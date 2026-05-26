Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, προβλήματα στην Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα στην Αττική, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε πολλούς από τους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, στο ρεύμα ανόδου τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται από το ύψος των ΚΤΕΛ έως και τα Άνω Πατήσια, ενώ στο ρεύμα καθόδου από τη Μεταμόρφωση έως και τα Σεπόλια.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως από το Μαρούσι προς Χαλάνδρι και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας.

Με χαμηλές ταχύτατες κινούνται οι οδηγοί και στο κέντρο την Αθήνας, με προβλήματα να καταγράφονται στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Λεωφόρο Μεσογείων, στην Κατεχάκη (στο ρεύμα από Ηλιούπολη), στα δύο ρεύματα της Βασιλίσσης Σοφίας, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασ. Αμαλίας, στην Σταδίου, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, κυρίως στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στην παραλιακή λεωφόρο, ιδιαίτερα στα τμήματα από Άλιμο προς Παλαιό Φάληρο και Πειραιά.

