Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν σκάφη που τοποθετούσαν νάρκες και εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων στο νότιο Ιράν

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι διεξήγαγαν τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και πλοία που τοποθετούσαν νάρκες, παρά την κατάπαυση του πυρός σε ισχύ από την 8η Απριλίου.

«Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν σήμερα (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) πλήγματα σε νόμιμη άμυνα στο νότιο Ιράν για να προστατευτούν οι δυνάμεις μας από απειλές που ήγειραν οι ιρανικές δυνάμεις. Στους στόχους συμπεριλαμβάνονταν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και σκάφη που προσπαθούσαν να ποντίσουν νάρκες», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ο στρατός των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι επέδειξε «αυτοσυγκράτηση» κατά τη διάρκεια «της κατάπαυσης του πυρός», καθώς οι κυβερνήσεις τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ιράν έκαναν λόγο τις τελευταίες ημέρες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγουν με σκοπό να συναφθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη ιρανική αντίδραση ως τώρα.

CENTCOM: «Προστατεύουμε τα στρατεύματά μας»

Ο εκπρόσωπος της CENTCOM, Τίμοθι Χόκινς, δήλωσε στο CNN ότι οι επιδρομές έγιναν μετά τις αναφορές για εκρήξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομές αυτοάμυνας στο νότιο Ιράν για να προστατεύσουν τα στρατεύματά μας από τις απειλές που θέτουν οι ιρανικές δυνάμεις», ανέφερε.

Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι στόχοι περιλάμβαναν «σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες».

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ συνεχίζει να υπερασπίζεται τις δυνάμεις μας, επιδεικνύοντας παράλληλα αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχειρίας», πρόσθεσε ο Χόκινς.