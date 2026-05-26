Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,1% η ΝΔ – Πάνω από το ΠΑΣΟΚ το κόμμα Τσίπρα, στην 4η θέση η Καρυστιανού

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

κάλπη ευρωεκλογές
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Καθαρό προβάδισμα της ΝΔ με 26,1% καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, η οποία διενεργήθηκε από 21 έως 25 Μαΐου 2026, με το πραγματικό ενδιαφέρον της μέτρησης μεταφέρεται στη μάχη για τη 2η θέση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τα αποκαλυπτήρια του οποίου είναι προγραμματισμένα για απόψε, εντοπίζεται στο 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για την ηγεμονία στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ πέφτει από 13,5% τον Απρίλιο, στο 12,3% το Μάιο.

Παράλληλα, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού βρίσκεται στην 4η θέση με 7,5%, από 7,9% τον Απρίλιο. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί από το 3,1% στο 0,5%. Στο σενάριο καθόδου νέου κόμματος Τσίπρα, εμφανίζεται να χάνει σχεδόν ολοκληρωτικά τον δημοσκοπικό του χώρο.

Η δεξιά πολυκατοικία παραμένει ενεργή καθώς η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8%, ενώ η Φωνή Λογικής φτάνει στο 3,9%, περνώντας καθαρά πάνω από το όριο του 3%.

Οι αναποφάσιστοι μειώνονται από 14,8% τον Απρίλιο σε 12,7%, ένδειξη ότι ένα μέρος των πολιτών αρχίζει να επανατοποθετείται.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

  • Νέα Δημοκρατία 26,1%
  • Κόμμα Τσίπρα 12,8%
  • ΠΑΣΟΚ 12,3%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία (Μαρία Καρυστιανού) 7,5%
  • Ελληνική Λύση 5,8%
  • ΚΚΕ 5,0%
  • Φωνή Λογικής 3,9%
  • Πλεύση Ελευθερίας 3,2%
  • ΜέΡΑ25 2,8%
  • Δημοκράτες 2,5%
  • Νίκη 0,6%
  • ΣΥΡΙΖΑ 0,5%
  • Νέα Αριστερά 0,5%
  • Άλλο κόμμα 3,8%
  • Αναποφάσιστοι 12,7%

Δημοσκόπηση Interview, Μάιος 2026

Η εκτίμηση ψήφου

Δημοσκόπηση Interview, Μάιος 2026

Παρά το καθαρό δημοσκοπικό προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, η εκτίμηση των πολιτών για την πολιτική της αντοχή δεν είναι εξίσου συμπαγής. Στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμη μία θητεία στις επόμενες εκλογές, το 44% απαντά «ναι/μάλλον ναι», ενώ το 45% εκτιμά ότι δεν θα καταφέρει να επικρατήσει ξανά.

Δημοσκόπηση Interview, Μάιος 2026

Την ίδια στιγμή, σε ενδεχόμενο δεύτερου γύρου εκλογών, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δύσκολα θα άλλαζε την αρχική της επιλογή. Συγκεκριμένα, το 82% θεωρεί «λίγο πιθανό/καθόλου πιθανό» να ψηφίσει διαφορετικό κόμμα, ενώ μόλις το 15% απαντά ότι είναι «πολύ πιθανό/αρκετά πιθανό» να μετακινηθεί.

Δημοσκόπηση Interview, Μάιος 2026

Καρυστιανού προς το κέντρο, επιφυλακτικότητα για Τσίπρα, «όχι» σε νέο ρόλο Σαμαρά

Στον άξονα Δεξιάς – Αριστεράς, όπου το 1 αντιστοιχεί στην άκρα Δεξιά και το 10 στην άκρα Αριστερά, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού τοποθετείται στο 4. Το εύρημα δείχνει ότι οι πολίτες δεν την εντάσσουν σε έναν καθαρά αριστερό ή αντισυστημικό χώρο, αλλά τη βλέπουν πιο κοντά στο πολιτικό κέντρο, με ελαφρά κλίση προς τα δεξιά του άξονα.

Δημοσκόπηση Interview, Μάιος 2026

Την ίδια στιγμή, παρότι το υπό διαμόρφωση κόμμα Τσίπρα καταγράφει σημαντική δημοσκοπική δυναμική, η προσωπική του πολιτική εικόνα εξακολουθεί να κουβαλά ισχυρές επιφυλάξεις από την περίοδο της διακυβέρνησής του. Στο ερώτημα αν, σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης 2015-2019, εμφανίζεται καλύτερος, ίδιος ή χειρότερος, το 45% απαντά ότι είναι χειρότερος, το 32% τον θεωρεί ίδιο, ενώ το 20% εκτιμά ότι είναι καλύτερος.

