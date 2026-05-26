Σχόλιο Ελένης Μενεγάκη για Γωγώ Μαστροκώστα: «Στεναχωρήθηκα πολύ, πίστευα πως θα τα καταφέρει»

Η Ελένη Μενεγάκη άφησε ένα σχόλιο κάτω από τη σπαρακτική ανάρτηση που έκανε ο Τραϊανός Δέλλας στα social media για να αποχαιρετήσει τη σύζυγό του, Γωγώ Μαστροκώστα.

Η γνωστή παρουσιάστρια ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που θέλησαν να αποχαιρετήσουν δημόσια τη Γωγώ Μαστροκώστα, μετά την είδηση του θανάτου της σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από τη δύσκολη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Στο σχόλιο της εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και συγκίνησή για την απώλεια του πρώην μοντέλου.

«Συλλυπητήρια, στεναχωρήθηκα πολύ, πίστευα πως θα τα καταφέρει. Ακόμα δεν το πιστεύω…» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη.