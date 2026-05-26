Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, προβλήματα στην Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Κίνηση
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα στην Αττική, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε πολλούς από τους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, στο ρεύμα ανόδου τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται από το ύψος των ΚΤΕΛ έως και τα Άνω Πατήσια, ενώ στο ρεύμα καθόδου από τη Μεταμόρφωση έως και τα Σεπόλια.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως από το Μαρούσι προς Χαλάνδρι και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας.

Με χαμηλές ταχύτατες κινούνται οι οδηγοί και στο κέντρο την Αθήνας, με προβλήματα να καταγράφονται στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Λεωφόρο Μεσογείων, στην Κατεχάκη (στο ρεύμα από Ηλιούπολη), στα δύο ρεύματα της Βασιλίσσης Σοφίας, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασ. Αμαλίας, στην Σταδίου, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, κυρίως στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στην παραλιακή λεωφόρο, ιδιαίτερα στα τμήματα από Άλιμο προς Παλαιό Φάληρο και Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 ρόφημα που μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού – Το προτείνουν οι ειδικοί

Η Kylie Jenner σοκάρει με όσα έζησε στη δεύτερη εγκυμοσύνη της: «Δεν έβγαινα ούτε από το σπίτι»

Bενζίνη: Θα πέσει η τιμή της κάτω από τα επίπεδα των 2 ευρώ μέχρι του Αγίου Πνεύματος; Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Ρεύμα: Κίνδυνος για νέες «μόνιμες» αυξήσεις στους λογαριασμούς – Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Οι χάκερ μαθαίνουν να εκμεταλλεύονται την «προσωπικότητα» των chatbot

Το μέλλον της φυσικής AI δεν είναι ανθρωποειδές – Είναι εξειδικευμένο και οικονομικά αποδοτικό
περισσότερα
07:52 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Εντοπίστηκε λέμβος με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης – Μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη

Μια νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε με επιτυχία νότια της Κρήτη...
07:14 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μετά την ανοιξιάτικη αστάθεια των τελευταίων ημερών, ο καιρός βελτιώνεται γενικότερα από σήμερ...
05:23 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (26/5)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
05:00 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 26 Μαΐου

Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες έχουν το όνομα Αλφαίος, ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν