Συνεχίζεται η υποχώρηση της τιμής του αργού παρά τις νέες αμερικάνικες επιθέσεις στο Ιράν

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

πετρέλαιο
Η τιμή του κύριου αμερικανικού δείκτη αναφοράς για το πετρέλαιο μειώθηκε περισσότερο από 5% την Τρίτη, παρά τις νέες επιθέσεις των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ σε πλοία και εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν.

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν σκάφη που τοποθετούσαν νάρκες και εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων στο νότιο Ιράν

Συγκεκριμένα, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αργού αναφοράς, υποχωρούσε κατά 5% και πλέον πριν από λίγο στις συναλλαγές στο Τόκιο.

Περί τις 03:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 5,46%, στα 91,33 δολάρια το βαρέλι, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Πηγή: AFP

