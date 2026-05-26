Σχόλιο Ελένης Μενεγάκη για Γωγώ Μαστροκώστα: «Στεναχωρήθηκα πολύ, πίστευα πως θα τα καταφέρει»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Lifestyle

Ελένη Μενεγάκη
Φωτογραφία: Instagram/elenimenegaki
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Ελένη Μενεγάκη άφησε ένα σχόλιο κάτω από τη σπαρακτική ανάρτηση που έκανε ο Τραϊανός Δέλλας στα social media για να αποχαιρετήσει τη σύζυγό του, Γωγώ Μαστροκώστα.

Η γνωστή παρουσιάστρια ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που θέλησαν να αποχαιρετήσουν δημόσια τη Γωγώ Μαστροκώστα, μετά την είδηση του θανάτου της σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από τη δύσκολη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Στο σχόλιο της εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και συγκίνησή για την απώλεια του πρώην μοντέλου.

«Συλλυπητήρια, στεναχωρήθηκα πολύ, πίστευα πως θα τα καταφέρει. Ακόμα δεν το πιστεύω…» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί εξακολουθεί να μου λείπει κάποιος που με πλήγωσε; Έρευνα αποκαλύπτει τον λόγο

ΣΦΕΕ: Μόνο 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς

Αυστριακή ιστοσελίδα αποθεώνει την Ίο – Γιατί αναδεικνύεται ως το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο

Κυρανάκης: Το σχέδιο για παραγωγή και επισκευή τρένων στην Ελλάδα – Ο ρόλος της Ελευσίνας και της Αλεξανδρούπολης

Το μέλλον της φυσικής AI δεν είναι ανθρωποειδές – Είναι εξειδικευμένο και οικονομικά αποδοτικό

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:25 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Γιάννης Τσορτέκης: «Το θέατρο δεν είναι εν γένει ποιοτικό, όπως και η τηλεόραση»

Στον καναπέ της εκπομπής της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, «Νωρίς-Νωρίς», κάθισε τη...
22:53 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Ματούλα Ζαμάνη: «Ήμουν σίγουρη εγώ για αυτό που είμαι – Δεν πρόκειται να με ταρακουνήσει κάτι»

Την Ματούλα Ζαμάνη υποδέχτηκαν στο «Στούντιο 4» τη Δευτέρα 25 Μαΐου, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο...
22:19 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Δώρα Χρυσικού για Γωγώ Μαστροκώστα: «Σήμερα πονάω σαν να έχασα μια αδελφή, γιατί γνωρίζω την τυχαιότητα του ότι εγώ ζω»

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 24 Μαΐου. Η Δώρα Χρυσικού πραγματοποίησε μία π...
21:23 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Μαρίλια Μητρούση: «Οι γονείς μου ήταν έξαλλοι πιο πολύ με τη μουσική – Τους είχα πετάξει ότι θέλω να τραγουδάω και στα μπουζούκια»

Καλεσμένη στο «Νωρίς-Νωρίς» με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, ήταν η Μαρίλια Μητρο...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν