Μεξικό: Τρόμος για πιθανή δράση serial killer σε τουριστικό θέρετρο – Τρεις γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Πουέρτο Βαγιάρτα του Μεξικού, καθώς εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να κυκλοφορεί ελεύθερος ένας κατά συρροή δολοφόνος (serial killer).

Οι αρχές ερευνούν τις ομοιότητες πίσω από τις δολοφονίες τριών γυναικών που εντοπίστηκαν νεκρές σε σύντομο χρονικό διάστημα.

A travel hotspot loved by American tourists has been plagued by fears of a possible serial killer after three women were found dead within 11 days https://t.co/praCacQK8u 🔗 pic.twitter.com/VZP6nO2djE — Daily Mail (@DailyMail) May 25, 2026

Το κοινό προφίλ των θυμάτων και τα σημεία εντοπισμού

Η αστυνομία του Πουέρτο Βαγιάρτα επανεξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία, το υλικό από κάμερες ασφαλείας και τις αναφορές για να διαπιστώσει εάν οι θάνατοι συνδέονται μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις, όλες οι γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας μεταξύ 30 και 35 ετών και έφεραν τατουάζ, ενώ οι σοροί τους εντοπίστηκαν μερικώς απογυμνωμένες σε απομονωμένες περιοχές.

Η πρώτη γυναίκα βρέθηκε στις 10 Μαΐου κοντά σε ένα γνωστό σημείο με θέα, το Ράντσο Ελ Πιρουλί, ενώ το δεύτερο θύμα εντοπίστηκε σχεδόν μία εβδομάδα αργότερα σε μια στάση στην άκρη ενός αυτοκινητοδρόμου.

Η πιο πρόσφατη σορός ανακαλύφθηκε σε έναν χωματόδρομο στη γειτονιά Πάρκε Λας Πάλμας.

Αν και καμία ταυτότητα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, τοπικές αναφορές υποδηλώνουν ότι η τρίτη γυναίκα θα μπορούσε να είναι η αγνοούμενη 22χρονη Ελίζαμπεθ Μαρτίνες από το Μεξικό.

Cops hunting serial killer in Puerto Vallarta after three women found dead? https://t.co/S9tYYI6wDt pic.twitter.com/E319vrHH4O — Toronto Sun (@TheTorontoSun) May 25, 2026



Σύμφωνα με το Mexico News Daily, στη σορό εντοπίστηκαν σημάδια από τατουάζ στον λαιμό, στο χέρι και στον βραχίονα, τα οποία απεικόνιζαν ένα κρανίο, μια γυναίκα με κέρατα και ένα όνομα, ενώ το σώμα της έφερε ίχνη βίας.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, εξετάζοντας παράλληλα και την πιθανότητα οι σοροί των γυναικών να μεταφέρθηκαν απλώς στο Πουέρτο Βαγιάρτα, έχοντας δολοφονηθεί σε κάποια άλλη περιοχή.

Πλήγμα για τον τουρισμό

Οι έντονες εικασίες γύρω από την ύπαρξη ενός πιθανού κατά συρροή δολοφόνου ενδέχεται να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στη φήμη της τουριστικής πόλης φέτος.

Serial killer fears as three women are murdered in Puerto Vallarta https://t.co/dO2v7dUjV8 pic.twitter.com/GB4ZGd1APt — New York Post (@nypost) May 25, 2026



Νωρίτερα, τον Φεβρουάριο, η πόλη είχε συγκλονιστεί από καμμένα λεωφορεία και λεηλατημένα καταστήματα, όταν μέλη καρτέλ πήραν εκδίκηση για τον θάνατο του διαβόητου αρχηγού του Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο, «Ελ Μέντσο».

Εκείνη την περίοδο, πολλοί Αμερικανοί τουρίστες είχαν εγκλωβιστεί στην πόλη, μάρτυρες των βίαιων επεισοδίων.

Μιλώντας στη New York Post για την κατάσταση που διαμορφώνεται, ο Πολ Τουμπόφσκι, επικεφαλής εσόων του ταξιδιωτικού πρακτορείου Fora Travel, σημείωσε ότι οι ταξιδιώτες στην περιοχή θα πρέπει να έχουν «μια αυξημένη αίσθηση επαγρύπνησης, όχι σε σημείο που να καταστρέψει τις διακοπές σας, αλλά να είστε έξυπνοι».

«Αυτή είναι μια στιγμή για να σκεφτείτε και να σχεδιάσετε λίγο περισσότερο σχετικά με το ποιο είναι το κατάλληλο ποσοστό ρίσκου που είστε διατεθειμένοι να πάρετε», πρόσθεσε.