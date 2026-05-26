Βρετανία: Κορυφαίος νευροχειρουργός τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετά από σχέση με ευάλωτη ασθενή – Της συνταγογραφούσε εθιστικά παυσίπονα

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Just Giving/Daily Mail
Ένας κορυφαίος νευροχειρουργός στη Βρετανία τέθηκε σε διαθεσιμότητα αφού αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε σεξουαλική σχέση με ευάλωτη ασθενή του, ενώ της συνταγογραφούσε εθιστικά παυσίπονα και ηρεμιστικά, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο δρ Τσιράγκ Πατέλ, που εργαζόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουαλίας στο Κάρντιφ, είχε χειρουργήσει αρχικά τη γυναίκα, γνωστή ως «Ασθενή A», για την αφαίρεση κατεστραμμένου μεσοσπονδύλιου δίσκου.

Αργότερα, μετά από δεύτερη επέμβαση το 2019, ξεκίνησε ερωτική σχέση μαζί της, όπως ακούστηκε στο ιατρικό πειθαρχικό συμβούλιο.

Η σχέση κατέρρευσε και η ασθενής τον κατήγγειλε

Σύμφωνα με την πρόεδρο του συμβουλίου Ρέμι Αλάμπι, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023 η σχέση τους είχε «επιδεινωθεί», με αποτέλεσμα η γυναίκα να καταγγείλει τον γιατρό στην αστυνομία.

Η αστυνομία ενημέρωσε το υγειονομικό συμβούλιο Cardiff and Vale.

Ο δρ Πατέλ παραδέχθηκε τον περασμένο μήνα:

  • τη σεξουαλική σχέση με την ασθενή,
  • την αποστολή «ρητών φωτογραφιών»,
  • αλλά και τη συνταγογράφηση φαρμάκων όπως το Diazepam, μυοχαλαρωτικού με υψηλό κίνδυνο εξάρτησης.

«Απερίσκεπτη αδιαφορία για την ασφάλεια της ασθενούς»

Το πειθαρχικό συμβούλιο έκρινε ότι ο γιατρός επέδειξε «απερίσκεπτη αδιαφορία για την ασφάλεια της ασθενούς».

Σύμφωνα με την απόφαση, συνέχιζε να συνταγογραφεί φάρμακα ακόμη και όταν η γυναίκα έχανε ραντεβού, χωρίς να ενημερώνει τον οικογενειακό της γιατρό ή να καταγράφει σωστά τις συνταγές στον ιατρικό της φάκελο.

Η πρόεδρος του συμβουλίου ανέφερε επίσης ότι ο νευροχειρουργός:
«έθεσε τα προσωπικά του συμφέροντα — δηλαδή την καριέρα, τη φήμη και την οικογενειακή του ζωή — πάνω από τη σωστή φροντίδα της ασθενούς».

Παρέμεινε στο NHS παρά την ποινή

Παρά το γεγονός ότι ειπώθηκε στο συμβούλιο πως ο δρ Πατέλ είναι ο μοναδικός χειρουργός στο NHS Ουαλίας που μπορεί να πραγματοποιεί συγκεκριμένες επεμβάσεις νευροπαθητικού πόνου, το σώμα αποφάσισε την οκτάμηνη αναστολή άσκησης καθηκόντων «για την προστασία του κοινού».

«Με εκβίαζε», υποστήριξε ο γιατρός

Ο γιατρός υποστήριξε ότι την περίοδο που ξεκίνησε η σχέση αντιμετώπιζε «συζυγικά προβλήματα».

Κατά την κατάθεσή του ανέφερε πως όταν προσπαθούσε να διακόψει τη σχέση, η ασθενής τον απειλούσε ότι θα αποκαλύψει τη σχέση τους στον εργοδότη και στους συναδέλφους του.

«Φοβόμουν ότι θα χάσω τη δουλειά που αγαπούσα και για την οποία είχα δουλέψει τόσο σκληρά», είπε.

Παραδέχθηκε ωστόσο ότι:
«Με την εμπειρία που έχω σήμερα, γνωρίζω ότι έπρεπε να είχα τερματίσει τη σχέση και να είχα ενημερώσει τον εργοδότη μου».

Η ασθενής ζητούσε επίμονα φάρμακα

Ο δρ Πατέλ συνταγογραφούσε στην ασθενή οπιοειδή παυσίπονα MST έως τον Ιανουάριο του 2023, καθώς και διαζεπάμη (κατασταλτικό φάρμακο).

Μάλιστα, πραγματοποίησε και τρίτη επέμβαση το ίδιο έτος, τοποθετώντας διεγέρτη νωτιαίου μυελού, τέσσερα χρόνια μετά τα δύο πρώτα χειρουργεία.

Το συμβούλιο έκρινε ότι η ασθενής ήταν «ευάλωτη» και ότι οι συνεχείς απαιτήσεις της για παυσίπονα μπορεί να σχετίζονταν με εξάρτηση.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ακούστηκε ηχητικό μήνυμα της γυναίκας προς τον γιατρό, στο οποίο απαιτούσε συνταγή και τον απειλούσε ότι θα τον καταγγείλει.

«Η σχέση είχε μετατραπεί σε εκβιασμό»

Ο δρ Πατέλ υποστήριξε ότι:

«Η σχέση είχε πλέον τελειώσει και κάθε επαφή γινόταν μόνο υπό την απειλή εκβιασμού».

Ανέφερε επίσης ότι η γυναίκα είχε ζητήσει 11.000 λίρες και ότι εκείνος της προσέφερε 5.000 από τις αποταμιεύσεις του.

Παράλληλα δήλωσε «βαθιά μετανιωμένος» για τη συνταγογράφηση φαρμάκων ενώ διατηρούσε προσωπική σχέση με την ασθενή.

Η υπόθεση συνδέθηκε με ψυχωσικό επεισόδιο της ασθενούς

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι η καταγγελία σε βάρος του γιατρού έγινε σε περίοδο κατά την οποία η ασθενής βρισκόταν σε «ψυχωσικό επεισόδιο».

Ωστόσο, ο δικηγόρος του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου υποστήριξε ότι ο γιατρός θα έπρεπε να διαγραφεί οριστικά, καθώς δεν έχει δείξει «επαρκή κατανόηση» των πράξεών του και υπάρχει κίνδυνος επανάληψης της συμπεριφοράς του.

