Λονδίνο: Νέο βίντεο δείχνει τον δράστη να καταδιώκει επιβάτες στην «αποβάθρα του τρόμου» – Φώναζε «Ο Διάβολος δεν θα νικήσει»

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντόνκαστερ–Λονδίνο, στη Βρετανία, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε επιβάτες, τραυματίζοντας συνολικά 11 άτομα.

Το τρένο αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη στάση στο Χάντινγκτον, καθώς επικράτησε πανικός μέσα στα βαγόνια. Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης, η οποία διήρκεσε συνολικά 14 λεπτά, αφήνοντας πίσω της μαρτυρίες που προκαλούν ανατριχίλα.

Σύμφωνα με βίντεο που εξασφάλισε αποκλειστικά η Daily Mail, επιβάτες φαίνονται να τρέχουν ουρλιάζοντας στην αποβάθρα, ενώ ο δράστης, ντυμένος στα μαύρα και κρατώντας μαχαίρι, τους ακολουθεί με ψυχραιμία.

«Ο διάβολος δεν θα νικήσει»

«Ο διάβολος δεν θα νικήσει», φέρεται να είπε την ώρα που επιτέθηκε σε επιβάτες, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Η 48χρονη Ντέινα Άρνολντ, η οποία ταξίδευε με τον σύντροφό της, τον 37χρονο Άντι Γκρέι, περιέγραψε τη στιγμή που ήρθε αντιμέτωπη με τον δράστη. «Έτρεχα και όταν γύρισα πίσω, είδα τον άνδρα με το μαχαίρι να τρέχει πίσω μου. Έπεσα κάτω και του είπα “σε παρακαλώ, μην το κάνεις”. Κάτι άλλαξε στο πρόσωπό του και απλώς συνέχισε. Είπε: “Ο διάβολος δεν πρόκειται να νικήσει”», ανέφερε η ίδια.

Μιλώντας στη Mirror, πρόσθεσε: «Νιώθουμε πολύ τυχεροί σήμερα. Αν είχαμε καθίσει στο άλλο άκρο του βαγονιού, ίσως να μην ήμασταν εδώ».

Ο Άντι, που φορούσε ακόμη το πουλόβερ γεμάτο αίματα από τη σκηνή, περιέγραψε ότι το περιστατικό ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση από το Πίτερμπορο.

«Ήμασταν στο ίδιο βαγόνι. Μέσα σε περίπου πέντε λεπτά ακούσαμε τον πανικό στις φωνές του κόσμου. Δεν τον είδα, αλλά είδα το μαχαίρι να κινείται, να καρφώνεται. Έσπρωξα τη Ντέινα, αλλά χωριστήκαμε», είπε.

Πρόσθεσε πως λίγο αργότερα είδε έναν νέο άνδρα, περίπου 19 ή 20 ετών, σοβαρά τραυματισμένο: «Είχε βαθιές πληγές στο χέρι και μια βαριά διαμπερή κάτω από τη μασχάλη. Έβγαινε πολύ αίμα. Μου είπε, “με μαχαίρωσαν, σε παρακαλώ βοήθησέ με”. Φαινόταν να είχε χτυπηθεί αρτηρία. Έβγαλα τη ζώνη μου και του έκανα αιμοστατικό επίδεσμο. Έλεγε, “σε παρακαλώ, κάλεσε τον πατέρα μου, δεν θέλω να πεθάνω”».

Τρομακτικό βίντεο

Το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας (CCTV) κατέγραψε τη σκηνή στις 7:41 μ.μ., δείχνοντας επιβάτες να πέφτουν κάτω από τον πανικό, ενώ ο δράστης περπατούσε ψύχραιμος στην αποβάθρα, κρατώντας το μαχαίρι στο χέρι, πριν πηδήξει έναν φράχτη και απομακρυνθεί προς το πάρκινγκ.



Οι εικόνες καταγράφουν επίσης τις σπαρακτικές κραυγές των επιβατών καθώς ιατρικό προσωπικό ακούγεται να φωνάζει: «Πηγαίνετε κάτω, τρέξτε, παρακαλώ τρέξτε».

Τραυματίες και κωδικός «Plato»

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι 11 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, δύο εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ τέσσερις πήραν εξιτήριο. Στις έρευνες συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, που αρχικά ενεργοποίησαν τον κωδικό «Plato» – όρος που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις τρομοκρατικών επιθέσεων.

Ωστόσο, την Κυριακή η αστυνομία ανακοίνωσε ότι «δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι πρόκειται για τρομοκρατικό περιστατικό».

Έριξαν με τέιζερ σε αθώο

Λίγο αργότερα, ένα ακόμη βίντεο από την περιοχή δείχνει αστυνομικούς να ακινητοποιούν με τέιζερ έναν άνδρα, τον οποίο μπέρδεψαν με τον δράστη. Στο βίντεο, ο άνδρας ακούγεται να φωνάζει «Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ!» καθώς πέφτει στο έδαφος, ενώ οι αστυνομικοί του φωνάζουν «Κάτω, κάτω!».

Συλλήψεις

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας 32χρονος Βρετανός από το Πίτερμπορο, κρατείται ως βασικός ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Φέρεται να ξεκίνησε την επίθεσή του λίγα λεπτά μετά την επιβίβασή του στο τρένο στην πόλη του. Ένας δεύτερος άνδρας, 35 ετών, βρετανικής υπηκοότητας και καταγωγής από την Καραϊβική, που είχε επίσης συλληφθεί, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κατηγορίες.