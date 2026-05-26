Συνεχίζεται η υποχώρηση της τιμής του αργού παρά τις νέες αμερικάνικες επιθέσεις στο Ιράν

Η τιμή του κύριου αμερικανικού δείκτη αναφοράς για το πετρέλαιο μειώθηκε περισσότερο από 5% την Τρίτη, παρά τις νέες επιθέσεις των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ σε πλοία και εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν.

Συγκεκριμένα, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αργού αναφοράς, υποχωρούσε κατά 5% και πλέον πριν από λίγο στις συναλλαγές στο Τόκιο.

Περί τις 03:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 5,46%, στα 91,33 δολάρια το βαρέλι, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Πηγή: AFP