έχουν δοθεί όλα τα δεδομένα στους πολίτες για να αποδεικνύεται ότι αυτό που σκοπεύεις να κάνεις κάθε φορά σε επίπεδο μεταρρυθμιστικό είναι θετικό για την χώρα, τη κοινωνία και τους πολίτες», είπε στον ΣΚΑΪ ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Και συνέχισε: «Αν πρώτον δεν έχεις εξηγήσει τι θέλεις να κάνεις και γιατί θέλεις να το κάνεις είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αντιδράσεις. Και εδώ καταλαβαίνω ότι για να αντιδρούν και βουλευτές της παράταξής μας σημαίνει ότι δεν έχει υπάρξει καθόλου συζήτηση και αυτό δεν είναι καλό».

Από την πλευρά της η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη τόνισε ότι «αν χρειάζεται κάποια αναδιάρθρωση να γίνει. Να γίνει και έλεγχος των οικονομικών και να δούμε πως μπορούν να είναι κερδοφόρα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ. Από την άλλη όμως δεν μπορεί να γίνεται κάτι τόσο ξαφνικό σε χωριά απομακρυσμένες νησιωτικές κι ορεινές περιοχές».

«Φταίει η διοίκηση των ΕΛΤΑ προφανώς που εφάρμοσε αυτά τα μέτρα. Ότι κλείνουν 204 καταστήματα δεν το γνωρίζαμε, το μάθαμε όταν ανακοινώθηκαν ποια και πού είναι και γι’ αυτό το λόγο πάρα πολλοί από εμάς ζητήσαμε να έχουμε και μία περαιτέρω ενημέρωση και να δούμε πως μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό», είπε στην ΕΡΤ η Σέβη Βολουδάκη.

Διορθωτικές κινήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου

Η κυβέρνηση προχωράει σε διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Ήδη ανακοινώθηκε ότι το σχέδιο της διοίκησης των ΕΛΤΑ για αναδιάρθρωση θα προχωρήσει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα ανασταλεί η λειτουργία περίπου 46 καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας, όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα.

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας δηλαδή κωμοπόλεις, νησιά και μικρούς οικισμούς, το κλείσιμο των υπόλοιπων περίπου 158 καταστημάτων θα «παγώσει» για τρεις μήνες. Σύμφωνα με την διοίκηση των ΕΛΤΑ, με αυτόν τον τρόπο «θα υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, ενώ θα εξεταστεί και η λειτουργία πρακτορείων, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες».

Η εξέλιξη αυτή θεωρήθηκε θετική από τους «γαλάζιους» βουλευτές αλλά δεν είναι ικανή να κάμψει τις αντιδράσεις. Μετά την σημερινή άτυπη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ το επόμενο «θερμό» ραντεβού είναι την Τρίτη στις συνεδριάσεις των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής όπου θα παρουσιαστούν οι διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου για να συζητήσει το θέμα.

Η ενόχληση Χατζηδάκη

Μετά τις δημόσιες ενστάσεις των βουλευτών της ΝΔ ότι δεν γνώριζαν για το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ προέκυψε εύλογα το ερώτημα ποιος από την κυβέρνηση γνώριζε για το θέμα και δεν ενημέρωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Απογευματινής» από τις αρχές του φθινοπώρου ήταν γνωστή στα ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια και τα συναρμόδια υπουργεία η απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ να κλείσει καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Κάποιοι σήκωσαν το δάχτυλο και έδειξαν ως υπεύθυνο για την απόφαση τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Ωστόσο ο ίδιος δεν έκρυψε την ενόχλησή του και διέψευσε ότι το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ έχει την «υπογραφή» του. «Ποτέ δεν αρνήθηκα την πατρότητα μεταρρυθμίσεων ακόμη και αν ήταν δύσκολες, όπως η Ολυμπιακή, η ΔΕΗ, η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Όλα αυτά βγήκα δημόσια και τα υποστήριξα. Η περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν είναι τέτοια», ανέφερε στο Action24 ο Κωστής Χατζηδάκης.

Και πρόσθεσε: «Είχε γίνει ενημέρωση της κυβέρνησης παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών και η κατεύθυνση από την κυβέρνηση ήταν να εξηγηθεί το πρόβλημα. Τόσο οι πολίτες όσο και οι βουλευτές δεν γνώριζαν την οξύτητα του προβλήματος και ανακοινώθηκε ξαφνικά ότι κλείνουν τα καταστήματα. Η πρόθεση της διοίκησης δεν ήταν αρνητική, ούτε έχει χαρακτήρα αναλγησίας».