Δημοσκόπηση Interview, Μάιος 2026

Ακόμη πιο καθαρό είναι το μήνυμα για τον Αντώνη Σαμαρά. Στο ερώτημα τι είναι καλύτερο να κάνει, το 62% απαντά ότι πρέπει να αποσυρθεί από την πολιτική, το 27% θεωρεί ότι πρέπει να κάνει δικό του κόμμα, ενώ μόλις το 7% προκρίνει μια επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία.

Δημοσκόπηση Interview, Μάιος 2026

Ποιος σηκώνει το τηλέφωνο της κρίσης; Οι πολίτες απαντούν Μητσοτάκης

Στο υποθετικό σενάριο όπου η χώρα δέχεται επίθεση στις 3 τα ξημερώματα και χτυπά το «κόκκινο τηλέφωνο» στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 34% στις αυθόρμητες θετικές απαντήσεις των πολιτών.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η επιλογή «άλλος» με 23%, δείχνοντας ότι αρκετοί πολίτες δεν βρίσκουν κάποιον να εμπιστευτούν σε μια κρίσιμη στιγμή. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14%, ενώ το 13% απαντά «κανένας». Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 10%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού βρίσκεται στο 6%.

Δημοσκόπηση Interview, Μάιος 2026

Η εικόνα είναι αντίστοιχη και στο ερώτημα για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,9%, ενώ ακολουθεί η επιλογή «κανένας» με 15,2%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει 14,2%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 10,1%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 5,6% και η Μαρία Καρυστιανού 5,5%.

Δημοσκόπηση Interview, Μάιος 2026

Ένας στους δύο βλέπει κόμματα που στηρίζονται από τη Ρωσία

Στο ερώτημα αν υπάρχουν κόμματα στην Ελλάδα, εντός ή εκτός Βουλής, που τυγχάνουν ευνοϊκής αντιμετώπισης ή στήριξης από τη Ρωσία, το 50% των ερωτηθέντων απαντά «ναι/μάλλον υπάρχουν».

Αντίθετα, το 33% εκτιμά ότι δεν υπάρχουν ή μάλλον δεν υπάρχουν τέτοια κόμματα, ενώ ένα σημαντικό 17% δεν εκφράζει άποψη.

Δημοσκόπηση Interview, Μάιος 2026

Η ταυτότητα της έρευνας

Δημοσκόπηση Interview, Μάιος 2026

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του παχέος εντέρου: Το Νο1 σύμπτωμα που δεν πρέπει να αγνοήσετε, σύμφωνα με ειδικούς

Παιδική παχυσαρκία: Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα και μετατρέπεται σε ευρωπαϊκό πρότυπο

Φοροδιαφυγή: Έρχεται νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για καταγγελίες – Πώς θα λειτουργεί και ποιοι θα μπουν στο στόχαστρο

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως την Παρασκευή

Οι χάκερ μαθαίνουν να εκμεταλλεύονται την «προσωπικότητα» των chatbot

Το μέλλον της φυσικής AI δεν είναι ανθρωποειδές – Είναι εξειδικευμένο και οικονομικά αποδοτικό
περισσότερα
10:12 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Μαρία Καρυστιανού: Σήμερα στον Άρειο Πάγο για την ίδρυση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Η Μαρία Καρυστιανού μετέβη λίγο μετά τις 10.30 το πρωί της Τρίτης 26/5 στον Άρειο Πάγο, έχοντα...
09:43 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Κώστας Καραμανλής: Νέα παρέμβαση απόψε – Παρών και ο Αντώνης Σαμαράς

Το ενδιαφέρον σήμερα, εκτός από την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στρέφεται σ...
08:12 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Υπουργικό Συμβούλιο: Η ατζέντα της συνεδρίασης και το μήνυμα Μητσοτάκη

Συνεδριάζει σήμερα στις 11:00 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπ...
07:42 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Αλέξης Τσίπρας: Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος – Το βίντεο με μουσική Κραουνάκη και τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης

Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα ανακοινώνει το νέο κόμμα με στόχο να δώσει έναν τόνο συστράτευσης ενόψ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν